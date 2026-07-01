Ford är ett av flera företag som trodde att AI kunde ersätta ett antal mänskliga anställda redan nu. Men det har inte slagit väl ut.
Biljätten ersätte anställda med AI – nu har de ångrat sig
Flera företag som sagt upp personal med hänvisning till artificiell intelligens börjar nu återanställa medarbetare när AI inte levt upp till förväntningarna.
Den amerikanska biltillverkaren Ford är ett av de senaste exemplen.
Bolaget återanställer enligt flera medier hundratals erfarna ingenjörer för att hantera kvalitetsproblem som automatiserade system inte lyckats lösa.
Syns i flera branscher
Utvecklingen märks även i andra branscher. Australiens största bank, Commonwealth Bank of Australia, ersatte förra året ett fyrtiotal kundtjänstmedarbetare med en AI-baserad röstassistent.
Systemet klarade dock inte arbetsuppgifterna, vilket ledde till fler inkommande samtal och fick banken att dra tillbaka uppsägningarna, skriver CNBC.
Även IBM har omvärderat sin strategi.
Företaget automatiserade stora delar av HR-avdelningens rutinärenden med AI, men upptäckte att tekniken hade svårt att hantera mer komplexa frågor och etiska bedömningar.
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Ska öka rekryteringen
Samtidigt har IBM meddelat att bolaget planerar att tredubbla rekryteringen av nyutexaminerade i USA under 2026 för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.
”Om vi inte fortsätter att investera i entry level-anställningar, vad händer då om tre–fem år? Då finns det ingen pipeline och talangen kommer att sina istället”, säger IBM:s personalchef Nickle LaMoreaux.
Enligt en rapport från konsultbolaget Orgvue har 39 procent av företagsledarna sagt upp anställda till följd av AI-satsningar.
Av dem uppger samtidigt 55 procent att de i efterhand anser att åtminstone en del av uppsägningarna var felaktiga.
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Många chefer ångrar sig
En annan undersökning, genomförd av rekryteringsföretaget Robert Half, visar att nästan en tredjedel av amerikanska rekryteringschefer har avskaffat en tjänst på grund av AI och senare återanställt någon i samma eller en liknande roll.
Analytiker menar att många företag överskattade AI:s förmåga att ersätta människor och underskattade behovet av medarbetare som kan övervaka, kvalitetssäkra och komplettera tekniken.
När AI levererar ojämna eller felaktiga resultat krävs ofta mänsklig kompetens för att rätta till problemen, vilket riskerar att minska de produktivitetsvinster som företagen räknat med.
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