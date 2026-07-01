AI skulle göra jobbet enklare – nästan hälften ser ingen effekt

Enkäten, som besvarades av Finansförbundets medlemmar, visar att AI redan används brett i det dagliga arbetet. Men trots den höga användningen saknar många medarbetare, framför allt på de större bankerna, en tydlig strategi för hur verktygen ska integreras i arbetsflödena.

Camilla Linder, ordförande för Finansförbundet, menar att det är viktigt att involvera medarbetarna i arbetet med att implementera AI i verksamheten.

I en intervju med Realtid säger hon:

”För att de tekniska verktygen ska ge den utväxling man vill ha är det viktigt att involvera de som ska arbeta med dem. Det är de som vet var verktygen gör mest nytta.”

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Många upplever att AI ännu inte förenklar arbetet

Endast 11 procent upplever att AI gjort arbetsuppgifterna mer kvalificerade.

Därtill uppger nästan hälften att AI inte bidragit till att göra arbetet enklare. För många verkar tekniken alltså ännu inte ha förändrat arbetets innehåll i någon större utsträckning. En majoritet beskriver att arbetsuppgifterna är lika omfattande som tidigare trots att tekniken införts brett.

Linder framhåller att Finansförbundet inte ser någon tydlig ovilja att använda AI bland medarbetarna. Verktygen är redan implementerade i verksamheten och används ofta. Utmaningen är snarare att säkerställa att medarbetarna får rätt förutsättningar för att använda dem på ett sätt som faktiskt skapar nytta.

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