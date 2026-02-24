Danska kontorsarbetare använder AI dagligen 71 procent mer än svenska. Skillnaden handlar inte bara om hur mycket, utan varför. Det kan avgöra vilka organisationer som lyckas integrera tekniken på djupet.
Danmark kör om Sverige i AI-racet
Danmark har tagit ledningen i den nordiska AI-användningen. 24 procent av danska kontorsarbetare använder generativ AI dagligen, jämfört med 17 procent i Finland och 14 procent i Sverige.
Det visar en ny rapport från AI- och datatransformationsbolaget Solita, baserad på en Kantar Media-undersökning bland över 3 000 kontorsarbetare i de tre länderna.
Skillnaden mellan Danmark och Sverige i daglig användning är 71 procent, ett gap som enligt rapporten inte bara handlar om adoptionstakt utan om fundamentalt olika förhållningssätt till tekniken.
Kvalitet slår snabbhet
En av rapportens mest intressanta iakttagelser rör syftet bakom AI-användningen. 66 procent av de danska kontorsarbetarna uppger att de använder artificiell intelligens för att förbättra kvaliteten i sitt arbete. I Sverige är motsvarande siffra 53 procent.
Enligt rapporten tenderar medarbetare som kopplar artificiell intelligens till kvalitetsförbättring att investera mer tid i att lära sig verktygen, experimentera med nya arbetssätt och integrera tekniken djupare i sina vardagsprocesser.
Det gör användningen mer hållbar över tid och korrelerar direkt med Danmarks högre dagliga användningsgrad.
”Vi ser ett mönster där syftet påverkar vanan. När AI blir ett verktyg för bättre resultat, inte bara snabbare leverans, blir det en del av yrkesskickligheten. Risken i Sverige är att artificiell intelligens reduceras till ett effektivitetsknep i stället för ett kompetenslyft”, säger Niklas Liedholm, Head of AI på Solita Sverige, i en kommentar.
Ledarskapet avgör
Rapporten visar en stark koppling mellan organisationskultur och faktisk användning. Bland dagliga AI-användare i samtliga tre länder uppger 87 procent att deras företag har en positiv eller mycket positiv inställning till artificiell intelligens.
Bland dem som aldrig testat AI är motsvarande siffra bara 34 procent.
Även här sticker Danmark ut. 28 procent av de danska respondenterna beskriver sin arbetsgivare som ”mycket positiv” till AI, jämfört med 17 procent i Sverige. Totalt visar 69 procent av danskarna en positiv bild av arbetsgivarens attityd, mot 60 procent i Sverige.
”AI-mognad handlar sällan om verktygen i sig, utan avgörs av upplevd psykologisk trygghet: att det är okej att testa, misslyckas, fråga och lära. När ledare bygger en kultur som tydligt visar att lärande är prioriterat sänks tröskeln och utvecklingen går snabbare”, säger Niklas Liedholm.
Sverige har mest att vinna – och förlora
Den svenska utvecklingen är dock inte enbart negativ. Sverige har mer än fördubblat sin AI-adoption på ett år, från 25 till 53 procent, den snabbaste tillväxttakten bland de tre länderna.
Den dagliga användningen har mer än tredubblats, från 4 till 14 procent.
Men rapporten pekar också på risker. Sverige har den starkaste kopplingen mellan inkomstnivå och AI-användning: 72 procent av höginkomsttagarna använder AI regelbundet, mot 36 procent bland låginkomsttagare ,ett gap på 36 procentenheter.
I Finland är skillnaden betydligt mindre. Utan aktiva insatser riskerar klyftan att cementeras till en långsiktig kompetensskillnad på den svenska arbetsmarknaden.