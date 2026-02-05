Oljepengarna räcker inte till – måste bromsa framtidsstaden

Saudiarabien håller på att i tysthet skriva om sina mest ambitiösa framtidsplaner.

Megaprojektet Neom, som ursprungligen lanserades som en stad värd nära 9 biljoner dollar och symbolen för landets ekonomiska omställning bort från oljan, bantas nu kraftigt.

Orsaken är ett betydligt svagare oljeprisläge än vad som låg till grund för Vision 2030 när planerna presenterades.

Tvingas banta vissa delar

Kungadömets statsfinanser är fortfarande starkt beroende av oljeintäkter, och när priserna inte når upp till tidigare antaganden minskar utrymmet för kapitalkrävande satsningar, skriver Oilprice.

Kombinationen av fallande intäkter och snabbt stigande byggkostnader har tvingat fram en omprioriterin.

Det innebär att vissa delar av Neom skjuts upp, krymps eller helt läggs åt sidan, medan andra ges fortsatt finansiering.

Den tydligaste förändringen gäller The Line, den 170 kilometer långa linjära stad som var tänkt att bli Neoms kronjuvel.