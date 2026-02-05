Det har setts som en symbol för det nya Saudiarabien. Men med en sinande statskassa har landet behövt tänka om kring Neom.
Oljepengarna räcker inte till – måste bromsa framtidsstaden
Saudiarabien håller på att i tysthet skriva om sina mest ambitiösa framtidsplaner.
Megaprojektet Neom, som ursprungligen lanserades som en stad värd nära 9 biljoner dollar och symbolen för landets ekonomiska omställning bort från oljan, bantas nu kraftigt.
Orsaken är ett betydligt svagare oljeprisläge än vad som låg till grund för Vision 2030 när planerna presenterades.
Tvingas banta vissa delar
Kungadömets statsfinanser är fortfarande starkt beroende av oljeintäkter, och när priserna inte når upp till tidigare antaganden minskar utrymmet för kapitalkrävande satsningar, skriver Oilprice.
Kombinationen av fallande intäkter och snabbt stigande byggkostnader har tvingat fram en omprioriterin.
Det innebär att vissa delar av Neom skjuts upp, krymps eller helt läggs åt sidan, medan andra ges fortsatt finansiering.
Den tydligaste förändringen gäller The Line, den 170 kilometer långa linjära stad som var tänkt att bli Neoms kronjuvel.
Har behövt ändra inställning
Projektet har reducerats till en kort pilotsträcka på några få kilometer, där byggnation nu koncentreras till ett begränsat område.
Stora delar av den ursprungliga sträckningen ligger tills vidare helt obebyggda, och visionen om en sammanhängande megastad har ersatts av ett mer stegvis och pragmatiskt angreppssätt.
Även andra delar av Neom har bromsats. Det spektakulära bergs- och skidprojektet Trojena är föremål för översyn och nedskalning, efter att tidsplaner spruckit och internationella evenemang skjutits upp.
Skyskrapa blir inte av
Den exklusiva ö-destinationen Sindalah har visserligen delvis lanserats, men framtiden är osäker och präglas av förseningar och organisatoriska förändringar.
Samtidigt har vissa prestigeprojekt utanför Neom, som den kubformade megabyggnaden Mukaab i Riyadh, helt pausats efter nya lönsamhetsbedömningar.
Ett viktigt undantag är Neoms gröna vätgasprojekt, som fortsätter enligt plan.
Andra projekt lever vidare
Anläggningen, som kombinerar sol- och vindkraft med storskalig produktion av grön ammoniak, ses som strategiskt viktig eftersom den kan skapa framtida exportintäkter och komplettera oljeaffären snarare än ersätta den.
Samtidigt fortskrider andra centrala Vision 2030-projekt, som Diriyah och nöjesstaden Qiddiya, vilka bedöms vara politiskt och kulturellt viktiga för landets långsiktiga utveckling.
