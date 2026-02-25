Ryska spioner köper "trojanska hästar" nära militärbaser i Europa

Ryska spioner har förvandlat fastigheter runt om i Västeuropa till ett nätverk av ”trojanska hästar” avsedda att användas för samordnade sabotageattacker.

Det enligt underrättelsekällor som talat med The Telegraph.

Genom att utnyttja svaga regelverk ska ryska underrättelseenheter ha förvärvat strategiskt placerade fastigheter, sommarstugor, lagerlokaler, stadslägenheter och till och med hela öar, i minst ett dussin europeiska länder.

Fastigheterna ligger i närheten av militärbaser och kritisk civil infrastruktur. Dessa misstänks fungera som bas för övervakning, drönaroperationer och dolda attacker.

Tjänstemän vid tre europeiska underrättelsetjänster uppger för tidningen att vissa av fastigheterna redan kan vara utrustade med sprängmedel, drönare, vapen och sovande agenter som väntar på att aktiveras vid en kris.

Sabotage som ”testövningar”

Sedan Rysslands invasion av Ukraina för fyra år sedan har sabotagedåd kopplade till Moskva ökat kraftigt. Inklusive mordbrandsattacker i London och Warszawa, paketbomber, mordplaner och försök till tågurspårningar.

Inom den västerländska underrättelsegemenskapen befarar man att dessa incidenter kan vara ”testövningar” inför mer storskaliga operationer

Snarare än en konventionell militär attack bedömer underrättelsekällor att Kreml kan försöka testa Natos beslutsamhet genom att genomföra förnekbara attacker mot transport-, kommunikations- och energinätverk, och samtidigt undvika att utlösa alliansens artikel 5 om kollektivt försvar.

”En sabotageoffensiv leder mindre sannolikt till konsensus kring artikel 5 än en konventionell rysk militäroperation”, säger en underrättelseofficer till The Telegraph.