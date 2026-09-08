Franska AI-bolaget Mistral har tagit in tre miljarder euro till en värdering på drygt 21 miljarder euro. Bolaget kallar det den största kapitalrundan någonsin för ett privatägt europeiskt teknikbolag och svenska aktörer finns på flera håll i affären.
Miljardregn över europeiska AI-jätten när svenska EQT kliver in
Rundan leds gemensamt av den befintliga ägaren PSG Equity, sydkoreanska Samsung Electronics och EU-uppbackade Scaleup Europe Fund, uppger Bloomberg.
De två sistnämnda går in i Mistral för första gången.
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Scaleup Europe Fund förvaltas sedan i våras av svenska EQT, med EU-kommissionen som ankarinvesterare och Wallenberg Investments bland grundarinvesterarna. Fonden har ett mål på fem miljarder euro och gjorde sin första investering i finländska Iceye i augusti. Mistral blir därmed en av de första riktigt tunga affärerna för den svenskförvaltade europeiska tillväxtfonden.
Värderingen är nästan en dubbling på ett år. I september 2025 tog Mistral in 1,7 miljarder euro till 11,7 miljarder euro i en runda ledd av nederländska ASML,skriver Handelsblatt.
Miljardmål i intäkter
Finanschefen Johan Bergqvist säger till Reuters att bolaget är på väg mot en miljard dollar i årligt återkommande intäkter vid årets slut, och beskriver Mistral som Europas näst högst värderade privata teknikkoncern.
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En börsnotering finns med som möjlighet på sikt, men enligt Bergqvist pågår inga diskussioner om det just nu. Microsoft, som i juli ingick ett miljardavtal om Mistrals datacenterkapacitet i Europa, deltog inte i rundan.
Bäring på svensk infrastruktur
Pengarna ska enligt vd Arthur Mensch gå till egna datacenter och uthyrning av beräkningskapacitet, säger han till CNBC. Ambitionen är att bolaget ska äga ungefär dubbelt så mycket beräkningskraft om fem år.
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För svensk del är den kopplingen redan konkret. I februari annonserade Mistral en investering på 1,2 miljarder euro i ett AI-datacenter i Borlänge tillsammans med EcoDataCenter, med planerad drift 2027 och Nvidias Vera Rubin-kretsar.
Samma månad tecknade bolaget ett utvecklingsavtal med Ericsson kring AI-agenter för telekomnät och 6G-forskning.
Avståndet till USA är fortfarande enormt
Trots rekordet är storleksskillnaden mot de amerikanska konkurrenterna oförändrad. Anthropic värderas till omkring 965 miljarder dollar och Openai till 852 miljarder, båda med noteringsplaner i år.
Mistrals argument är i stället kontroll. Öppna modeller som drygt 125 kunder kan ladda ned och köra i egen miljö.
Det är en strategi som byggt bolagets position på att inte vara amerikanskt, och som nu får europeiskt offentligt kapital i ryggen. Bolagets ambition att rulla ut AI brett i Europa, det skriver bland annat La Tribune.