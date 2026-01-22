Flera slags AI ökar företags lönsamhet – generativ AI räcker inte

Höjer vi blicken är det centralt att få till rätt styrmodell för att få ut så mycket värde som möjligt. Det skriver Dan Sommer, ansvarig för omvärldsbevakning på dataanalysföretaget Qlik.

Svag lönsamhet för generativ AI fick investerares och medias uppmärksamhet med en rapport av Massachusetts Institute of Technology i augusti. Den uppmärksammade rapporten, som fick tech-aktier i USA att falla, hade budskapet att 95 procent av bolagen inte får någon avkastning av sina satsningar på generativ AI.

Läs även:

Kändisarna går in i startup – konkurrensen hårdnar. Realtid

Stora språkmodeller uppvisar fortfarande en viss fel- eller hallucinationsgrad då de är probabilistiska och inte deterministiska. För många professionella användningsområden, som finansiell rapportering, anses ofta en felmarginal på 10–15 procent vara oacceptabelt hög. Ställer man samma fråga två gånger får man ofta lite olika svar.

Lönsamheten kräver mer än LLM:er

Det finns statistik som stödjer att en bredare användning av artificiell intelligens ger ökad lönsamhet. Bruttomarginalen har ökat för två av tre företag med i genomsnitt 11 procentenheter, enligt en global undersökning av Oxford Economics och mjukvarubolaget ServiceNow. Den undersökningen omfattade inte bara generativ AI utan även analytisk och agentisk AI.

Företag bör använda en kombination av deterministisk AI, som till exempel maskininlärning, statistik och analys, samt probabilistisk AI som generativ AI. Man bör kunna lita på svaren och då är det viktigt att svaren kommer inte bara från generativ AI utan även från andra slags AI.