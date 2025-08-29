Realtid
"Vansinnighetsbubbla" – kalkylen går inte ihop för AI-datacenter

Det kostar pengar att driva datorhallar. Mer än man kan dra en enligt vissa. Foto: (Unsplash ( Jessica Gow / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

AI-boomen kräver allt mer resurser i form av chip och energi. Allt arbete som utförs sker numera i stora datacenter. Men där går inte riktigt den ekonomiska kalkylen ihop.

För att driva AI-utvecklingen krävs det stora datahallar fyllda med chip som går på högvarv för att utföra den allt mer avancerade teknikens uträkningar.

Dessa datacenter expanderar nu för fullt och enligt en analys av McKinsey kan behovet triplats redan till 2030.

Hur mycket som spenderas på datacenter just nu är svårt att säga men i Texas har man bland annat höjt prognosen för värdet av byggda privata datacenter från 130 miljoner dollar till en 1 miljard under 2025.

Hybris om datacenter

När Harris Kupperman på investmentbolaget Praetorian Capital började räkna på kostnader och utgifter för datacenter fick han skäl att rynka på näsan.

”Jag är inte här för att förringa AI, det är framtiden, och jag inser att vi bara skrapar på ytan när det gäller vad den kan göra”, säger han till till sajten Futurism och fortsätter:

”Men jag känner också igen massiv felfördelning av kapital när jag ser den. Jag känner igen en vansinnesbubbla, och jag känner igen hybris”.

Kalkylen går inte ihop

Enligt Kupperman består ett datacenter i huvudsak av tre komponenter. Dels har man chippen, som blir föråldrade på bara några år, systemen som förbinder chippen, som behöver bytas ut ungefär vart tionde år och sen själva byggnaden, som bör hålla ett bra tag.

Lägger man ihop alla de här komponenterna menar Kupperman så ligger tiden inte på datacentrets sida.

”AI-datacenter som ska byggas 2025 kommer att drabbas av 40 miljarder dollar i årliga avskrivningar, samtidigt som de genererar någonstans mellan 15 och 20 miljarder dollar i intäkter”, säger han.

För att kunna nå lönsamhet måste ett datacenter, utrustad med den senaste teknologin, börja håva in pengar redan från start. Med tanke på att man nu satsar stora summor i förhoppningen om att i framtiden ta in de stora vinsterna menar Kupperman att intäkterna måste öka tiofaldigt bara för att hamna på plus-minus-noll.

”Jag förstår inte hur det någonsin kan bli någon avkastning på investeringen med tanke på nuvarande beräkningar”, säger han.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

