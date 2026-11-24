Applied Digital har tecknat ett nytt 18-årigt hyresavtal med en större hyperscaler inom molntjänster och artificiell intelligens.

Avtalet omfattar 150 megawatt datacenterkapacitet och väntas generera omkring 5,4 miljarder dollar i intäkter under den ursprungliga avtalsperioden.

Det amerikanska bolaget uppger att de totala kontrakterade intäkterna från bolagets hyresavtal därmed överstiger 41 miljarder dollar.

Har hög kreditvärdighet

Om samtliga förlängningsoptioner utnyttjas kan det sammanlagda värdet närma sig 100 miljarder dollar, enligt pressmeddelandet.

Det nya avtalet har enligt Applied Digital bättre kommersiella villkor än tidigare kontrakt, bland annat högre prissättning. Med förlängningsoptionerna kan hyresperioden sträcka sig över totalt 33 år.

Efter den senaste affären uppgår bolagets kontrakterade kapacitet till mer än 1,6 gigawatt i kritisk IT-belastning. Den totala nätanslutna toppeffekten uppgår till 2,2 gigawatt.

Cirka 75 procent av de kontrakterade basintäkterna kommer från kunder med kreditbetyg motsvarande investment grade.

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Det innebär att merparten av de framtida hyresintäkterna är knutna till kunder med hög kreditvärdighet.

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