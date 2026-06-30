Att rådfråga AI om strategiska beslut har blivit vanligare bland arbetsledare i USA. Men på vissa arbetsplatser tycks det ha gått lite väl långt.
"AI-galna" chefer får anställda att säga upp sig
Allt fler chefer använder artificiell intelligens som ett verktyg i det dagliga arbetet.
Men i vissa företag har tekniken fått en betydligt större roll än så.
Enligt flera anställda har AI börjat styra allt från rekryteringar och uppsägningar till affärsstrategier och medarbetarnas arbetsuppgifter.
AI blev obligatoriskt
Tekniksajten Futurism har talat med flera personer som beskriver hur deras chefer blivit alltmer beroende av AI-chattbotar och låtit svaren ligga till grund för beslut som tidigare fattades av företagsledningen.
En jurist vid ett amerikanskt legaltech-bolag berättar att företagets vd först började använda ChatGPT för att skriva mejl och interna meddelanden.
Därefter blev AI obligatoriskt för samtliga medarbetare, som förväntades diskutera idéer med chattboten innan möten eller kontakt med chefen.
Enligt juristen användes AI senare även för att avgöra vilka som skulle anställas, befordras eller sägas upp.
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Kunde använda samma konton
Företaget köpte dessutom abonnemang som gjorde det möjligt för flera medarbetare att använda samma konton.
Det innebar samtidigt att anställda kunde se chefens konversationer med AI och därigenom få en föraning om kommande personalbeslut.
Flera anställda beskriver också hur verksamhetens inriktning ändrades från vecka till vecka beroende på vilka rekommendationer AI gav.
Medarbetare fick nya ansvarsområden och arbetsuppgifter i snabb takt, samtidigt som strategiska prioriteringar förändrades utan tydlig koppling till marknadens behov eller kundernas efterfrågan.
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Sa upp sig till slut
”Chefen brukade kalla till möten för att berätta att ChatGPT hade sagt till honom att den vanligaste dödsorsaken i världen var felbehandling inom sjukvården, så det var vad vi skulle erbjuda folk nu. Sedan, efter andra samtal , var det bättre för oss att fokusera på konkursfall”, säger en anställd till sajten.
Liknande erfarenheter beskrivs även av en tidigare försäljningschef och en IT-medarbetare.
De uppger att deras chefer använde AI för att analysera säljsamtal, utvärdera personalens prestationer och bekräfta redan fattade beslut.
Enligt de anställda ledde det till att invändningar från personal och kunder vägde lättare än AI rekommendationer.
Flera av de intervjuade uppger att utvecklingen till slut fick dem att lämna sina arbeten.
”Jag lämnade 100 procent på grund av AI-användningen”, säger en av dem.
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