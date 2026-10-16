AI-attacker mot banker ökar – G7 och Sverige rustar för kris

IMF: Risken blir värre

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Beskedet kommer bara dagar efter att IMF i sin finansiella stabilitetsrapport varnat för att cyberhoten mot finanssystemet växer. Enligt rapporten ökar risken för lyckade cyberattacker mot kritiska finansinstitut eller marknadsinfrastruktur i takt med att AI-förmågan förbättras, skriver AFP.

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IMF noterar att mjukvaruleverantörer i över 70 procent av fallen under 2026 knappt hunnit täppa till sårbarheter innan de utnyttjades, en ökning med 20 procentenheter jämfört med året innan.

Hotet är inte längre teoretiskt. En våg av cyberattacker mot sydkoreanska storbanker, bland dem Shinhan Bank och KB Kookmin Bank, har exponerat personuppgifter för minst 140 000 personer, och hackarna ska enligt uppgift ha använt avancerade AI-verktyg, skriver Korea JoongAng Daily.

Även Bank of England arbetar nu med bankerna kring djupgående återställningsplaner. Bankerna kan inte längre utgå från att deras försvar står emot AI-drivna attacker, sa vice centralbankschefen Sarah Breeden på torsdagen enligt Reuters.

FI gör platsbesök

I Sverige meddelade Finansinspektionen den 29 september att myndigheten inleder en fördjupad analys av hur finansiella företag skyddar sig mot cyberhot från avancerade AI-modeller. Granskningen genomförs med platsbesök hos företagen.

Enligt FI har flera AI-modeller under 2026 visat att de i stor utsträckning kan automatisera cyberattacker, till exempel genom att hitta sårbarheter i företags system.

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”Vi ser att företagen tar de här frågorna på stort allvar. Det är viktigt att de gör det, eftersom konsekvenserna kan drabba både de enskilda företagen, deras kunder och det finansiella systemet i stort”, säger Erik Wingstrand, chef för Tillsyn IKT-risker på FI, i ett pressmeddelande.

Brister redan i våras

Redan i maj konstaterade FI att många svenska finansföretag inte uppfyller EU:s Dora-krav på digital motståndskraft. Myndigheten hade då kartlagt 50 banker, försäkringsbolag, betalningsinstitut och handelsplattformar och fann bland annat brister i kontinuitets-, kris- och återställningsplaner, rapporterade Realtid.

Även Riksbanken har varnat. I sin stabilitetsrapport i maj bedömde centralbanken att risken för cyberattacker ökat i och med de avancerade AI-modellerna, eftersom de gör det enklare och snabbare att genomföra ett angrepp.

”Att hantera de möjligheter och hot som AI medför är lika mycket en teknisk utmaning som en ledningsfråga. Det krävs att cybersäkerhet prioriteras av alla aktörer i den finansiella sektorn”, säger Olof Sandstedt, chef för avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken, i ett uttalande.

I juli utfärdade EU:s systemrisknämnd ESRB, där Riksbanken och FI ingår, en formell varning om att avancerade AI-modeller kan göra cyberattacker snabbare, mer omfattande och mer sofistikerade.