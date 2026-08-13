21 procent av svenska yrkesverksamma har känt skam över att använda AI på jobbet, visar en ny undersökning. Fenomenet är inte unikt svenskt – internationella studier visar samma mönster, och en förklaring kan ligga i hur vi faktiskt uppfattar kollegor som tar hjälp av AI.
"AI-skam": Det nya tabut som kostar företag produktivitet
En Norstat-undersökning beställd av techbolaget Advania visar att var femte svensk yrkesverksam (21 procent) upplevt skam kopplad till AI-användning på jobbet. Siffran är högre bland kvinnor (26 procent), unga mellan 18 och 29 år (31 procent) och invånare i norra Mellansverige (28 procent).
Varför skäms vi?
De vanligaste orsakerna till att vi skäms är att använda artificiell intelligens för kreativa uppgifter (26 procent), tätt följt av osäkerhet kring om man faktiskt får använda tekniken (21 procent).
Av de tillfrågade tyckte 16 procent att det är jobbigt om kollegor vet, 14 procent om kunder vet, och 9 procent har skämts över att ta hjälp av verktyg för viktiga beslut.
Tabu kring AI?
”Vi måste göra upp med tabut kring AI på jobbet. När medarbetare känner att de behöver dölja sitt AI-användande riskerar vi att gå miste om ökad produktivitet och innovation”, säger Errol Norlum, AI-chef på Advania Sverige.
Han pekar ut bristande riktlinjer som en bidragande orsak: enligt undersökningen saknar 34 procent av arbetsplatserna tydliga AI-policyer helt, och ytterligare 21 procent vet inte om sådana ens finns.
Samma sak utomlands
Mönstret är internationellt, och siffrorna är om något ännu högre utomlands. En amerikansk undersökning från WalkMe, som tillfrågade över 1 000 anställda under 2025, fann att 48,8 procent döljer sin AI-användning för att undvika att bli dömda.
Och att andelen är ännu högre bland högsta ledningen, där 53,4 procent av C-suite-chefer mörkar sina AI-vanor, trots att de använder tekniken mest av alla.
Vill inte berätta för chefen
En brittisk-amerikansk studie från Cornerstone OnDemand fann liknande mönster när det gäller att dölja användningen.
Hela 81 procent av brittiska och 57 procent av amerikanska arbetstagare är ovilliga att berätta för sin chef att de använder AI.
Varför skäms vi?
Varför uppstår skammen egentligen? En del av svaret kan ligga i hur vi faktiskt bedömer varandra.
En studie från Duke University 2024 fann att medarbetare konsekvent skattade kollegor som använde AI som ”latare, mindre kompetenta och mindre flitiga” än de som utförde identiska uppgifter för hand. Trots att slutresultatet var detsamma.
Den uppfattningen, snarare än en rationell bedömning av arbetsinsatsen, tycks vara en stark drivkraft bakom varför människor väljer att dölja sitt AI-användande, även när det faktiskt gör dem mer produktiva.
Konsekvenser för företaget
Skammen kring AI får konkreta konsekvenser, menar experter. När AI-användning sker i skymundan minskar kunskapsdelningen mellan kollegor och det blir svårare för organisationer att sprida goda arbetssätt. Bägge delar påverkar produktiviteten.
Dessutom ökar risken att anställda söker sig till oauktoriserade AI-verktyg utanför företagets kontroll. Vilket i sin tur skapar nya risker kring cybersäkerhet, kontroll av informationen och regelefterlevnad