Företaget satsar stort på supertekniken: "Kommer att förändra allt"

Den amerikanska startupen Shield AI lanserar nu en ny generation av stridsdrönare som flyger helt på egen hand med hjälp av AI, skriver CNBC.

Flygmaskinen, som kallas X-Bat, är värderad till över 50 miljarder svenska kronor och kombinerar avancerad teknik för vertikal start och landning med smart mjukvara.

Den AI-styrda stridsdrönaren som ska förändra spelplanen

Försvarsstartupen Shield AI, med en värdering på omkring 50,3 miljarder svenska kronor efter en nylig finansieringsrunda på 2,27 miljarder svenska kronor, presenterar nu sin nästa autonomt flygande jetdrönare: X-Bat.

Företaget satsar stort på sin AI-mjukvara som de kallar Hivemind, vilken agerar som pilot för den obemannade flygmaskinen.

Enligt uppgifter har X-Bat en räckvidd på över 3 200 kilometer och kan flyga på upp till 15 200 meters höjd.

Dess förmåga till vertikal start och landning (VTOL) gör att den kan användas från fjärran platser, som exempelvis fartyg mitt ute på havet, utan att vara beroende av start- och landningsbanor, rapporterar CNBC och New Atlas.