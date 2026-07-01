Många bankanställda upplever att det saknas tydliga strategier för hur AI ska användas i arbetet. Det visar en enkät som Finansförbundet skickade ut i början av sommaren.
AI skulle göra jobbet enklare – nästan hälften ser ingen effekt
Enkäten, som besvarades av Finansförbundets medlemmar, visar att AI redan används brett i det dagliga arbetet. Men trots den höga användningen saknar många medarbetare, framför allt på de större bankerna, en tydlig strategi för hur verktygen ska integreras i arbetsflödena.
Camilla Linder, ordförande för Finansförbundet, menar att det är viktigt att involvera medarbetarna i arbetet med att implementera AI i verksamheten.
I en intervju med Realtid säger hon:
”För att de tekniska verktygen ska ge den utväxling man vill ha är det viktigt att involvera de som ska arbeta med dem. Det är de som vet var verktygen gör mest nytta.”
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Många upplever att AI ännu inte förenklar arbetet
Endast 11 procent upplever att AI gjort arbetsuppgifterna mer kvalificerade.
Därtill uppger nästan hälften att AI inte bidragit till att göra arbetet enklare. För många verkar tekniken alltså ännu inte ha förändrat arbetets innehåll i någon större utsträckning. En majoritet beskriver att arbetsuppgifterna är lika omfattande som tidigare trots att tekniken införts brett.
Linder framhåller att Finansförbundet inte ser någon tydlig ovilja att använda AI bland medarbetarna. Verktygen är redan implementerade i verksamheten och används ofta. Utmaningen är snarare att säkerställa att medarbetarna får rätt förutsättningar för att använda dem på ett sätt som faktiskt skapar nytta.
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Saknar fortbildning
Enkäten visar vidare att många medarbetare saknar fortbildning inom AI, trots att verktygen redan används i det dagliga arbetet.
Finansförbundet bedömer att utbildningsinsatserna inte har följt med i samma takt som införandet av nya tekniska verktyg.
”Våra medarbetare vill utvecklas men saknar tillräcklig kompetensutveckling på det här området”, säger Linder. ”Får man inte veta vad man förväntas klara av är det svårt att veta om målen uppnås.”
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Brist på tydlighet kan skapa osäkerhet
Även om enkäten inte mäter mående direkt menar Finansförbundet att brist på stöd och tydlighet kan skapa osäkerhet i förändringsarbetet.
Linder menar att bankanställda är vana vid att ta till sig nya verktyg i arbetet. Men saknas rätt stöd i anslutning till förändringen riskerar osäkerheten att öka — både kring arbetsuppgifterna och kring den egna kompetensen.
”Man mår bra av att veta vad målet är och hur det kommer att påverka mig som medarbetare”, säger Linder.
”Att inte veta kan lägga ett lager av osäkerhet. Det man brukar efterfråga vid större förändringar är tydlig kommunikation och utbildning”, konstaterar hon.
Mindre banker kan ha lättare att förankra AI-arbetet
Enkäten visar att mindre finansföretag generellt har kommit längre i arbetet med att integrera AI i verksamheten. Medarbetarna där uppger i högre grad att de har en tydligare strategi.
”Skillnaden kan hänga ihop med att mindre organisationer ofta har kortare beslutsvägar och närmare kontakt mellan ledning och medarbetare. Många har dessutom integrerat ett digitalt arbetssätt där AI spelar en stor roll. Oavsett vad skillnaden beror på, behövs en fortsatt dialog, samverkan och medbestämmande för alla aktörer i branschen”, säger Linder.
Fullständig analys kommer i höst
Finansförbundet har ännu inte analyserat hela materialet, men en mer omfattande rapport väntas under hösten.
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