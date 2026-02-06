Fyra hot kan spräcka historiens största bubbla

Sedan ChatGPT lanserades i november 2022 har AI-industrin exploderat.

Nvidia, som producerar 94 procent av de GPU-chips som AI-industrin behöver, har nått ett börsvärde på 5 biljoner dollar, mer än något annat börsbolag någonsin.

De så kallade ”Magnificent 7” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla) står nu för 37 procent av S&P500-index.

Men enligt Servaas Storm, ekonom vid Delft University of Technology, vilar denna AI-boom på osäkra grunder.

I en ny studie publicerad i International Journal of Political Economy identifierar han fyra kritiska flaskhalsar som hotar att spräcka bubblan.

Intäkterna räcker inte

För det första kommer de planerade investeringarna på 5-7 biljoner dollar under 2026-2030 aldrig att ge tillräcklig avkastning menar Storm.

Sam Altman vd på OpenAI som investerar mångmiljarder på AI. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)

Enligt JP Morgan skulle AI-industrin behöva generera 650 miljarder dollar i årliga intäkter, i all evighet, bara för att ge en blygsam 10-procentig avkastning, skriver Tom’s Hardware.

Det motsvarar 35 dollar per iPhone-användare eller 180 dollar per Netflix-prenumerant, vilket Storm bedömer som orealistiskt.

Samtidigt stiger AI:s driftskostnader snabbare än intäkterna. Trots att kostnaden per genererat ord sjunkit, konsumerar moderna AI-modeller 100 gånger fler ”tokens” än för fyra år sedan, vilket driver upp de totala kostnaderna.