Alphabet satsar fantasisummor på AI – investerare skakade

Google-ägaren Alphabet presenterade en betydligt mer offensiv investeringsplan än väntat i samband med sin senaste kvartalsrapport.

Där signalerade bolaget att kapitalutgifterna för 2026 kan uppgå till mellan 175 och 185 miljarder dollar.

Prognosen överstiger marknadens förväntningar med god marginal och speglar den snabbt växande efterfrågan på artificiell intelligens inom koncernens kärnverksamheter.

Kommer att tynga lönsamheten

Den höga investeringsnivån skapade initial oro bland investerare och pressade aktien i efterhandeln, då marknaden drog paralleller till andra teknikjättar där ökade AI-kostnader har vägt tungt på sentimentet.

”Kostnader för infrastruktur, DeepMind och Waymo tyngde den totala lönsamheten för Alphabet, och kommer att fortsätta göra det under 2026”, skriver Barclays analytiker efteråt, enligt Techbuzz.

Reaktionen mildrades dock när bolagets underliggande resultat analyserades närmare.