En säkerhetsbrist i Microsofts molntjänst Azure API Management har utnyttjats mot bland andra Equinor och Skagerak Energi. Norska säkerhetsmyndigheten varnar för att fler företag, även utanför Norge, kan vara drabbade.
Microsoftlucka utnyttjades mot Equinor – myndighet varnar fler företag
Det var den norska energisektorn som först upptäckte sårbarheten. Det skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i en varning till organisationer som använder tjänsten.
Enligt NSM har en okänd aktör aktivt gått efter åtkomstnycklar, hemligheter och så kallade named values som lagras i Azure API Management. Det är en Microsofttjänst som företag använder för att hantera och övervaka API:er, alltså gränssnitten som låter olika it-system utbyta data.
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”Det är fortfarande osäkert hur omfattande utnyttjandet av sårbarheten är”, säger Martin Albert-Hoff, avdelningsdirektör för operativ cybersäkerhet på NSM, i ett pressmeddelande.
Enligt myndigheten berör sårbarheten flera sektorer i Norge men också verksamheter utanför landets gränser.
Equinor slog larm först
Den 17 november meddelade Equinor att bolaget hade upptäckt en pågående cyberattack mot vissa it-system. Enligt bolagets eget besked fanns inga tecken på att data hade stulits, och olje- och gasproduktionen påverkades inte.
Ungefär ett dygn senare berättade även kraftbolaget Skagerak Energi att det hade utsatts för ett angrepp. Enligt Dark Reading var de två bolagens beskrivningar av intrången slående lika.
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I fredags bekräftade Equinor att attacken hade stoppats. Samma kväll pekade NSM ut Microsofttjänsten som måltavla för båda angreppen, rapporterar Aftenposten.
NSM berömmer Equinor för att bolagets arbete ledde till att sårbarheten upptäcktes tidigt och snabbt delades med myndigheten och sektorns incidentteam.
Hittills har NSM inte sett några tecken på att angreppen har påverkat leveranserna hos norska verksamheter.
Microsoft stängde luckan
Microsoft identifierade problemet den 18 november och stängde åtkomstvägen automatiskt dagen därpå, enligt The Register, som har tagit del av ett internt meddelande från Microsoft till kunderna.
Där skriver Microsoft att kunder har varit exponerade och att en obehörig part kan ha använt bristen för att komma åt hemligheter i så kallade Classic-instanser av tjänsten. Den nyare versionen, v2, påverkas inte enligt bolaget.
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Microsoft betonar samtidigt att kunderna själva måste undersöka om deras instanser hann komprometteras innan åtgärden infördes.
Cornelia Bjørke-Hill, kommunikationsdirektör på Microsoft Norge, säger till NTB att bolagets säkerhetsteam rullar ut uppdateringar för att skydda kunderna och samtidigt utreder obehörig aktivitet kopplad till vissa resurser i tjänsten.
Stulna nycklar kan öppna fler dörrar
Risken är att stulna inloggningsuppgifter kan ge angriparna tillgång till de system som ligger bakom tjänsten.
”De kan potentiellt använda dem direkt mot tjänsten som nyckeln skyddar”, säger säkerhetsexperten Anders Kristiansen till The Register.
Hur långt angriparna når beror enligt honom på vilka behörigheter de stulna uppgifterna har och om de fortfarande är giltiga.
Kunder som The Register har talat med varnar också för att bortglömda utvecklings- och testmiljöer kan göra att fler organisationer är exponerade än vad som hittills är känt.
NSM uppmanar alla som använder tjänsten att utgå från att hemligheter och named values har läckt, att byta alla nycklar och tokens, att kartlägga vilken information som är kopplad till varje instans och att kontrollera att instansen faktiskt har uppdaterats.
”Det nationella cyberrisknivån är hög”, säger Martin Albert-Hoff.
Del av en större våg
Angreppen sker i ett läge där hotbilden mot nordiska företag har skärpts. Realtid har tidigare skrivit om hur nya cyberligor med en tydlig affärsmodell siktar in sig på Sverige, och om hur attackerna mot molntjänster ökar kraftigt.
För Equinor, som är Europas största gasleverantör, kommer attacken mitt under en intensiv period. Bolaget har nyligen tecknat borrkontrakt för miljardbelopp, skriver Dagens PS.