Oron växer för AI – Kina och USA kan behöva samarbeta

Utvecklingen inom artificiell intelligens driver fram ett växande strategiskt dilemma mellan USA och Kina.

Båda stormakterna ser tekniken som avgörande för ekonomisk tillväxt och militär styrka.

Men därmed ökar också oron för att allt kraftfullare system kan skapa allvarliga säkerhetsrisker.

Ökad oro för riskerna

Frågan väntas bli ett viktigt ämne när Kinas president Xi Jinping möter USA:s president Donald Trump i Peking senare i veckan.

Diskussionerna sker mot bakgrund av en allt intensivare konkurrens om tekniskt och ekonomiskt övertag mellan världens två största ekonomier.

I både Washington och Peking växer nu farhågorna kring hur snabbt den artificiella intelligensen utvecklas, skriver The Economist.

Amerikanska myndigheter överväger skärpta regler för nya avancerade modeller efter att flera teknikbolag varnat för att systemen kan användas för cyberangrepp, biologiska vapen eller andra allvarliga hot.