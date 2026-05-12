Inför toppmötet mellan Donald Trump och Xi Jinping är AI i fokus. Teknikens snabba framsteg kan tvinga de två rivaliserande länderna att samarbeta mer.
Oron växer för AI – Kina och USA kan behöva samarbeta
Utvecklingen inom artificiell intelligens driver fram ett växande strategiskt dilemma mellan USA och Kina.
Båda stormakterna ser tekniken som avgörande för ekonomisk tillväxt och militär styrka.
Men därmed ökar också oron för att allt kraftfullare system kan skapa allvarliga säkerhetsrisker.
Ökad oro för riskerna
Frågan väntas bli ett viktigt ämne när Kinas president Xi Jinping möter USA:s president Donald Trump i Peking senare i veckan.
Diskussionerna sker mot bakgrund av en allt intensivare konkurrens om tekniskt och ekonomiskt övertag mellan världens två största ekonomier.
I både Washington och Peking växer nu farhågorna kring hur snabbt den artificiella intelligensen utvecklas, skriver The Economist.
Amerikanska myndigheter överväger skärpta regler för nya avancerade modeller efter att flera teknikbolag varnat för att systemen kan användas för cyberangrepp, biologiska vapen eller andra allvarliga hot.
Har föreslagit globala regler
Samtidigt har Kina de senaste åren drivit på för internationellt samarbete kring reglering av artificiell intelligens.
Kinesiska företrädare har bland annat föreslagit internationella regler för att säkerställa mänsklig kontroll över tekniken samt lyft idén om att bromsa utvecklingen av de mest avancerade systemen.
Trots det präglas relationen mellan länderna av djup misstro.
USA ser Kinas snabbt växande AI-sektor som en säkerhetsrisk, särskilt eftersom många kinesiska modeller bygger på öppna system där tekniken görs fritt tillgänglig.
Amerikanska företrädare oroar sig för att sådana modeller lättare kan användas av kriminella grupper eller främmande makter.
Finns gemensamma intressen
Kinesiska företrädare å sin sida misstänker att amerikanska krav på säkerhetsregler används för att bromsa Kinas tekniska utveckling och bevara USA:s ledande position.
Flera experter pekar ändå på att båda länderna har ett gemensamt intresse av att minska riskerna.
Diskussioner förs därför om möjliga former av samarbete kring säkerhetstester, gemensamma standarder och informationsutbyte om hur systemen ska kontrolleras.
Några långtgående överenskommelser bedöms dock fortfarande ligga långt bort. Tidigare samtal mellan länderna har präglats av politiska motsättningar och oenighet om exportrestriktioner för avancerade halvledare.
Läs mer: Sydkorea överväger skatt på AI – börsen skakar till. Dagens PS