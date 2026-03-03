Runt om i världen pågår megaprojekt som omdefinierar vad som är möjligt inom infrastruktur och stadsbyggnad. Här är fem av de största just nu.
Världens fem största byggprojekt – så mycket kostar de
Gemensamt för de allra största satsningarna är att de kostar hundratals miljarder dollar, sträcker sig över decennier och syftar till att förändra hela regioners ekonomiska förutsättningar.
Ett stort flertal sker i mellanöstern och då framförallt i de stora oljeproducerande länderna som Saudiarabien.
Construction Review Online har listat 16 av de största projekten i världen. Längre ner listas de fem största.
Utanför topp fem finns flera andra anmärkningsvärda satsningar. Internationella rymdstationen (ISS), som byggts i samarbete mellan 15 länder och fem rymdorganisationer, har hittills kostat över 60 miljarder dollar och pågående utbyggnader kan driva slutnotan mot hela 1 000 miljarder.
I Dubai planeras nöjeskomplexet Dubailand, ett 64 miljarder dollar dyrt projekt som ska rymma tre Walt Disney World-anläggningar på en och samma plats.
Kina driver samtidigt South-North Water Transfer Project, ett enormt kanalsystem som ska leda vatten från landets tre största floder norrut för att försörja nästan hälften av befolkningen, ett projekt med en byggtid på 48 år.
1. NEOM City, Saudiarabien – 500 miljarder dollar
I nordvästra Saudiarabien växer NEOM fram, en futuristisk stad som ska bli hem för över en miljon människor senast 2030. Namnet betyder ”ny framtid” och projektet beskrivs som ett levande laboratorium bestående av städer, hamnar och företagszoner.
Med en beräknad totalkostnad på omkring 500 miljarder dollar motsvarande drygt 5 300 miljarder kronor är NEOM det överlägset dyraste byggprojektet i världen.
Satsningen är en central del av Saudiarabiens Vision 2030-strategi för att minska landets oljeberoende. Men en sinande statskassa har gjort att projektet har bromsat in något.
2. Gulf Railway – 250 miljarder dollar
Gulf Railway ska binda samman alla sex medlemsstater i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) genom en järnvägslinje på totalt 2 177 kilometer.
Projektet, som ursprungligen skulle stå klart 2018, försenades kraftigt till följd av låga oljepriser och oenighet mellan medlemsländerna.
Den första fasen, sträckan genom Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Oman, har varit planerad att stå klar, medan den andra fasen ska koppla in Kuwait och Bahrain. Den totala prislappen beräknas till 250 miljarder dollar.
3. Silk City, Kuwait – uppskattningsvis 100 miljarder dollar
I Kuwait planeras Silk City, ett projekt som sträcker sig över 250 kvadratkilometer och ska husera världens högsta torn.
Tornet, Burj Mubarak Al Kabir, är planerat att nå 1 001 meters höjd, en symbolisk referens till Tusen och en natt.
Staden ska innehålla en egen flygplats, hotell, naturreservat och parker. Byggtiden uppskattas till omkring 25 år, och projektet är en del av Kuwaits ambition att diversifiera ekonomin bortom olja.
4. King Abdullah Economic City, Saudiarabien – 100 miljarder dollar
Uppkallad efter den framlidne kung Abdullah presenterades denna ekonomiska stad redan 2005. Med en yta på 173 kvadratkilometer förväntas den bli större än Washington D.C. och fokuserar på utbildning, näringsliv och bostäder.
Projektet har en beräknad kostnad på 100 miljarder dollar och är planerat att slutföras 2029.
5. Delhi-Mumbai Industrial Corridor, Indien – 100 miljarder dollar
Indiens hittills mest ambitiösa infrastruktursatsning omfattar fem energiprojekt, åtta smarta städer, 24 investeringszoner och två flygplatser.
Korridoren mellan Delhi och Mumbai lanserades som ett gemensamt indisk-japanskt projekt 2006. De fyra faserna beräknas kosta totalt 100 miljarder dollar, med slutförande planerat till 2037.
Samtliga belopp är uppskattningar baserade på offentligt tillgängliga projektdata. Slutkostnaderna kan komma att förändras i takt med att projekten fortskrider.