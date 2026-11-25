Det svenska finansiella systemet är stabilt och har god motståndskraft. Det slår Finansinspektionen (FI) fast i en ny rapport. Men en stor del av rapporten handlar om något annat än kapitalbuffertar och kreditförluster, nämligen hur sårbara banker, försäkringsbolag och betalningsinstitut är för it-störningar.

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Företagen har rapporterat in allvarliga it-incidenter till FI mellan april 2025 och mitten av oktober 2026. Av dem var 48,7 procent kopplade till tredjepartsleverantörer av it-tjänster. Rapporteringen sker enligt Dora, EU:s förordning om digital operativ motståndskraft, som har tillämpats fullt ut sedan januari 2025.

”Vi ser att operativ motståndskraft blir allt viktigare och dialogen med branschen bekräftar det”, säger Johan Almenberg, generaldirektör för FI i en kommentar.

Enligt FI vilar de finansiella företagens verksamhet på tusentals it-leverantörer. De flesta används bara av ett fåtal företag, men ungefär var tionde leverantör har minst 50 kontrakt hos fler än 20 finansiella företag. Det finns också exempel på incidenter som har drabbat flera finansiella företag på en gång.

FI har dessutom hittat utkontrakterade tjänster där ett avbrott skulle kunna få betydande konsekvenser. I de fallen är avtalen komplexa, leverantören är svår att byta ut och kontrollen är otillräcklig. Myndigheten skriver att den kommer att lägga särskild vikt vid sådana fall i tillsynen.

Antalet identifierade avvikelser från sund riskpraxis har generellt ökat. Hos de företag som har störst betydelse för finanssektorn och totalförsvaret har avvikelserna i hanteringen av tredjepartsrisker däremot minskat.

Redan i majrapporten konstaterade FI att många finansiella företag inte lever upp till Doras krav, vilket Realtid rapporterade om då.

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Systemfel vanligare än attacker

Den vanligaste grundorsaken till incidenterna är interna systemfel.

Bara en mindre andel har klassats som illvilliga handlingar, och bland cyberangreppen dominerar överbelastningsattacker. FI varnar ändå för att läsa statistiken som att hotnivån är låg. Hotaktörer kan kartlägga system och positionera sig under lång tid utan att det syns i incidentrapporteringen. En överbelastningsattack kan dessutom vara en avledning medan angriparen försöker ta sig in någon annanstans.

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FI lyfter stölden från kryptobörsen Binance i slutet av oktober som exempel på hur sårbarheter i egna system kan utnyttjas. Då försvann kryptotillgångar för drygt 6 miljarder dollar.

FBI har pekat ut den nordkoreanska hackergruppen TraderTraitor, skriver Bleeping Computer. Binance har gått igenom attacken. Enligt genomgången kontaktades en mjukvaruingenjör via en jobbplattform av en person som utgav sig för att vara projektledare. Ingenjören fick sedan ett arbetsprov som innehöll skadlig kod skriver Crypto.news.