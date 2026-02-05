05 feb. 2026

Realtid
Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Alphabet satsar fantasisummor på AI – investerare skakade

alphabet
Sundar Pichai är vd för Alphabet som har aviserat enorma AI-satsningar framöver. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 05 feb. 2026Publicerad: 05 feb. 2026

Det kostar att vara med i AI-racet. Det visar Alphabets plan för året – och många investerare var inte helt övertygade om det.

Google-ägaren Alphabet presenterade en betydligt mer offensiv investeringsplan än väntat i samband med sin senaste kvartalsrapport.

Där signalerade bolaget att kapitalutgifterna för 2026 kan uppgå till mellan 175 och 185 miljarder dollar.

Prognosen överstiger marknadens förväntningar med god marginal och speglar den snabbt växande efterfrågan på artificiell intelligens inom koncernens kärnverksamheter.

Kommer att tynga lönsamheten

Den höga investeringsnivån skapade initial oro bland investerare och pressade aktien i efterhandeln, då marknaden drog paralleller till andra teknikjättar där ökade AI-kostnader har vägt tungt på sentimentet.

”Kostnader för infrastruktur, DeepMind och Waymo tyngde den totala lönsamheten för Alphabet, och kommer att fortsätta göra det under 2026”, skriver Barclays analytiker efteråt, enligt Techbuzz.

Reaktionen mildrades dock när bolagets underliggande resultat analyserades närmare.

Stark tillväxt på vissa håll

Alphabet redovisade stark tillväxt inom både intäkter och resultat, med särskilt tydliga framsteg inom sökverksamheten, YouTube-annonsering och molntjänster.

AI-satsningarna fortsätter att integreras brett i Alphabets produkter, skriver CNBC.

Gemini-plattformen har snabbt fått ökad spridning genom tjänster som Gmail och Chrome, samtidigt som användaraktiviteten har ökat markant.

Satsar på egna chip

Bolaget framhåller att AI snarare förstärker än urholkar den traditionella sökverksamheten, där både användning och intäkter nådde nya toppnivåer under kvartalet.

Google Cloud var en av rapportens största ljuspunkter med en tillväxt på nära 50 procent jämfört med föregående år, vilket gör affärsområdet till den snabbast växande bland de stora molnleverantörerna.

En viktig faktor bakom utvecklingen är satsningar på egenutvecklade AI-chip, vilket minskat beroendet av externa leverantörer och förbättrat kostnadseffektiviteten.

Kopplas till efterfrågan

Samtidigt ökade orderstocken kraftigt, drivet av flera stora kundavtal.

Alphabet betonar att den kraftigt ökade investeringsbudgeten är direkt kopplad till konkret och synlig efterfrågan, snarare än långsiktiga antaganden.

Effekterna märktes även i leverantörsledet, där bolag inom halvledarsektorn gynnades av beskedet.

