AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering

OpenAI, företaget bakom den populära tjänsten ChatGPT, förbereder enligt uppgifter en börsintroduktion som skulle kunna värdera bolaget till över $1000 miljarder, motsvarande cirka 9440 miljarder svenska kronor.

Enligt källor som är insatta i planerna kan det bli en av de största noteringarna någonsin.

Planerna för en notering är ännu preliminära och tidpunkten kan komma att ändras beroende på marknadsförhållandena och företagets tillväxt, skriver Dagens PS.

Hemliga planerna: Notering kan ske redan 2026

OpenAI siktar på att lämna in ansökan till tillsynsmyndigheterna så tidigt som andra halvåret 2026, skriver Reuters.

I tidiga diskussioner har bolaget övervägt att ta in minst 60 miljarder amerikanska dollar, motsvarande cirka 566 miljarder svenska kronor, eller mer.

Finanschefen Sarah Friar har enligt uppgiftslämnare nämnt 2027 som ett mål, men vissa rådgivare tror att noteringen kan komma ännu tidigare, möjligen i slutet av 2026.

En talesperson för OpenAI tonar dock ner spekulationerna: ”En börsintroduktion är inte vårt fokus, så vi kan omöjligt ha satt ett datum. Vi bygger en hållbar verksamhet och främjar vårt uppdrag så att alla drar nytta av agi”.