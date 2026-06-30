Sponsorer förbjöds under VM – det utnyttjade de till max

Inför fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko har Fifa krävt att all reklam från arenornas ordinarie sponsorer ska tas bort.

Syftet är att ge exklusivt utrymme åt de företag som betalat för de officiella marknadsrättigheterna under mästerskapet.

Beslutet innebär att flera välkända arenor tillfälligt bytt namn och att logotyper på fasader, läktare och annan utrustning täckts över.

Har fått nya namn

Bland annat har Levi’s Stadium i Kalifornien tillfälligt döpts om till San Francisco Bay Area Stadium, medan Lincoln Financial Field i Philadelphia fått ett neutralt namn under turneringen.

Fifa väntas få omkring 1,8 miljarder dollar från sina kommersiella partner under årets världsmästerskap, vilket gör skyddet av sponsorrättigheterna till en central del av arrangemanget.

Flera företag har dock vänt situationen till sin fördel genom att använda övertäckningen som en del av sin egen marknadsföring.

Klädjätten Levi’s uppmärksammades när företagets stora logotyp på arenans utsida täcktes med ett tunt tyg där varumärket fortfarande syntes tydligt.

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