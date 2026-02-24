Kinas bostadmardröm fortsätter – inget slut i sikte

Nya bostadspriser i de fyra så kallade tier-one-städerna, Peking, Shanghai, Guangzhou och Shenzhen, föll med 2,1 procent på årsbasis. Det är en försämring med 0,4 procentenheter jämfört med månaden innan.

Missa inte: Kinas bostadsmarknad fortsätter krascha – när tar det slut? Realtid

Detenligt data från Kinas statistikbyrå NBS. Shanghai var det enda undantaget med en prisuppgång på 4,2 procent. Guangzhou och Shenzhen noterade de brantaste nedgångarna, med fall på 5,3 respektive 4,9 procent.

Andrahandsmarknaden föll ännu mer

Andrahandspriserna sjönk ännu kraftigare. I tier-one-städerna backade priserna på befintliga bostäder med 7,6 procent på årsbasis. Det medan tier-two- och tier-three-städer noterade nedgångar på 6,2 respektive 6,1 procent, enligt Anadolu Agency.

Läs även: Får inte driva viktig hamn – Kina går i taket. Dagens PS

Edward Chan, analytiker vid S&P Global Ratings, konstaterade att prisnedgångarna på både primär- och sekundärmarknaden accelererade i januari och att inga tecken på stabilisering syns, vare sig på månads- eller årsbasis, skriver South China Morning Post.

Goldman Sachs beskriver i en rapport nedgången som ”bredbaserad” och prognostiserade ytterligare stimulansåtgärder under året, inklusive sänkta bolåneräntor och lättade köprestriktioner i tier-one-städerna.