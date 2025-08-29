AI-boomen kräver allt mer resurser i form av chip och energi. Allt arbete som utförs sker numera i stora datacenter. Men där går inte riktigt den ekonomiska kalkylen ihop.
"Vansinnighetsbubbla" – kalkylen går inte ihop för AI-datacenter
Mest läst i kategorin
Googles framtid: Kommer USA att lyckas där EU gick bet?
På måndag nästa vecka kan Googles framtid avgöras av en amerikansk domstol. Om det sker en uppdelning av bolaget finns det skäl att fira i Europa. Måndagen den 1 september förväntas en domstol i Washington D.C att avgöra om Google kan komma att behöva splittras upp. Rättsfallet som ska avgöras är en uppföljning på ett …
Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia
Chiptillverkaren Nvidia växer så det knakar när efterfrågan på företagets produkter inte ser ut att avta. Men tillväxten kan komma att hämmas av brist på energi. Nvidia presterade bättre än väntat när de presenterade sin senaste kvartalsrapport. Analytikerna förväntade sig en halvledarförsäljning på 46 miljarder dollar där bolaget presterade 47 miljarder. Under kvartalet sålde Nvidia …
Google bantar – tar bort var tredje mellanchef
En tredjedel av alla mellanchefspositioner har försvunnit från Google under det senaste året. Enligt ledningen är detta bara början. Det talas om ett ”krig mot mellanchefer” i den amerikanska techsektorn. Allt fler företag tittar intensivt på hur de kan kapa kostnader bland mindre seniora ledare. Nu kommer en siffra som visar svart på vitt hur …
Bättre än väntat för Nvidia – "AI-hajpen består"
Chiptillverkaren Nvidia, världens största företag sett till börsvärde, redovisar en delårsrapport som överträffar marknadens prognoser. Bolagets omsättning för årets andra kvartal uppgick till 46,7 miljarder dollar, motsvarade 445,4 miljarder kronor. Analytikernas snittprognos låg på 46,1 miljarder dollar, rapporterar CNBC. Vinsten per aktie landade på 1,05 dollar, att jämföra med snittprognosen 1,01. Marknadens högt uppskruvade förväntningar …
Kinas plan: Slå ut Nvidia med egna chip
USA stoppar Kina från att ta del av de mest avancerade produkterna. Nu storsatsar Kina på sina inhemska tillverkare – men räcker det? Kinas behov av avancerade halvledare ökar kraftigt i och med den snabba AI-utvecklingen. Men Nvidia – världsledande på chiptillverkning – stoppas av den amerikanska regeringen från att leverera de bästa produkterna till …
För att driva AI-utvecklingen krävs det stora datahallar fyllda med chip som går på högvarv för att utföra den allt mer avancerade teknikens uträkningar.
Dessa datacenter expanderar nu för fullt och enligt en analys av McKinsey kan behovet triplats redan till 2030.
Hur mycket som spenderas på datacenter just nu är svårt att säga men i Texas har man bland annat höjt prognosen för värdet av byggda privata datacenter från 130 miljoner dollar till en 1 miljard under 2025.
Hybris om datacenter
När Harris Kupperman på investmentbolaget Praetorian Capital började räkna på kostnader och utgifter för datacenter fick han skäl att rynka på näsan.
Läs även:
Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia. Realtid
”Jag är inte här för att förringa AI, det är framtiden, och jag inser att vi bara skrapar på ytan när det gäller vad den kan göra”, säger han till till sajten Futurism och fortsätter:
”Men jag känner också igen massiv felfördelning av kapital när jag ser den. Jag känner igen en vansinnesbubbla, och jag känner igen hybris”.
Senaste nytt
Kalkylen går inte ihop
Enligt Kupperman består ett datacenter i huvudsak av tre komponenter. Dels har man chippen, som blir föråldrade på bara några år, systemen som förbinder chippen, som behöver bytas ut ungefär vart tionde år och sen själva byggnaden, som bör hålla ett bra tag.
Lägger man ihop alla de här komponenterna menar Kupperman så ligger tiden inte på datacentrets sida.
”AI-datacenter som ska byggas 2025 kommer att drabbas av 40 miljarder dollar i årliga avskrivningar, samtidigt som de genererar någonstans mellan 15 och 20 miljarder dollar i intäkter”, säger han.
Missa inte:
AI-datacenter kan släckas ner – elnätet räcker inte till. Dagens PS
För att kunna nå lönsamhet måste ett datacenter, utrustad med den senaste teknologin, börja håva in pengar redan från start. Med tanke på att man nu satsar stora summor i förhoppningen om att i framtiden ta in de stora vinsterna menar Kupperman att intäkterna måste öka tiofaldigt bara för att hamna på plus-minus-noll.
”Jag förstår inte hur det någonsin kan bli någon avkastning på investeringen med tanke på nuvarande beräkningar”, säger han.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Lär dig mer om organizational behaviour management under detta kostnadsfria event. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.