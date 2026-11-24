Nasdaq-noterade Applied Digital har fått ett kontrakt som sträcker sig över nästan två årtionden. Man vill inte säga vem det är, men det rör sig om en stor kund.
AI-fastighetsbolag skriver hyresavtal värt över 50 miljarder – med hemlig kund
Applied Digital har tecknat ett nytt 18-årigt hyresavtal med en större hyperscaler inom molntjänster och artificiell intelligens.
Avtalet omfattar 150 megawatt datacenterkapacitet och väntas generera omkring 5,4 miljarder dollar i intäkter under den ursprungliga avtalsperioden.
Det amerikanska bolaget uppger att de totala kontrakterade intäkterna från bolagets hyresavtal därmed överstiger 41 miljarder dollar.
Har hög kreditvärdighet
Om samtliga förlängningsoptioner utnyttjas kan det sammanlagda värdet närma sig 100 miljarder dollar, enligt pressmeddelandet.
Det nya avtalet har enligt Applied Digital bättre kommersiella villkor än tidigare kontrakt, bland annat högre prissättning. Med förlängningsoptionerna kan hyresperioden sträcka sig över totalt 33 år.
Efter den senaste affären uppgår bolagets kontrakterade kapacitet till mer än 1,6 gigawatt i kritisk IT-belastning. Den totala nätanslutna toppeffekten uppgår till 2,2 gigawatt.
Cirka 75 procent av de kontrakterade basintäkterna kommer från kunder med kreditbetyg motsvarande investment grade.
Det innebär att merparten av de framtida hyresintäkterna är knutna till kunder med hög kreditvärdighet.
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Dröjer drygt ett år
Utbyggnaden ska finansieras genom en kombination av eget kapital och projektfinansiering, framhåller bolaget.
En del av kapitalet kommer från bolagets befintliga balansräkning samt det tidigare etablerade partnerskapet med Macquarie Asset Management, som omfattar ett kapitalåtagande på 5 miljarder dollar.
Applied Digital räknar med att slutföra den återstående projektfinansieringen för anläggningarna Delta Forge 1 och Polaris Forge 3 under första kvartalet 2027.
Finansieringen av Delta Forge 2 väntas vara klar under det andra kvartalet samma år.
Leveranserna av den nya datacenterkapaciteten väntas inledas under första halvåret 2028.
Tidsplanen är dock beroende av att bolaget uppnår nödvändiga utvecklingsmål, säkrar elförsörjningen och får erforderliga myndighetstillstånd.
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