"Vansinnighetsbubbla" – kalkylen går inte ihop för AI-datacenter

För att driva AI-utvecklingen krävs det stora datahallar fyllda med chip som går på högvarv för att utföra den allt mer avancerade teknikens uträkningar.

Dessa datacenter expanderar nu för fullt och enligt en analys av McKinsey kan behovet triplats redan till 2030.

Hur mycket som spenderas på datacenter just nu är svårt att säga men i Texas har man bland annat höjt prognosen för värdet av byggda privata datacenter från 130 miljoner dollar till en 1 miljard under 2025.

Hybris om datacenter

När Harris Kupperman på investmentbolaget Praetorian Capital började räkna på kostnader och utgifter för datacenter fick han skäl att rynka på näsan.

”Jag är inte här för att förringa AI, det är framtiden, och jag inser att vi bara skrapar på ytan när det gäller vad den kan göra”, säger han till till sajten Futurism och fortsätter:

”Men jag känner också igen massiv felfördelning av kapital när jag ser den. Jag känner igen en vansinnesbubbla, och jag känner igen hybris”.