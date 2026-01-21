AI riskerar att bli nästa kostnadsfälla för svenska företag

Det här är ett debattinlägg och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Vi ser samma mönster som under molnresan. Initial hype ledde till överinvesteringar utan strategisk förankring. Skillnaden nu är att insatserna är ännu högre. Enligt Gartner kan de globala AI-investeringarna nå 1 500 miljarder dollar redan i år.

Företag som misslyckas riskerar därför inte bara förlorade investeringar, utan även att halka efter i konkurrensen på en global marknad där AI snabbt blir en hygienfaktor.

Tre AI-misstag som upprepas

Som konsultbolag ser vi dagligen detta mönster upprepas. Tre misstag återkommer gång på gång:

1. Strategisk blindhet. Många ledningar reducerar AI till ett nytt verktyg, en ”cool” mjukvara, istället för att se det som en katalysator för att förändra hela affärsmodellen. Följden blir felprioriterade satsningar där man köper licenser och experimenterar utan att ha ställt den mest grundläggande frågan: Vilket affärsproblem ska vi lösa, och vilken förändring krävs i organisationen?

2. Bristande datagrund. AI är aldrig bättre än den data den matas med. Trots det satsar företag på avancerade modeller utan att ha kontroll på sin datakvalitet. Informationen ligger splittrad, ostrukturerad och ofta av för låg kvalitet. Utan en stabil datagrund är det som att bygga en skyskrapa på sankmark, det håller inte.

3. Pilotträsket. Vi ser en flod av pilotprojekt som aldrig lämnar labbet. Hundratals POC:er genomförs, men väldigt få blir till skalbara lösningar som driver intäkter eller sänker kostnader. Orsaken är enkel: projekten drivs av IT-avdelningar i stället för av affärsverksamheten. Utan integration i kärnprocesserna, som kundmöten i banken, logistik i industrin, planering i handeln, uteblir affärsvärdet.