I USA är investeringarna i datacenter på väg att överträffa kontorsbyggandet för första gången, en milstolpe som speglar en fundamental förskjutning i hur ekonomisk produktivitet skapas.
"Vår tids skyskrapa" – datacenter går om kontor
År 2021 investerades över 65 miljarder dollar i nya kontor, medan datacenter stod för mindre än 10 miljarder.
Sedan dess har kontorsbyggandet rasat, medan datacenterinvesteringarna mer än fyrdubblats. I år väntas linjerna korsas, enligt en analys från MDC Insights.
”Produktivitet utvinns i allt högre grad inte från människor utan från processorer”, konstaterar rapporten som menar att beräkningskraft håller på att bli en ny produktionsfaktor vid sidan av de klassiska: mark, arbete och kapital.
Protester mot datacenter
Utvecklingen är inte friktionsfri. I flera amerikanska delstater har utbyggnaden av datacenter lett till hårda konflikter.
I Wilmington, Ohio, planerar Amazon Web Services att investera omkring fyra miljarder dollar i ett datacenter på 200 hektar mark.
Det är ett projekt som väntas ge runt 100 permanenta jobb men som mötts av protester kring energiförbrukning och miljöpåverkan.
I Michigan stämdes en kommun som försökte stoppa ett datacenter värt sju miljarder dollar kopplat till Oracle och OpenAI. I Ashville, Ohio, tvingades borgmästaren avgå efter starka reaktioner mot ett annat projekt.
Kontoren kämpar i Sverige
Utvecklingen ger också eko på den svenska fastighetsmarknaden, om än i annan form. Enligt Riksbankens stabilitetsrapport, som kom i slutet av förra året, har vakansgraden för kontor nått den högsta nivån på 25 år.
Distansarbetets genomslag har permanent minskat behovet av kontorsyta, samtidigt som hyresrabatter pressar fastighetsbolagens kassaflöden.
Vår tids skyskrapa
Datacenter väntas enligt MDC Insights stå för över tio procent av USA:s elnätskapacitet till 2030. De driver fram investeringar i förnybar energi och ny kylteknik.
”Om skyskrapan var 1900-talets definierande arkitektur kan datacentret bli 2000-talets”, skriver MDC Insights.
Frågan för beslutsfattare handlar nu om att balansera den ekonomiska potentialen med hållbarhet, energisäkerhet och lokalt inflytande.