Investeringar kan utebli och projekt kan stoppas om kritiken mot AI fortsätter. Det menar The Economist som har tittat närmare på tendensen.
AI-kritiken växer i styrka – kan stoppa stora projekt
Motståndet mot artificiell intelligens växer snabbt i västvärlden och har blivit en allt viktigare politisk fråga.
Protesterna mot såväl datacenter som AI-investeringar har fått allt mer utrymme och kan utgöra en växande folklig motreaktion med stora konsekvenser.
Det varnar tidskriften The Economist för.
Projekt har redan stoppats
USA har hittills stått i centrum för konflikten. Protester mot nya datacenter har stoppat projekt till ett sammanlagt värde av nära 100 miljarder dollar.
AI har överlag blivit en allt hetare fråga i den politiska debatten. Enligt opinionsmätningar vill omkring 40 procent av de amerikanska väljarna förbjuda AI inom de flesta branscher.
Liknande konflikter märks även i andra länder. I Sydkorea har anställda på Samsung krävt högre ersättningar efter att företagets vinster från AI-relaterad chipproduktion ökat kraftigt.
Enligt The Economist drivs motståndet av både oro för förlorade arbetstillfällen och farhågor om att AI kan innebära säkerhetsrisker eller orsaka stora miljöproblem.
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Finns en misstro
Protesterna mot datacenter handlar därför inte enbart om lokala miljöfrågor utan också om en bredare misstro mot tekniken.
Tidningen varnar samtidigt för att ett alltför hårt motstånd kan bli kostsamt.
AI bedöms ha potential att höja produktiviteten, stärka den ekonomiska tillväxten, påskynda utvecklingen av nya läkemedel och effektivisera såväl utbildning som offentlig verksamhet.
Om investeringar stoppas eller tekniken regleras alltför hårt riskerar dessa möjligheter att gå förlorade.
Samtidigt skulle ett ojämnt regelverk kunna förändra den globala maktbalansen.
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Lyfter fram fyra prioriteringar
Om USA eller Europa bromsar utvecklingen medan Kina fortsätter investera riskerar väst att tappa både teknologiskt och militärt försprång, enligt analysen.
The Economist argumenterar därför för en stegvis strategi i stället för omfattande regleringar.
Tidningen lyfter fram fyra prioriteringar: att sprida AI:s ekonomiska vinster till fler grupper i samhället, införa tydliga regler mot konkreta risker som cyberattacker och biologiska hot, förbättra statistiken kring AI:s effekter samt använda tekniken för att effektivisera offentlig sektor.
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