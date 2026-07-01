Biljätten ersätte anställda med AI – nu har de ångrat sig

Flera företag som sagt upp personal med hänvisning till artificiell intelligens börjar nu återanställa medarbetare när AI inte levt upp till förväntningarna.

Den amerikanska biltillverkaren Ford är ett av de senaste exemplen.

Bolaget återanställer enligt flera medier hundratals erfarna ingenjörer för att hantera kvalitetsproblem som automatiserade system inte lyckats lösa.

Syns i flera branscher

Utvecklingen märks även i andra branscher. Australiens största bank, Commonwealth Bank of Australia, ersatte förra året ett fyrtiotal kundtjänstmedarbetare med en AI-baserad röstassistent.

Systemet klarade dock inte arbetsuppgifterna, vilket ledde till fler inkommande samtal och fick banken att dra tillbaka uppsägningarna, skriver CNBC.

Även IBM har omvärderat sin strategi.

Företaget automatiserade stora delar av HR-avdelningens rutinärenden med AI, men upptäckte att tekniken hade svårt att hantera mer komplexa frågor och etiska bedömningar.

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