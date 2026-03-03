Kartan ritas om – det styr Europas fastighetsinvesteringar

Geopolitisk turbulens och svag ekonomisk tillväxt dämpar optimismen på Europas fastighetsmarknad, samtidigt som nya sektorer och privat kapital ritar om spelplanen.

Den europeiska fastighetsbranschen går in i 2026 med vad som bäst kan beskrivas som pragmatisk realism.

Det är huvudbudskapet i årets upplaga av Emerging Trends in Real Estate Europe, den årliga rapporten från PwC och Urban Land Institute som bygger på svar från 1 276 branschprofessionella.

Förra årets försiktiga optimism har ersatts av en mer nykter stämning. Internationell politisk instabilitet oroar 90 procent av de tillfrågade, medan 86 procent pekar på risken för eskalerade globala konflikter. USA:s snabbt skiftande tullpolitik har redan bromsat investeringsmomentum som byggdes upp under slutet av 2024.

”Innan tullarna annonserades i april var vi betydligt mer optimistiska om årets utsikter”, säger en europeisk chef på en global kapitalförvaltare i rapporten. Affärer genomförs, men i lägre takt än väntat.

Nya kapitalkällor och sektorer i fokus

Trots motvinden förväntar en majoritet av respondenterna att både skuld- och eget kapital-tillgången ökar under 2026.

En avgörande förändring är framväxten av europeiska och amerikanska familjekontor, förmögna privatpersoner och private equity-fonder som allt viktigare kapitalkällor.

Enligt vissa branschbedömare är den globala privata förmögenheten ungefär fyra gånger så stor som det institutionella kapitalet, en verklighet som börjar förändra branschens struktur.

Sektorvis toppar datacenter och ny energiinfrastruktur rankingen för fjärde året i rad, drivna av AI-boomen och digitaliseringen. Studentbostäder ligger stabilt på tredje plats.

Noterbart är att fem av de tio högst rankade sektorerna är bostadsrelaterade, däribland serviced apartments, seniorboende och co-living.

Logistik har däremot fallit från fjärde till trettonde plats. Det är den lägsta noteringen på över ett decennium, i takt med att utbudet ökat och hyrestillväxten mattats av.