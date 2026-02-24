Danmark kör om Sverige i AI-racet

Danmark har tagit ledningen i den nordiska AI-användningen. 24 procent av danska kontorsarbetare använder generativ AI dagligen, jämfört med 17 procent i Finland och 14 procent i Sverige.

Det visar en ny rapport från AI- och datatransformationsbolaget Solita, baserad på en Kantar Media-undersökning bland över 3 000 kontorsarbetare i de tre länderna.

Skillnaden mellan Danmark och Sverige i daglig användning är 71 procent, ett gap som enligt rapporten inte bara handlar om adoptionstakt utan om fundamentalt olika förhållningssätt till tekniken.

Kvalitet slår snabbhet

En av rapportens mest intressanta iakttagelser rör syftet bakom AI-användningen. 66 procent av de danska kontorsarbetarna uppger att de använder artificiell intelligens för att förbättra kvaliteten i sitt arbete. I Sverige är motsvarande siffra 53 procent.

Enligt rapporten tenderar medarbetare som kopplar artificiell intelligens till kvalitetsförbättring att investera mer tid i att lära sig verktygen, experimentera med nya arbetssätt och integrera tekniken djupare i sina vardagsprocesser.

Det gör användningen mer hållbar över tid och korrelerar direkt med Danmarks högre dagliga användningsgrad.

”Vi ser ett mönster där syftet påverkar vanan. När AI blir ett verktyg för bättre resultat, inte bara snabbare leverans, blir det en del av yrkesskickligheten. Risken i Sverige är att artificiell intelligens reduceras till ett effektivitetsknep i stället för ett kompetenslyft”, säger Niklas Liedholm, Head of AI på Solita Sverige, i en kommentar.