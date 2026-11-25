Finansinspektionens nya stabilitetsrapport visar att nästan hälften av de allvarliga it-incidenter som finansiella företag rapporterat är kopplade till externa it-leverantörer. FI varnar samtidigt för att avancerad AI kan göra cyberangreppen snabbare och mer sofistikerade.
FI: Externa leverantörer bakom nästan hälften av it-incidenterna
Det svenska finansiella systemet är stabilt och har god motståndskraft. Det slår Finansinspektionen (FI) fast i en ny rapport. Men en stor del av rapporten handlar om något annat än kapitalbuffertar och kreditförluster, nämligen hur sårbara banker, försäkringsbolag och betalningsinstitut är för it-störningar.
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Företagen har rapporterat in allvarliga it-incidenter till FI mellan april 2025 och mitten av oktober 2026. Av dem var 48,7 procent kopplade till tredjepartsleverantörer av it-tjänster. Rapporteringen sker enligt Dora, EU:s förordning om digital operativ motståndskraft, som har tillämpats fullt ut sedan januari 2025.
”Vi ser att operativ motståndskraft blir allt viktigare och dialogen med branschen bekräftar det”, säger Johan Almenberg, generaldirektör för FI i en kommentar.
Enligt FI vilar de finansiella företagens verksamhet på tusentals it-leverantörer. De flesta används bara av ett fåtal företag, men ungefär var tionde leverantör har minst 50 kontrakt hos fler än 20 finansiella företag. Det finns också exempel på incidenter som har drabbat flera finansiella företag på en gång.
FI har dessutom hittat utkontrakterade tjänster där ett avbrott skulle kunna få betydande konsekvenser. I de fallen är avtalen komplexa, leverantören är svår att byta ut och kontrollen är otillräcklig. Myndigheten skriver att den kommer att lägga särskild vikt vid sådana fall i tillsynen.
Antalet identifierade avvikelser från sund riskpraxis har generellt ökat. Hos de företag som har störst betydelse för finanssektorn och totalförsvaret har avvikelserna i hanteringen av tredjepartsrisker däremot minskat.
Redan i majrapporten konstaterade FI att många finansiella företag inte lever upp till Doras krav, vilket Realtid rapporterade om då.
Systemfel vanligare än attacker
Den vanligaste grundorsaken till incidenterna är interna systemfel.
Bara en mindre andel har klassats som illvilliga handlingar, och bland cyberangreppen dominerar överbelastningsattacker. FI varnar ändå för att läsa statistiken som att hotnivån är låg. Hotaktörer kan kartlägga system och positionera sig under lång tid utan att det syns i incidentrapporteringen. En överbelastningsattack kan dessutom vara en avledning medan angriparen försöker ta sig in någon annanstans.
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FI lyfter stölden från kryptobörsen Binance i slutet av oktober som exempel på hur sårbarheter i egna system kan utnyttjas. Då försvann kryptotillgångar för drygt 6 miljarder dollar.
FBI har pekat ut den nordkoreanska hackergruppen TraderTraitor, skriver Bleeping Computer. Binance har gått igenom attacken. Enligt genomgången kontaktades en mjukvaruingenjör via en jobbplattform av en person som utgav sig för att vara projektledare. Ingenjören fick sedan ett arbetsprov som innehöll skadlig kod skriver Crypto.news.
AI kortar tiden mellan sårbarhet och attack
FI pekar ut avancerad AI som ett växande hot. AI-modeller kan hitta tidigare okända sårbarheter och i vissa fall ta fram fungerande angreppsmetoder med begränsad mänsklig styrning. När flera AI-agenter arbetar parallellt kan angreppen dessutom bli fler och ske samtidigt. Därför har sannolikheten för cyberangrepp som påverkar hela systemet ökat, enligt FI.
Myndigheten hänvisar till EU:s systemrisknämnd ESRB. Den bedömer att AI-utvecklingen på kort till medellång sikt gynnar angriparna mer än försvararna.
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I september inledde FI en fördjupad granskning av hur finansiella företag skyddar sig mot AI-drivna cyberhot. De preliminära resultaten visar att företagen är medvetna om hotbilden, men att de främst har förstärkt det försvar de redan hade. Frågan drivs även internationellt. G7-länderna har kommit överens om att öva på hur finanssystemet klarar AI-drivna attacker.
FI pekar också ut en ny typ av leverantörsrisk. Om en it-leverantör använder egna AI-agenter med bred åtkomst till kundernas system kan det skapa en ny form av koncentrerad risk.
Kvantdatorer nästa utmaning
Rapporten tar även upp risken att kvantdatorer på sikt kan knäcka dagens kryptering. Redan i dag finns en risk att illvilliga aktörer samlar in krypterad data för att dekryptera den senare.
”Utvecklingen inom kvanttekniken innebär att organisationer behöver säkerställa en stegvis och strukturerad övergång” till kvantsäker kryptografi, säger Linda Löfgren, avdelningschef på FI. Myndigheten har meddelat ett antal företag att den kommer att följa upp deras arbete.
Under hösten har FI också kartlagt hur cirka 270 finansiella företag använder AI. Den analysen väntas bli klar i december