AI-kritiken växer i styrka – kan stoppa stora projekt

Motståndet mot artificiell intelligens växer snabbt i västvärlden och har blivit en allt viktigare politisk fråga.

Protesterna mot såväl datacenter som AI-investeringar har fått allt mer utrymme och kan utgöra en växande folklig motreaktion med stora konsekvenser.

Det varnar tidskriften The Economist för.

Projekt har redan stoppats

USA har hittills stått i centrum för konflikten. Protester mot nya datacenter har stoppat projekt till ett sammanlagt värde av nära 100 miljarder dollar.

AI har överlag blivit en allt hetare fråga i den politiska debatten. Enligt opinionsmätningar vill omkring 40 procent av de amerikanska väljarna förbjuda AI inom de flesta branscher.

Liknande konflikter märks även i andra länder. I Sydkorea har anställda på Samsung krävt högre ersättningar efter att företagets vinster från AI-relaterad chipproduktion ökat kraftigt.

Enligt The Economist drivs motståndet av både oro för förlorade arbetstillfällen och farhågor om att AI kan innebära säkerhetsrisker eller orsaka stora miljöproblem.

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