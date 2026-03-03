"Vår tids skyskrapa" – datacenter går om kontor

År 2021 investerades över 65 miljarder dollar i nya kontor, medan datacenter stod för mindre än 10 miljarder.

Sedan dess har kontorsbyggandet rasat, medan datacenterinvesteringarna mer än fyrdubblats. I år väntas linjerna korsas, enligt en analys från MDC Insights.

”Produktivitet utvinns i allt högre grad inte från människor utan från processorer”, konstaterar rapporten som menar att beräkningskraft håller på att bli en ny produktionsfaktor vid sidan av de klassiska: mark, arbete och kapital.

Protester mot datacenter

Utvecklingen är inte friktionsfri. I flera amerikanska delstater har utbyggnaden av datacenter lett till hårda konflikter.

I Wilmington, Ohio, planerar Amazon Web Services att investera omkring fyra miljarder dollar i ett datacenter på 200 hektar mark.

Det är ett projekt som väntas ge runt 100 permanenta jobb men som mötts av protester kring energiförbrukning och miljöpåverkan.

I Michigan stämdes en kommun som försökte stoppa ett datacenter värt sju miljarder dollar kopplat till Oracle och OpenAI. I Ashville, Ohio, tvingades borgmästaren avgå efter starka reaktioner mot ett annat projekt.