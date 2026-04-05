AI läser tankar – ALS-patient får tillbaka sin röst

Ett konkret genombrott – inte en vision

Det är lätt att prata om “AI som läser tankar” i stora ord. Men i ett case som diskuteras i AI+ blir det konkret.

En ALS-patient, som förlorat sin förmåga att tala, har fått tillbaka möjligheten att kommunicera. Inte via tangentbord. Inte via ögonstyrning. Utan direkt från hjärnan.

Elektroder registrerar hjärnaktiviteten när personen försöker forma ord. Den signalen skickas till en AI-modell som tränats att tolka just dessa mönster. Resultatet blir text – och i nästa steg syntetiskt tal.

Med andra ord: personen tänker en mening – systemet säger den högt.

Tekniken gör det möjligt för patienter att “tala” igen – trots total förlamning. (Foto: Youtube)

Från bokstav för bokstav till hela meningar

Tidigare hjälpmedel har varit plågsamt långsamma. Att stava sig fram bokstav för bokstav är mer överlevnad än kommunikation. Här handlar det om något annat.

Systemet kan återskapa hela meningar, nästan i realtid. Det är inte perfekt, men tillräckligt bra för att förändra vardagen för någon som annars är helt låst.

I podcasten AI+ konstaterar Katarina Gospic och Viggo Cavling att det är här tekniken tippar över – från experiment till faktisk nytta.

USA kliver in – och tempot ökar

I AI+ lyfter vi också det som gör utvecklingen ännu mer laddad.

USA har nu, enligt de senaste signalerna, godkänt liknande medicinska lösningar som Kina. Det innebär att tekniken inte längre är ett enskilt genombrott i ett land. Det är ett globalt skifte på samma nivå som när Sovjet fick egna kärnvapen.