AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder.
AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering
Mest läst i kategorin
Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta
Investerare straffar Meta för höga utgifter trots stark försäljningstillväxt, medan Amazon och Apple lyfter börserna med solida resultat. Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens. Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner
Bulgarien stoppar tillfälligt export av bland annat diesel och flygbränsle för att säkra den inhemska tillgången efter sanktionerna mot ryska Lukoil. Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg. Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen …
Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?
Torsdagens nedgång på Wall Street utlöste den omdebatterade tekniska indikatorn ”Hindenburg Omen”, en som historiskt har förekommit inför större börskrascher. Men experter betonar att signalen långt ifrån är någon garanti för kommande fall. Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent. …
OpenAI, företaget bakom den populära tjänsten ChatGPT, förbereder enligt uppgifter en börsintroduktion som skulle kunna värdera bolaget till över $1000 miljarder, motsvarande cirka 9440 miljarder svenska kronor.
Enligt källor som är insatta i planerna kan det bli en av de största noteringarna någonsin.
Planerna för en notering är ännu preliminära och tidpunkten kan komma att ändras beroende på marknadsförhållandena och företagets tillväxt, skriver Dagens PS.
Hemliga planerna: Notering kan ske redan 2026
OpenAI siktar på att lämna in ansökan till tillsynsmyndigheterna så tidigt som andra halvåret 2026, skriver Reuters.
I tidiga diskussioner har bolaget övervägt att ta in minst 60 miljarder amerikanska dollar, motsvarande cirka 566 miljarder svenska kronor, eller mer.
Finanschefen Sarah Friar har enligt uppgiftslämnare nämnt 2027 som ett mål, men vissa rådgivare tror att noteringen kan komma ännu tidigare, möjligen i slutet av 2026.
En talesperson för OpenAI tonar dock ner spekulationerna: ”En börsintroduktion är inte vårt fokus, så vi kan omöjligt ha satt ett datum. Vi bygger en hållbar verksamhet och främjar vårt uppdrag så att alla drar nytta av agi”.
Begagnade elbilar håller bättre än väntat
Nya siffror visar att elbilsbatterier håller bättre än väntat. Kia EV6 bäst i test – här är experttipsen för längre livslängd.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Stora kapitalbehov och omstrukturering
Förberedelserna för en börsintroduktion signalerar en ökad vilja hos ChatGPT-tillverkaren att dra nytta av de offentliga marknaderna. Detta kommer efter en omfattande omstrukturering som minskar företagets beroende av Microsoft, skriver Reuters.
En börsnotering skulle förenkla kapitalanskaffningen och möjliggöra större förvärv med publika aktier, vilket kan finansiera vd Sam Altmans planer på att investera tusentals miljarder svenska kronor i ai-infrastruktur.
Bolaget, som har en uppskattad årlig intäktsnivå på 20 miljarder amerikanska dollar (cirka 189 miljarder svenska kronor) vid årets slut, uppges samtidigt ha ökande förluster.
Altman själv har antytt att en börsintroduktion är ”den mest sannolika vägen för oss, med tanke på de kapitalbehov vi kommer att ha”.
Jätten bygger teknik som kan slå ut mobilmaster i hela världen
Här är den hemliga nyckeln: Teknikjätten Samsung utvecklar en AI-lösning som kan revolutionera uppkopplingen. Musk står redo i kulisserna.
Viktiga detaljer om den nya strukturen
OpenAI startade som en ideell organisation 2015. Efter en komplex omstrukturering har den ideella delen, nu kallad OpenAI Foundation, fortfarande tillsyn och kontroll över den vinstdrivande grenen.
Stiftelsen har nu också en ägarandel på 26 procent i OpenAI Group och optioner på ytterligare aktier om bolaget når vissa milstolpar.
Denna förändring gör stiftelsen till en viktig intressent i OpenAI:s finansiella framgång. En framgångsrik notering skulle innebära en stor vinst för investerare som SoftBank, Thrive Capital och MGX från Abu Dhabi.
Microsoft, som är en av de största finansiärerna, äger nu cirka 27 procent av bolaget efter att ha investerat 13 miljarder amerikanska dollar, motsvarande cirka 123 miljarder svenska kronor.
Indiens IPO-boom: Småsparare driver historisk börsrusning
Indiens upplever en aldrig tidigare skådad börsintroduktionsvåg just nu. Enklare regler och en demokratisering gör att fler vill investera.
Missa inte:
Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet. Dagens PS
Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55
Nordisk krigsberedskap: ”Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.