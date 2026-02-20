AI-hajpen kan dölja obehaglig sanning – produktiviteten riskerar att falla

Alla pratar om AI som den nya motorn för ekonomisk tillväxt.

Men en ny forskningsrapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) manar till eftertanke.

Rapporten ”Produktivitet i en ny ekonomisk verklighet”, författad av nationalekonomiforskarna Florin Maican vid Göteborgs universitet och Matilda Orth vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), visar att Europa redan har en avtagande produktivitetsutveckling och att gapet mot USA växer.

Frågan är om AI verkligen kan vända den trenden, eller om hajpen leder oss fel.

Forskningen är splittrad

Författarna konstaterar att synen på AI:s produktivitetseffekter skiljer sig markant inom forskarvärlden.

MIT-ekonomen Daron Acemoglu, som tilldelades Nobelpriset i ekonomi 2024, förutspår en blygsam produktivitetsökning till följd av AI.

Andra forskare, som Erik Brynjolfsson vid Stanford, ser i stället tekniken som en drivkraft bakom kraftiga ökningar av BNP och produktivitet.

SNS-rapporten understryker att det helt enkelt är för tidigt att dra säkra slutsatser, tidsperioden är för kort, mätproblemen betydande och det saknas tillräcklig data på företagsnivå.

Det i en tid då miljardbelopp pumpas in i AI-satsningar runt om i världen. USA dominerar totalt vad gäller privata AI-investeringar, med en femtonfaldig ökning mellan 2013 och 2021. Sverige ligger långt efter, och antalet AI-relaterade patent i landet är mycket lågt i internationell jämförelse.