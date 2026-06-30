Plötsliga kursfall kan bli resultatet om techbolagens rapporter inte faller investerarna i smaken. Dan Ives på Wedbush tror dock att det är ett övergående problem.
Stjärnanalytikern: Investerare är överkänsliga för AI-kostnader
Rapportsäsongen i USA är i antågande, och den här gången följs den kanske lite extra noga.
Rapporterna väntas nämligen bli ett viktigt test för de stora amerikanska teknikbolagens omfattande satsningar på artificiell intelligens.
Investerare söker allt fler tecken på att de miljardinvesteringar som gjorts i datacenter och AI-infrastruktur börjar ge ekonomisk avkastning.
Har investerat enorma summor
Teknikanalytikern Dan Ives på Wedbush bedömer att marknaden befinner sig i en övergångsfas där kostnaderna för AI-satsningarna dominerar, medan intäkterna ännu inte vuxit i samma takt.
Enligt honom har detta bidragit till en mer försiktig syn på flera av de största teknikbolagen, trots deras ledande position inom AI-utvecklingen.
Bolag som Microsoft, Meta, Amazon och Alphabet investerar tillsammans hundratals miljarder dollar i datacenter och annan infrastruktur för att möta den snabbt växande efterfrågan på AI-tjänster.
Samtidigt väntar marknaden fortfarande på tydliga bevis för att investeringarna ska leda till högre vinster och snabbare tillväxt.
”Stora teknikföretag som Microsoft, Meta och, i något mindre utsträckning, Amazon och Alphabet väntar på den stora tillväxt-/monetiseringsboomen”, säger han, enligt Fortune.
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Investerare följer det hela noggrant
Osäkerheten har blivit tydlig inför rapporterna för det andra kvartalet.
Den senaste tidens kursrörelser, bland annat efter besked om prishöjningar från Apple, visar enligt bedömare att investerare reagerar känsligt på ny information som kan påverka förväntningarna på tekniksektorn.
Dan Ives menar att den nuvarande perioden är tillfällig och att investeringstakten kommer att mattas av under de kommande åren.
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Kan komma en rekyl
Samtidigt väntas användningen av AI öka inom såväl företag som konsumentprodukter och industriella tillämpningar, vilket enligt honom kan skapa en betydande intäktstillväxt längre fram.
Det finns bedömare som dock varnar för att aktiemarknaden kan stå inför en större rekyl.
David Laut, investeringschef på Kerux Financial, anser att den ökade volatiliteten under juni kan vara början på en bredare nedgång.
Enligt honom har aktiemarknaden inte genomgått någon större korrektion på över ett år, samtidigt som värderingarna är höga.
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