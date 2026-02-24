Snart kan AI läsa dina tankar – före dig

AI är inte längre bara en chattbot som skriver mejl åt dig. Nästa steg är teknik som sitter i ditt öra, tolkar dina signaler och ger svar innan du ens hunnit formulera frågan. När hjärnforskaren och AI-entreprenören Katarina Gospic gästar Perfect Weekend TV målar hon upp en framtid där artificiell intelligens inte bara analyserar data – utan förstärker, och i vissa fall förutser, våra egna tankar.
Katarina Gospic började sin bana i vården. Hon är läkare och disputerade på vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut. Hur amygdala triggas. Hur prefrontala cortex försöker vara vuxen i rummet. Klassisk neurovetenskap.
Men viljan att sprida kunskap tog henne ut ur vårdcentralens korridorer och in i näringslivet. Föreläsningar blev rådgivning. Rådgivning blev bolag. I dag är hon med och driver Edsvärd, ett AI-företag som fokuserar på något så osexigt som dokument.
Gospic använder begreppet musår. Vi känner till hundår. Men när det gäller möss är ett människoår ungefär trettio musår.
Översatt till AI betyder det att ett företag som började arbeta seriöst med AI för ett år sedan i praktiken ligger trettio år före sina konkurrenter. Det är förstås en metafor. Men poängen är tydlig: utvecklingen är exponentiell.
Det här är inte en långsam digitalisering. Det är en kapplöpning.
Den som väntar på full klarhet, perfekta regelverk och noll risk kommer att vakna upp i en värld där andra redan har sprungit förbi.
Ärta i örat – nästa lager intelligens
Samtalet glider in på nästa steg: en liten enhet som ska bäras vid örat, utvecklad i samarbete mellan OpenAI och Apples legendariske formgivare Jony Ive. En diskret pryl som levererar information i realtid.
Föreställ dig att du sitter i en intervju och får förslag på följdfrågor direkt i örat. Eller att du är på väg till tunnelbanan och får exakt information om när tåget går, utan att ens titta på en skärm.
Det är inte bara en assistent. Det är ett extra lager intelligens.
Och ja, det talas om att tekniken på sikt skulle kunna tolka hjärnsignaler och förutse intentioner. Redan i dag kan AI läsa av mikrobeteenden, mönster och signaler vi själva inte är medvetna om.
Allt runt omkring oss genererar data. Våra rörelser. Våra röster. Våra val. Frågan är inte om den datan kan användas. Frågan är vem som använder den.
Större än elden
När Realtids redaktör Viggo Cavling frågar om AI är större än hjulet, elden och internet svarar Gospic ja. Det låter som en överdrift. Men om intelligens är människans främsta tillgång, och vi nu kan förstärka den med maskiner, då är det en civilisatorisk förändring.
Vi går från att använda verktyg till att förstärka vårt tänkande i realtid.
Snart kan AI läsa dina tankar – eller åtminstone dina mönster – innan du själv har formulerat dem. Det är hisnande. Och lite obehagligt.
Vill du följa utvecklingen på nära håll gör vi podden AI+ tillsammans, där vi analyserar nyheterna och försöker skilja signal från brus.
Framtiden viskar redan i ditt öra. Frågan är om du lyssnar.