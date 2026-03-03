Avslöjat: Arbetsgivare läser inte längre din jobbansökan

Artificiell intelligens förändrar spelreglerna på arbetsmarknaden – och det traditionella cv:t tappar snabbt i betydelse.

I takt med att verktyg som ChatGPT gör det möjligt att skapa välformulerade meritförteckningar och personliga brev på sekunder har rekryterare blivit allt mer skeptiska till dokumentens värde.

Flera bolag har redan börjat runda det klassiska sättet att skicka in ansökningar på, skriver Business Insider.

Kräver inget cv

Hos Automattic, som äger WordPress och Tumblr, krävs inget cv för vissa tjänster. Andra företag, som Expensify, uppmanar i stället kandidater att svara på specifika frågor.

E-handelsplattformen Gumroad låter sökande genomföra betalda arbetsprov under flera veckor för att visa vad de faktiskt kan.

Enligt en ny undersökning från National Association of Colleges and Employers uppger 70 procent av arbetsgivarna att de använder kompetensbaserad rekrytering, där praktiska färdigheter väger tyngre än examen och tidigare titlar.