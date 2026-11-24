Konkurrensverket ser ”tungt vägande skäl” mot Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag om hur elnätsföretagen ska gå över till ett nytt sätt att värdera sina tillgångar. Det framgår av verkets remissvar, som publicerades i dag.

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Om förslaget genomförs riskerar konsumenter och företag att under lång tid få betala ”omotiverat och oskäligt höga elnätsavgifter”, skriver Konkurrensverket.

”Det är angeläget att Energimarknadsinspektionen fördjupar sin analys av hur övergången till den nya metoden för beräkning av elnätsbolagens intäktsramar ska se ut”, säger Marie Östman, generaldirektör på Konkurrensverket.

Gamla värden följer med

Själva metodbytet välkomnas av Konkurrensverket. I dag värderas elnätens tillgångar utifrån vad det skulle kosta att bygga motsvarande anläggning i dag. Från tillsynsperioden 2028–2031 vill Ei i stället utgå från vad bolagen faktiskt betalade, uppräknat med KPI.

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Problemet gäller de anläggningar som redan finns. Enligt Ei:s förslag ska de behålla de värden de har i dag, alltså värden som räknats fram med den gamla metoden. Eftersom elnät ofta har en livslängd på 50 år eller mer innebär det enligt Konkurrensverket att den ”upparbetade överavkastningen” finns kvar i decennier.

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Enligt Ei:s egen uppskattning dröjer det till 2085 innan kapitalbasen till största delen består av anläggningar som värderats med den nya metoden, påpekar Konkurrensverket.

Skillnaden mellan alternativen är stor. Om även de befintliga anläggningarna hade räknats om enligt den nya principen skulle kapitalkostnaderna i intäktsramen minska med drygt 11 procent över anläggningarnas livstid, enligt Ei:s beräkningar.