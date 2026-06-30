Stjärnanalytikern: Investerare är överkänsliga för AI-kostnader

Rapportsäsongen i USA är i antågande, och den här gången följs den kanske lite extra noga.

Rapporterna väntas nämligen bli ett viktigt test för de stora amerikanska teknikbolagens omfattande satsningar på artificiell intelligens.

Investerare söker allt fler tecken på att de miljardinvesteringar som gjorts i datacenter och AI-infrastruktur börjar ge ekonomisk avkastning.

Har investerat enorma summor

Teknikanalytikern Dan Ives på Wedbush bedömer att marknaden befinner sig i en övergångsfas där kostnaderna för AI-satsningarna dominerar, medan intäkterna ännu inte vuxit i samma takt.

Enligt honom har detta bidragit till en mer försiktig syn på flera av de största teknikbolagen, trots deras ledande position inom AI-utvecklingen.

Bolag som Microsoft, Meta, Amazon och Alphabet investerar tillsammans hundratals miljarder dollar i datacenter och annan infrastruktur för att möta den snabbt växande efterfrågan på AI-tjänster.

Samtidigt väntar marknaden fortfarande på tydliga bevis för att investeringarna ska leda till högre vinster och snabbare tillväxt.

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”Stora teknikföretag som Microsoft, Meta och, i något mindre utsträckning, Amazon och Alphabet väntar på den stora tillväxt-/monetiseringsboomen”, säger han, enligt Fortune.

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