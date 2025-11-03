Ett företag med över 50 miljarder kronor i värdering lanserar en AI-styrd drönare som kan flyga som en pilot. En stor förändring väntar.
Företaget satsar stort på supertekniken: "Kommer att förändra allt"
Den amerikanska startupen Shield AI lanserar nu en ny generation av stridsdrönare som flyger helt på egen hand med hjälp av AI, skriver CNBC.
Flygmaskinen, som kallas X-Bat, är värderad till över 50 miljarder svenska kronor och kombinerar avancerad teknik för vertikal start och landning med smart mjukvara.
Den AI-styrda stridsdrönaren som ska förändra spelplanen
Försvarsstartupen Shield AI, med en värdering på omkring 50,3 miljarder svenska kronor efter en nylig finansieringsrunda på 2,27 miljarder svenska kronor, presenterar nu sin nästa autonomt flygande jetdrönare: X-Bat.
Företaget satsar stort på sin AI-mjukvara som de kallar Hivemind, vilken agerar som pilot för den obemannade flygmaskinen.
Enligt uppgifter har X-Bat en räckvidd på över 3 200 kilometer och kan flyga på upp till 15 200 meters höjd.
Dess förmåga till vertikal start och landning (VTOL) gör att den kan användas från fjärran platser, som exempelvis fartyg mitt ute på havet, utan att vara beroende av start- och landningsbanor, rapporterar CNBC och New Atlas.
Shield AI vill göra militärflyg mer kostnadseffektivt. Planen är att tillverka X-Bat för cirka 256,4 miljoner svenska kronor per enhet. Det är en bråkdel av kostnaden för mer avancerade stridsflygplan som F-35, vilket kostar över 949,8 miljoner svenska kronor per styck.
Företagets president och medgrundare, Brandon Tseng, framhåller en viktig kombination: ”Men de två sakerna – AI-piloterad och vertikal start och landning – har aldrig tidigare mötts i form av ett nästa generations flygplan,” säger han.
Större fokus på säkerhet och autonomi
Till skillnad från Shield AI:s tidigare drönarmodeller är X-Bat designad för strid och kan utrustas med missiler. Trots att drönare har använts i krig sedan första världskriget, har deras betydelse på slagfältet ökat dramatiskt, vilket bland annat kriget i Ukraina har visat.
Gary Steele, vd för Shield AI, är övertygad om att AI-tekniken kan skydda liv: ”Vi tror i grunden att vi kan rädda liv genom att minska risken med att sätta människor i fara,” säger han.
Mjukvaran Hivemind är avgörande och en motor för företagets framtida utveckling, säger Steele.
Utvecklingen av X-Bat, som också har smygegenskaper och kan nå hastigheter upp till Mach 1,2, har pågått i 18 månader. Den första vertikala flygningen är planerad till senare i år och den beräknas vara redo att tas i bruk år 2028.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
