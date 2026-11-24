Konkurrensverket kritiserar Energimarknadsinspektionens plan för hur elnätsbolagen ska gå över till en ny modell för intäktsramarna. Med Ei:s förslag kan bolagens överavkastning ligga kvar i decennier. Verket har inte heller kunnat belägga de största bolagens varningar om att investeringarna skulle minska.
Elnätsbolagens överavkastning kan leva kvar till 2085
Konkurrensverket ser ”tungt vägande skäl” mot Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag om hur elnätsföretagen ska gå över till ett nytt sätt att värdera sina tillgångar. Det framgår av verkets remissvar, som publicerades i dag.
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Om förslaget genomförs riskerar konsumenter och företag att under lång tid få betala ”omotiverat och oskäligt höga elnätsavgifter”, skriver Konkurrensverket.
”Det är angeläget att Energimarknadsinspektionen fördjupar sin analys av hur övergången till den nya metoden för beräkning av elnätsbolagens intäktsramar ska se ut”, säger Marie Östman, generaldirektör på Konkurrensverket.
Gamla värden följer med
Själva metodbytet välkomnas av Konkurrensverket. I dag värderas elnätens tillgångar utifrån vad det skulle kosta att bygga motsvarande anläggning i dag. Från tillsynsperioden 2028–2031 vill Ei i stället utgå från vad bolagen faktiskt betalade, uppräknat med KPI.
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Problemet gäller de anläggningar som redan finns. Enligt Ei:s förslag ska de behålla de värden de har i dag, alltså värden som räknats fram med den gamla metoden. Eftersom elnät ofta har en livslängd på 50 år eller mer innebär det enligt Konkurrensverket att den ”upparbetade överavkastningen” finns kvar i decennier.
Enligt Ei:s egen uppskattning dröjer det till 2085 innan kapitalbasen till största delen består av anläggningar som värderats med den nya metoden, påpekar Konkurrensverket.
Skillnaden mellan alternativen är stor. Om även de befintliga anläggningarna hade räknats om enligt den nya principen skulle kapitalkostnaderna i intäktsramen minska med drygt 11 procent över anläggningarnas livstid, enligt Ei:s beräkningar.
Föreslår en kompromiss
En fullständig omräkning är svår att genomföra, eftersom uppgifter om vad äldre anläggningar kostade ofta saknas. Konkurrensverket lyfter i stället fram ett alternativ som Ei själv har utrett men valt bort: ett så kallat brytår någon gång mellan 2016 och 2028. Från det året skulle anläggningarna värderas utifrån faktiska anskaffningsvärden.
Enligt Ei garanterar en sådan modell ändå att bolagen får täckning för sina kostnader och en avkastning i nivå med kalkylräntan. Konkurrensverket ser den därför som en ”väl avvägd kompromiss”.
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Ei valde bort brytåret med hänvisning till förutsägbarhet och risken att bolagens vilja att investera minskar. Konkurrensverket påpekar att elnät är reglerade monopol som inte möter samma risker som bolag på en konkurrensutsatt marknad. Det har dessutom länge varit känt att ett metodbyte var på väg.
Konkurrensverket har också träffat de tre största elnätsföretagen i sin pågående granskning. Alla tre varnade för att investeringarna kan påverkas, men verket har inte kunnat verifiera påståendena i det material som bolagen lämnat in.
Konkurrensverket varken tillstyrker eller avstyrker Ei:s förslag. I stället kräver verket en djupare analys.
Branschen varnar
Kritiken är inte ny. I juli konstaderade Konkurrensverket att intäktsramarna inför 2024–2027 ökade från 168 till 270 miljarder kronor. Ei räknar med att den nya metoden sänker ramarna för 2028–2031 med cirka 37 miljarder kronor jämfört med dagens metod. Totalt hamnar de ändå på omkring 380 miljarder kronor, ungefär samma nivå som i dag, sa Ei:s avdelningschef Tommy Johansson till TV4.
Elnätsbranschen ser saken annorlunda. Energiföretagen Sverige kallade Ei:s förslag ”ett hårt slag” mot bolagens möjligheter att investera. Vattenfall har tidigare avvisat att bolagen skulle vara överkompenserade.
För kunderna dröjer effekterna. Under nuvarande regler kan bolagen fortsätta höja avgifterna. fram till 2028. Ei väntas fatta beslut om de nya intäktsramarna i oktober nästa år.