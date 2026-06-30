"AI-galna" chefer får anställda att säga upp sig

Allt fler chefer använder artificiell intelligens som ett verktyg i det dagliga arbetet.

Men i vissa företag har tekniken fått en betydligt större roll än så.

Enligt flera anställda har AI börjat styra allt från rekryteringar och uppsägningar till affärsstrategier och medarbetarnas arbetsuppgifter.

AI blev obligatoriskt

Tekniksajten Futurism har talat med flera personer som beskriver hur deras chefer blivit alltmer beroende av AI-chattbotar och låtit svaren ligga till grund för beslut som tidigare fattades av företagsledningen.

En jurist vid ett amerikanskt legaltech-bolag berättar att företagets vd först började använda ChatGPT för att skriva mejl och interna meddelanden.

Därefter blev AI obligatoriskt för samtliga medarbetare, som förväntades diskutera idéer med chattboten innan möten eller kontakt med chefen.

Enligt juristen användes AI senare även för att avgöra vilka som skulle anställas, befordras eller sägas upp.

ANNONS

Läs mer: Han kostade Google miljarder – sticker nu till OpenAI. Dagens PS