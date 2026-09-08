Miljardregn över europeiska AI-jätten när svenska EQT kliver in

Rundan leds gemensamt av den befintliga ägaren PSG Equity, sydkoreanska Samsung Electronics och EU-uppbackade Scaleup Europe Fund, uppger Bloomberg.

De två sistnämnda går in i Mistral för första gången.

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Scaleup Europe Fund förvaltas sedan i våras av svenska EQT, med EU-kommissionen som ankarinvesterare och Wallenberg Investments bland grundarinvesterarna. Fonden har ett mål på fem miljarder euro och gjorde sin första investering i finländska Iceye i augusti. Mistral blir därmed en av de första riktigt tunga affärerna för den svenskförvaltade europeiska tillväxtfonden.

Värderingen är nästan en dubbling på ett år. I september 2025 tog Mistral in 1,7 miljarder euro till 11,7 miljarder euro i en runda ledd av nederländska ASML,skriver Handelsblatt.

Miljardmål i intäkter

Finanschefen Johan Bergqvist säger till Reuters att bolaget är på väg mot en miljard dollar i årligt återkommande intäkter vid årets slut, och beskriver Mistral som Europas näst högst värderade privata teknikkoncern.

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En börsnotering finns med som möjlighet på sikt, men enligt Bergqvist pågår inga diskussioner om det just nu. Microsoft, som i juli ingick ett miljardavtal om Mistrals datacenterkapacitet i Europa, deltog inte i rundan.