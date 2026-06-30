Företag som sponsrar stora arenor i USA fick sina loggor övertäckta under fotbolls-VM. Det har blivit till en oväntad PR-succé.
Sponsorer förbjöds under VM – det utnyttjade de till max
Inför fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko har Fifa krävt att all reklam från arenornas ordinarie sponsorer ska tas bort.
Syftet är att ge exklusivt utrymme åt de företag som betalat för de officiella marknadsrättigheterna under mästerskapet.
Beslutet innebär att flera välkända arenor tillfälligt bytt namn och att logotyper på fasader, läktare och annan utrustning täckts över.
Har fått nya namn
Bland annat har Levi’s Stadium i Kalifornien tillfälligt döpts om till San Francisco Bay Area Stadium, medan Lincoln Financial Field i Philadelphia fått ett neutralt namn under turneringen.
Fifa väntas få omkring 1,8 miljarder dollar från sina kommersiella partner under årets världsmästerskap, vilket gör skyddet av sponsorrättigheterna till en central del av arrangemanget.
Flera företag har dock vänt situationen till sin fördel genom att använda övertäckningen som en del av sin egen marknadsföring.
Klädjätten Levi’s uppmärksammades när företagets stora logotyp på arenans utsida täcktes med ett tunt tyg där varumärket fortfarande syntes tydligt.
Läs mer: Fotbolls-VM: Så svårt är det att nå finalen. Dagens PS
Har utnyttjat det i marknadsföringen
Företaget gjorde därefter en censurerad version av sin logotyp till profilbild i sociala medier och upprepade konceptet i butiksskyltar runt om i världen.
Även Heinz, Gillette, Beats och telekombolaget Lumen har lanserat kampanjer som anspelar på att deras logotyper gömts undan under VM.
Heinz delade bland annat ut ketchupflaskor och portionsförpackningar med övertäckta etiketter utanför arenor i Kanada, medan Gillette publicerade bilder där företagets logotyp såg ut att vara täckt av raklödder.
Lumen producerade samtidigt humoristiska filmer där bolaget skämtade om hur den egna varumärkesskyltningen monterades ned inför mästerskapet.
Läs mer: Spelrekorden krossas under fotbolls-VM – nya aktörer tar vinsten. Dagens PS
Kunde inte ta bort stor logga
Kampanjerna har fått stor spridning i sociala medier och gett företagen uppmärksamhet trots att de inte är officiella VM-sponsorer.
På vissa arenor har dock all reklam inte kunnat döljas.
Vid Mercedes-Benz Stadium i Atlanta bedömdes den stora logotypen på byggnadens utsida vara alltför komplicerad att täcka över, medan mindre varumärken inne på arenan avlägsnades.
På MetLife Stadium utanför New York finns dessutom adressen med arenans ordinarie namn kvar, trots att anläggningen officiellt fått ett neutralt namn under VM.
Läs mer: Stjärnanalytikern: Investerare är överkänsliga för AI-kostnader. Realtid