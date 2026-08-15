Tyskt genombrott ska rädda AI-boomens energikris

Ett startup från Dresden säger sig ha lösningen: ett minneschip som kommer ihåg data utan ström. Håller det vad det lovar kan det bromsa energitörsten i världens datacenter.

I moderna datorer arbetar två minnestyper sida vid sida. Det snabba arbetsminnet DRAM tappar all information i samma stund strömmen bryts. Det tröga flashminnet behåller i stället data permanent.

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Datacenter behöver båda och tvingas ständigt flytta information mellan dem. Den tyska tidningen Focus beskriver den energikrävande transporten som en av de stora begränsningarna i dagens system.

Chip som minns utan ström

Här kommer FMC (Ferroelectric Memory Company) in. Bolagets teknik bygger på hafniumoxid, ett material som under vissa förhållanden blir ferroelektriskt och kan lagra data utan ström.

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Chipet DRAM+ ska vara nästan lika snabbt som klassiskt arbetsminne, men behålla informationen även utan spänning. Enligt bolaget kan det kraftigt sänka energiförbrukningen i AI-datacenter.

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I november 2025 tog FMC, enligt Techfundingnews, in 100 miljoner euro i en runda ledd av HV Capital och med stöd av Europeiska innovationsrådet, för att kommersialisera DRAM+.