Snart kan AI läsa dina tankar – före dig

Deskriptiv AI – den smarta revisorn

Vi pratar mycket om generativ AI. Textmaskiner. Bildskapare. Kodrobotar. Men Edsvärd jobbar med deskriptiv AI. Den analyserar, korsläser och identifierar mönster i enorma datamängder.

ANNONS

Tänk dig att du har miljoner avtal, fakturor och interna dokument. Ingen människa kan läsa allt. AI kan.

Med tjänster som Redact, Contract Intelligence och Invoice Intelligence kan företag:

• hitta avvikelser mellan avtal och fakturor

• rensa känslig information enligt GDPR

• upptäcka risker och felaktigheter

AI:n pekar ut det som avviker. Människan använder sitt omdöme. Resultatet är mindre slöseri med tid och mer fokus på det som faktiskt kräver intelligens.

Och här kommer den kanske mest svindlande siffran: 99 procent av företags affärsdata används inte för analys eller AI. Det är som att äga ett bibliotek och aldrig öppna böckerna.

Läs även: Techjätten tredubblar jobben för Gen Z mitt i AI-hysterin

Katarina Gospic kombinerar medicinsk bakgrund med entreprenörskap i teknikens framkant.

Musår och exponentiell panik

ANNONS

Gospic använder begreppet musår. Vi känner till hundår. Men när det gäller möss är ett människoår ungefär trettio musår.

Översatt till AI betyder det att ett företag som började arbeta seriöst med AI för ett år sedan i praktiken ligger trettio år före sina konkurrenter. Det är förstås en metafor. Men poängen är tydlig: utvecklingen är exponentiell.

Det här är inte en långsam digitalisering. Det är en kapplöpning.

Den som väntar på full klarhet, perfekta regelverk och noll risk kommer att vakna upp i en värld där andra redan har sprungit förbi.

För Katarina Gospic är AI ett verktyg för bättre beslut, inte en ersättare för människan.

Ärta i örat – nästa lager intelligens

Samtalet glider in på nästa steg: en liten enhet som ska bäras vid örat, utvecklad i samarbete mellan OpenAI och Apples legendariske formgivare Jony Ive. En diskret pryl som levererar information i realtid.

Föreställ dig att du sitter i en intervju och får förslag på följdfrågor direkt i örat. Eller att du är på väg till tunnelbanan och får exakt information om när tåget går, utan att ens titta på en skärm.

ANNONS

Det är inte bara en assistent. Det är ett extra lager intelligens.

Och ja, det talas om att tekniken på sikt skulle kunna tolka hjärnsignaler och förutse intentioner. Redan i dag kan AI läsa av mikrobeteenden, mönster och signaler vi själva inte är medvetna om.

Allt runt omkring oss genererar data. Våra rörelser. Våra röster. Våra val. Frågan är inte om den datan kan användas. Frågan är vem som använder den.

Större än elden

När Realtids redaktör Viggo Cavling frågar om AI är större än hjulet, elden och internet svarar Gospic ja. Det låter som en överdrift. Men om intelligens är människans främsta tillgång, och vi nu kan förstärka den med maskiner, då är det en civilisatorisk förändring.

Vi går från att använda verktyg till att förstärka vårt tänkande i realtid.

Snart kan AI läsa dina tankar – eller åtminstone dina mönster – innan du själv har formulerat dem. Det är hisnande. Och lite obehagligt.

Vill du följa utvecklingen på nära håll gör vi podden AI+ tillsammans, där vi analyserar nyheterna och försöker skilja signal från brus.

ANNONS

Framtiden viskar redan i ditt öra. Frågan är om du lyssnar.