AI-revolutionen slukar el i en takt som få hade räknat med. En stor del av notan ligger i minnet, inte i processorerna.
Tyskt genombrott ska rädda AI-boomens energikris
Ett startup från Dresden säger sig ha lösningen: ett minneschip som kommer ihåg data utan ström. Håller det vad det lovar kan det bromsa energitörsten i världens datacenter.
I moderna datorer arbetar två minnestyper sida vid sida. Det snabba arbetsminnet DRAM tappar all information i samma stund strömmen bryts. Det tröga flashminnet behåller i stället data permanent.
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Datacenter behöver båda och tvingas ständigt flytta information mellan dem. Den tyska tidningen Focus beskriver den energikrävande transporten som en av de stora begränsningarna i dagens system.
Chip som minns utan ström
Här kommer FMC (Ferroelectric Memory Company) in. Bolagets teknik bygger på hafniumoxid, ett material som under vissa förhållanden blir ferroelektriskt och kan lagra data utan ström.
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Chipet DRAM+ ska vara nästan lika snabbt som klassiskt arbetsminne, men behålla informationen även utan spänning. Enligt bolaget kan det kraftigt sänka energiförbrukningen i AI-datacenter.
I november 2025 tog FMC, enligt Techfundingnews, in 100 miljoner euro i en runda ledd av HV Capital och med stöd av Europeiska innovationsrådet, för att kommersialisera DRAM+.
Arvet från Qimonda
FMC grundades 2016 som en avknoppning från tekniska universitetet i Dresden. Rötterna går tillbaka till minnestillverkaren Qimonda, Infineon-avknoppningen som gick i konkurs 2009 och drog med sig stora delar av Europas minnesindustri i fallet.
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I dag leds bolaget av vd Thomas Rückes. I ledningen finns tidigare branschprofiler som Raj Jammy och Norm Armour.
Fabrik – om pengarna räcker
Nu vill FMC bygga en egen fabrik i Sülzetal utanför Magdeburg, på marken där Intel en gång planerade ett jättebygge. Investeringen väntas landa på runt tre miljarder euro, varav bolaget begär 1,3 miljarder i statligt stöd. Marknadslansering kan enligt Focus följa 2027.
Men mycket återstår att bevisa. Enligt Heise online finns ännu inga färdiga minneschips med ferroelektriska celler från FMC, tekniken kan i dagsläget bara byggas in som funktionsblock i andra tillverkares chip, där bolaget samarbetar med Globalfoundries. Finansieringen av fabriken är fortfarande olöst.
Lyckas satsningen kan Europa ta plats i ett av de mest kritiska teknikfälten – och samtidigt dämpa en av AI-erans hetaste frågor: var all energi ska komma ifrån.