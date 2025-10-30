Realtid
Realtid.se
Börs & finans

AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering

Finanschefen Sarah Friar har enligt uppgiftslämnare nämnt 2027 som ett mål. (Foto: LinkedIn och Michael Dwyer/AP/TT)
Finanschefen Sarah Friar har enligt uppgiftslämnare nämnt 2027 som ett mål.
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder.

OpenAI, företaget bakom den populära tjänsten ChatGPT, förbereder enligt uppgifter en börsintroduktion som skulle kunna värdera bolaget till över $1000 miljarder, motsvarande cirka 9440 miljarder svenska kronor.

Enligt källor som är insatta i planerna kan det bli en av de största noteringarna någonsin.

Planerna för en notering är ännu preliminära och tidpunkten kan komma att ändras beroende på marknadsförhållandena och företagets tillväxt, skriver Dagens PS.

Hemliga planerna: Notering kan ske redan 2026

OpenAI siktar på att lämna in ansökan till tillsynsmyndigheterna så tidigt som andra halvåret 2026, skriver Reuters.

I tidiga diskussioner har bolaget övervägt att ta in minst 60 miljarder amerikanska dollar, motsvarande cirka 566 miljarder svenska kronor, eller mer.

Finanschefen Sarah Friar har enligt uppgiftslämnare nämnt 2027 som ett mål, men vissa rådgivare tror att noteringen kan komma ännu tidigare, möjligen i slutet av 2026.

En talesperson för OpenAI tonar dock ner spekulationerna: ”En börsintroduktion är inte vårt fokus, så vi kan omöjligt ha satt ett datum. Vi bygger en hållbar verksamhet och främjar vårt uppdrag så att alla drar nytta av agi”.

Stora kapitalbehov och omstrukturering

Förberedelserna för en börsintroduktion signalerar en ökad vilja hos ChatGPT-tillverkaren att dra nytta av de offentliga marknaderna. Detta kommer efter en omfattande omstrukturering som minskar företagets beroende av Microsoft, skriver Reuters.

En börsnotering skulle förenkla kapitalanskaffningen och möjliggöra större förvärv med publika aktier, vilket kan finansiera vd Sam Altmans planer på att investera tusentals miljarder svenska kronor i ai-infrastruktur.

Bolaget, som har en uppskattad årlig intäktsnivå på 20 miljarder amerikanska dollar (cirka 189 miljarder svenska kronor) vid årets slut, uppges samtidigt ha ökande förluster.

Altman själv har antytt att en börsintroduktion är ”den mest sannolika vägen för oss, med tanke på de kapitalbehov vi kommer att ha”.

Viktiga detaljer om den nya strukturen

OpenAI startade som en ideell organisation 2015. Efter en komplex omstrukturering har den ideella delen, nu kallad OpenAI Foundation, fortfarande tillsyn och kontroll över den vinstdrivande grenen.

Stiftelsen har nu också en ägarandel på 26 procent i OpenAI Group och optioner på ytterligare aktier om bolaget når vissa milstolpar.

Denna förändring gör stiftelsen till en viktig intressent i OpenAI:s finansiella framgång. En framgångsrik notering skulle innebära en stor vinst för investerare som SoftBank, Thrive Capital och MGX från Abu Dhabi.

Microsoft, som är en av de största finansiärerna, äger nu cirka 27 procent av bolaget efter att ha investerat 13 miljarder amerikanska dollar, motsvarande cirka 123 miljarder svenska kronor.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

