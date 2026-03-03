Världens fem största byggprojekt – så mycket kostar de

Gemensamt för de allra största satsningarna är att de kostar hundratals miljarder dollar, sträcker sig över decennier och syftar till att förändra hela regioners ekonomiska förutsättningar.

Ett stort flertal sker i mellanöstern och då framförallt i de stora oljeproducerande länderna som Saudiarabien.

Construction Review Online har listat 16 av de största projekten i världen. Längre ner listas de fem största.

Utanför topp fem finns flera andra anmärkningsvärda satsningar. Internationella rymdstationen (ISS), som byggts i samarbete mellan 15 länder och fem rymdorganisationer, har hittills kostat över 60 miljarder dollar och pågående utbyggnader kan driva slutnotan mot hela 1 000 miljarder.

I Dubai planeras nöjeskomplexet Dubailand, ett 64 miljarder dollar dyrt projekt som ska rymma tre Walt Disney World-anläggningar på en och samma plats.

Kina driver samtidigt South-North Water Transfer Project, ett enormt kanalsystem som ska leda vatten från landets tre största floder norrut för att försörja nästan hälften av befolkningen, ett projekt med en byggtid på 48 år.

1. NEOM City, Saudiarabien – 500 miljarder dollar

I nordvästra Saudiarabien växer NEOM fram, en futuristisk stad som ska bli hem för över en miljon människor senast 2030. Namnet betyder ”ny framtid” och projektet beskrivs som ett levande laboratorium bestående av städer, hamnar och företagszoner.

Med en beräknad totalkostnad på omkring 500 miljarder dollar motsvarande drygt 5 300 miljarder kronor är NEOM det överlägset dyraste byggprojektet i världen.

Satsningen är en central del av Saudiarabiens Vision 2030-strategi för att minska landets oljeberoende. Men en sinande statskassa har gjort att projektet har bromsat in något.