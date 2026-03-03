Många jobbsökare sitter i timmar och filat på CV och personliga brev. Det är numera ett tillvägagångssätt som knappast ger resultat.
Avslöjat: Arbetsgivare läser inte längre din jobbansökan
Artificiell intelligens förändrar spelreglerna på arbetsmarknaden – och det traditionella cv:t tappar snabbt i betydelse.
I takt med att verktyg som ChatGPT gör det möjligt att skapa välformulerade meritförteckningar och personliga brev på sekunder har rekryterare blivit allt mer skeptiska till dokumentens värde.
Flera bolag har redan börjat runda det klassiska sättet att skicka in ansökningar på, skriver Business Insider.
Kräver inget cv
Hos Automattic, som äger WordPress och Tumblr, krävs inget cv för vissa tjänster. Andra företag, som Expensify, uppmanar i stället kandidater att svara på specifika frågor.
E-handelsplattformen Gumroad låter sökande genomföra betalda arbetsprov under flera veckor för att visa vad de faktiskt kan.
Enligt en ny undersökning från National Association of Colleges and Employers uppger 70 procent av arbetsgivarna att de använder kompetensbaserad rekrytering, där praktiska färdigheter väger tyngre än examen och tidigare titlar.
Många sökande använder AI
Rekryteringsbolag vittnar om att AI-genererade ansökningar blivit så lika varandra att de är svåra att skilja åt.
Samtidigt har automatiserade urvalssystem länge kritiserats för att vara partiska.
Författaren Hilke Schellmann, som granskat AI i rekrytering, varnar för att nya tekniska lösningar riskerar att skapa andra former av snedvridning om de inte kombineras med mänsklig bedömning.
Använder praktiska tester
Utvecklingen har också lett till nya affärsmodeller. Startupbolaget Vamo söker exempelvis utvecklare genom att analysera projekt på GitHub i stället för att läsa cv:n.
Även LinkedIn har lanserat funktioner för att verifiera användares färdigheter genom praktiska tester i samarbete med AI-verktyg.
Jobbsajten Indeed testar samtidigt snabbintervjuer online för att minska tiden mellan ansökan och första kontakt.
Trots förändringarna är det inte självklart att det blir lättare att få jobb. Nya metoder kan gynna dem som syns och marknadsför sig aktivt i digitala kanaler, medan andra riskerar att hamna utanför.
