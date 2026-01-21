Svenska företag satsar just nu stora belopp på AI. Men bakom hypen tornar en kostnadsfälla upp sig. När AI hanteras som ett IT-projekt i stället för en omställning av affärsmodellen riskerar investeringarna att rinna ut i sanden och företagen att gå miste om verkligt affärsvärde. Det skriver Johan Torstensson, vd Solita Sverige.
AI riskerar att bli nästa kostnadsfälla för svenska företag
Vi ser samma mönster som under molnresan. Initial hype ledde till överinvesteringar utan strategisk förankring. Skillnaden nu är att insatserna är ännu högre. Enligt Gartner kan de globala AI-investeringarna nå 1 500 miljarder dollar redan i år.
Företag som misslyckas riskerar därför inte bara förlorade investeringar, utan även att halka efter i konkurrensen på en global marknad där AI snabbt blir en hygienfaktor.
I skuggan av LLM:erna – AI firar 70 år. Realtid TV
Tre AI-misstag som upprepas
Som konsultbolag ser vi dagligen detta mönster upprepas. Tre misstag återkommer gång på gång:
1. Strategisk blindhet. Många ledningar reducerar AI till ett nytt verktyg, en ”cool” mjukvara, istället för att se det som en katalysator för att förändra hela affärsmodellen. Följden blir felprioriterade satsningar där man köper licenser och experimenterar utan att ha ställt den mest grundläggande frågan: Vilket affärsproblem ska vi lösa, och vilken förändring krävs i organisationen?
2. Bristande datagrund. AI är aldrig bättre än den data den matas med. Trots det satsar företag på avancerade modeller utan att ha kontroll på sin datakvalitet. Informationen ligger splittrad, ostrukturerad och ofta av för låg kvalitet. Utan en stabil datagrund är det som att bygga en skyskrapa på sankmark, det håller inte.
3. Pilotträsket. Vi ser en flod av pilotprojekt som aldrig lämnar labbet. Hundratals POC:er genomförs, men väldigt få blir till skalbara lösningar som driver intäkter eller sänker kostnader. Orsaken är enkel: projekten drivs av IT-avdelningar i stället för av affärsverksamheten. Utan integration i kärnprocesserna, som kundmöten i banken, logistik i industrin, planering i handeln, uteblir affärsvärdet.
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Affären först, tekniken sen
Lösningen är inte fler experiment, utan att vd och styrelse själva tar AI-ansvaret. AI är inte en fråga för CIO eller digitaliseringsfunktionen, utan för högsta ledningen. Först när affärsvärdet sätts i centrum kan investeringarna ge avkastning.
För att undvika att AI blir nästa kostnadsfälla bör ledningar göra fem saker:
1. Ställ krav på affärscase. Inga AI-satsningar bör få starta utan en tydlig koppling till intäktsökning, kostnadsbesparing eller riskminskning.
2. Ta kontroll över datafrågan. Ge i uppdrag att kartlägga datakvalitet, ägarskap och integration. Utan detta är varje AI-projekt dömt att misslyckas.
3. Organisera tvärfunktionellt. Bygg team där affär, teknik och data samarbetar. Isolerade IT-projekt leder sällan till affärsvärde.
4. Följ upp i styrelserummet. AI ska vara en återkommande fråga på styrelsens agenda, där resultat mäts mot affärsmål, inte antal genomförda experiment.
5. Börja med back-end-processer. Många företag oroar sig för att AI kan störa kundrelationen. Men stora värden finns i de processer som inte är kundnära, där kan man både leverera affärsnytta och samtidigt bygga lärdomar om AI.
De företag som lyckas har redan förstått detta. De använder AI för att skapa nya affärsmodeller, öka kundvärdet eller effektivisera kritiska processer. De ser tekniken som en katalysator för tillväxt, inte som ännu ett IT-initiativ. Resten riskerar att se sina investeringar bli en dyr parentes.
Dags att ta ledarskapet
Med de investeringsvolymer vi nu ser blir valet av strategi avgörande för svensk konkurrenskraft. De företag som fortsätter se AI som ett teknikprojekt kommer att slösa pengar och tappa fart.
De som däremot tar ledarskapet i styrelserum och ledningsgrupper, bygger en tydlig strategi och kräver affärsnytta för varje krona, de kommer att stå starka när hypen har lagt sig.
Frågan är inte om företag ska satsa på AI, utan om de gör det på rätt sätt. De som tar ledarskapet blir vinnarna. De som inte gör det riskerar att förlora både kapital och konkurrenskraft.
Detta är ett debattinlägg på Realtid. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte redaktionens uppfattning.
