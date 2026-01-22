22 jan. 2026

Flera slags AI ökar företags lönsamhet – generativ AI räcker inte

Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalysföretaget Qlik.
Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalysföretaget Qlik menar att lönsamheten kommer först när man kombinerar olika typer av AI i verksamheten. (Kollage: QLIK / Almedia.id)
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Det är först när företag använder flera slags AI som det verkligen påverkar lönsamheten, det räcker inte bara med det ibland opålitliga generativ AI.

Höjer vi blicken är det centralt att få till rätt styrmodell för att få ut så mycket värde som möjligt. Det skriver Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalysföretaget Qlik.

Svag lönsamhet för generativ AI fick investerares och medias uppmärksamhet med en rapport av Massachusetts Institute of Technology i augusti. Den uppmärksammade rapporten, som fick tech-aktier i USA att falla, hade budskapet att 95 procent av bolagen inte får någon avkastning av sina satsningar på generativ AI.

Stora språkmodeller uppvisar fortfarande en viss fel- eller hallucinationsgrad då de är probabilistiska och inte deterministiska. För många professionella användningsområden, som finansiell rapportering, anses ofta en felmarginal på 10–15 procent vara oacceptabelt hög. Ställer man samma fråga två gånger får man ofta lite olika svar.

Lönsamheten kräver mer än LLM:er

Det finns statistik som stödjer att en bredare användning av artificiell intelligens ger ökad lönsamhet. Bruttomarginalen har ökat för två av tre företag med i genomsnitt 11 procentenheter, enligt en global undersökning av Oxford Economics och mjukvarubolaget ServiceNow. Den undersökningen omfattade inte bara generativ AI utan även analytisk och agentisk AI.

Företag bör använda en kombination av deterministisk AI, som till exempel maskininlärning, statistik och analys, samt probabilistisk AI som generativ AI. Man bör kunna lita på svaren och då är det viktigt att svaren kommer inte bara från generativ AI utan även från andra slags AI.

Rätt styrmodell för AI

Det viktigaste för företag att tänka på är att ha rätt slags styrmodell för artificiell intelligens. Det gäller att kunna styra eller orkestrera helheten, med allt från data, AI-agenter, analysen, automationen, roller och ansvar. Alla företag blir mer som en vd eller dirigent för en orkester för sitt eget ekosystem där en massa AI-agenter kommer att utföra en mängd uppgifter.

Då gäller det att orkestrera agenterna gentemot människorna och även styra exekveringen i ett bolag på ett nytt sätt. Detta ger en styrmodell för den nya AI-världen som kommer att ge mer värde och lönsamhet för företag med hjälp av AI.

Orkestreringen eller styrningen avser centrala funktioner och decentraliserade funktioner samt lager däremellan som till exempel kan vara protokoll för agenter, betalningar eller datahantering.

Decentraliserade lager finns ofta ute i affärsverksamheten med innovativa funktioner som till exempel vibe coding och små LLM:er. Exempel på centrala funktioner är styrning av centrala datakällor och var man lagrar och exekverar data.

40 år innan stora värden realiserades

När det gäller teknikskiftet ser jag en tydlig parallell till när elen introducerades. Det tog uppemot 30 till 40 år innan de stora värdena kunde realiseras, efter att lämpliga styrmodeller kommit på plats och företag och samhälle fullt ut har förstått hur elen skulle användas på bästa sätt och gjort den till en naturlig del av verksamheten.

Vi står inför ett liknande paradigmskifte för hur vi styr och orkestrerar artificiell intelligens. Vi måste göra ett grundligt jobb vid ritbordet, att lägga till AI som ännu en applikation är inte tillräckligt. Strategisk styrning måste prioriteras före enbart teknikinvesteringar.

AIDebatt
Detta är ett debattinlägg på Realtid. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte redaktionens uppfattning.

