Därför kan ett SMS kosta dig dina konton

I en tid där digital säkerhet är viktigare än någonsin visar nya uppgifter att ett av våra vanligaste sätt att kommunicera kan innebära en stor risk.

Myndigheter i USA varnar nu för en kraftig ökning av så kallade SIM-kapningar — med stora konsekvenser som följd för den som drabbas.

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Kapade nummer ger full åtkomst till dina konton

Det handlar om att bedragare lyckas få ett telefonnummer flyttat från ägarens SIM‑kort till sitt eget.



När nummerflytten väl går igenom får angriparen alla SMS och samtal som egentligen skulle ha nått offret. Det innebär att hen kan ta emot engångskoder, återställa lösenord och i praktiken ta över hela offrets digitala identitet.

I flera fall har en enkel kontakt med operatörens kundtjänst räckt för att genomföra en kapning.

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Operatörer tvingas skärpa sina rutiner

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Enligt FCC (den amerikanska federala kommunikationsmyndigheten) har operatörerna i USA infört betydligt striktare kontroller innan ett nummer får flyttas. Kunden ska varnas om någon försöker aktivera ett nytt SIM‑kort, och misstänkta nummerflyttar ska stoppas innan de hinner genomföras.



Myndigheterna gör klart att bristande rutiner inte längre är acceptabla när ett kapat nummer kan leda till omfattande ekonomiska förluster.



Bankkonton och kryptotillgångar töms på minuter

Konsekvenserna av en kapning kan bli dramatiska. När en bedragare får kontroll över ett telefonnummer kan hen ta emot engångskoder, återställa lösenord och logga in på tjänster som normalt är skyddade av tvåfaktorsinloggning.



I flera uppmärksammade fall har bankkonton tömts och stora kryptotillgångar stulits efter SIM-kapningar.



Det som gör attacken särskilt effektiv är att den inte kräver avancerad teknik. När nummerflytten väl är genomförd är det mobilnätet självt som levererar koderna till fel person.



Offret märker ofta ingenting förrän mobilen tappar täckning — och då kan skadan redan vara skedd.

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