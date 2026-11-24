Det var den norska energisektorn som först upptäckte sårbarheten. Det skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i en varning till organisationer som använder tjänsten.

Enligt NSM har en okänd aktör aktivt gått efter åtkomstnycklar, hemligheter och så kallade named values som lagras i Azure API Management. Det är en Microsofttjänst som företag använder för att hantera och övervaka API:er, alltså gränssnitten som låter olika it-system utbyta data.

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”Det är fortfarande osäkert hur omfattande utnyttjandet av sårbarheten är”, säger Martin Albert-Hoff, avdelningsdirektör för operativ cybersäkerhet på NSM, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten berör sårbarheten flera sektorer i Norge men också verksamheter utanför landets gränser.

Equinor slog larm först

Den 17 november meddelade Equinor att bolaget hade upptäckt en pågående cyberattack mot vissa it-system. Enligt bolagets eget besked fanns inga tecken på att data hade stulits, och olje- och gasproduktionen påverkades inte.

Ungefär ett dygn senare berättade även kraftbolaget Skagerak Energi att det hade utsatts för ett angrepp. Enligt Dark Reading var de två bolagens beskrivningar av intrången slående lika.

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I fredags bekräftade Equinor att attacken hade stoppats. Samma kväll pekade NSM ut Microsofttjänsten som måltavla för båda angreppen, rapporterar Aftenposten.

NSM berömmer Equinor för att bolagets arbete ledde till att sårbarheten upptäcktes tidigt och snabbt delades med myndigheten och sektorns incidentteam.

Hittills har NSM inte sett några tecken på att angreppen har påverkat leveranserna hos norska verksamheter.