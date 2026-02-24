Bostadspriserna i Kina fortsatte att sjunka i januari 2026. Trots att den månatliga nedtakten avtog något pekar den fördjupade årliga prisnedgången på att landets fastighetskris ännu är långt ifrån över.
Kinas bostadmardröm fortsätter – inget slut i sikte
Nya bostadspriser i de fyra så kallade tier-one-städerna, Peking, Shanghai, Guangzhou och Shenzhen, föll med 2,1 procent på årsbasis. Det är en försämring med 0,4 procentenheter jämfört med månaden innan.
Detenligt data från Kinas statistikbyrå NBS. Shanghai var det enda undantaget med en prisuppgång på 4,2 procent. Guangzhou och Shenzhen noterade de brantaste nedgångarna, med fall på 5,3 respektive 4,9 procent.
Andrahandsmarknaden föll ännu mer
Andrahandspriserna sjönk ännu kraftigare. I tier-one-städerna backade priserna på befintliga bostäder med 7,6 procent på årsbasis. Det medan tier-two- och tier-three-städer noterade nedgångar på 6,2 respektive 6,1 procent, enligt Anadolu Agency.
Edward Chan, analytiker vid S&P Global Ratings, konstaterade att prisnedgångarna på både primär- och sekundärmarknaden accelererade i januari och att inga tecken på stabilisering syns, vare sig på månads- eller årsbasis, skriver South China Morning Post.
Goldman Sachs beskriver i en rapport nedgången som ”bredbaserad” och prognostiserade ytterligare stimulansåtgärder under året, inklusive sänkta bolåneräntor och lättade köprestriktioner i tier-one-städerna.
Har pågått i snart sex års tid
Kinas fastighetssektor, som på sin topp stod för ungefär en fjärdedel av landets ekonomi, har befunnit sig i en utdragen nedgång sedan slutet av 2020.
Officiella siffror har visat att bostadspriserna fallit med omkring 20 procent sedan 2021, i nivå med det amerikanska bostadsprisraset 2008–2010, skriver New York Times.
Inofficiell data tyder dock på att de faktiska nedgångarna kan vara dubbelt så stora.
Skickar chockvågor genom hela ekonomin
Konsekvenserna syns i hela ekonomin.
Fastighetsinvesteringarna i Kina minskade med 17,2 procent under 2025, en kraftig acceleration från redan stora nedgångar på 10,6 procent 2024 och 9,6 procent 2023.
Hushållen har dragit ner på konsumtionen i takt med fallande bostadsvärden, detaljhandeln backade med 0,1 procent i december jämfört med redan svaga novembersiffror.
Sam Radwan, chef för det amerikanska fastighetskonsultbolaget Enhance International, säger till New York Times att han under 45 år av bevakning av fastighetsmarknader i över två dussin länder aldrig sett bostäder ligga osålda så länge som i Kina i dag.
Åtgärder har inte bitit
Peking har sänkt bolåneräntor och minskat kontantinsatskraven, medan lokala myndigheter infört skattelättnader och subventioner för att stimulera försäljningen.
Men dessa åtgärder ännu inte resulterat i någon verklig vändning.
Analytiker vid BOC International bedömer att en politisk inflektionspunkt kan komma kring slutet av första kvartalet, följd av en möjlig återhämtning i bostadsefterfrågan under fjärde kvartalet.
Men så länge köpare förväntar sig fortsatt fallande priser och inkomst- och sysselsättningsutsikterna förblir osäkra, väntas den årliga prisnedgången 2026 ligga i linje med förra årets nivåer.