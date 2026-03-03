Europeisk fastighetsbransch navigerar osäkerhet. Datacenter och bostäder driver investeringarna samtidigt som logistik mattas av.
Kartan ritas om – det styr Europas fastighetsinvesteringar
Geopolitisk turbulens och svag ekonomisk tillväxt dämpar optimismen på Europas fastighetsmarknad, samtidigt som nya sektorer och privat kapital ritar om spelplanen.
Den europeiska fastighetsbranschen går in i 2026 med vad som bäst kan beskrivas som pragmatisk realism.
Missa inte: Spaniens bostadsboom tappar fart – svenskarna ökar köpen. Realtid
Det är huvudbudskapet i årets upplaga av Emerging Trends in Real Estate Europe, den årliga rapporten från PwC och Urban Land Institute som bygger på svar från 1 276 branschprofessionella.
Förra årets försiktiga optimism har ersatts av en mer nykter stämning. Internationell politisk instabilitet oroar 90 procent av de tillfrågade, medan 86 procent pekar på risken för eskalerade globala konflikter. USA:s snabbt skiftande tullpolitik har redan bromsat investeringsmomentum som byggdes upp under slutet av 2024.
”Innan tullarna annonserades i april var vi betydligt mer optimistiska om årets utsikter”, säger en europeisk chef på en global kapitalförvaltare i rapporten. Affärer genomförs, men i lägre takt än väntat.
Nya kapitalkällor och sektorer i fokus
Trots motvinden förväntar en majoritet av respondenterna att både skuld- och eget kapital-tillgången ökar under 2026.
En avgörande förändring är framväxten av europeiska och amerikanska familjekontor, förmögna privatpersoner och private equity-fonder som allt viktigare kapitalkällor.
Läs även: Svenska mäklare vill förbjuda dolda bud. Dagens PS
Enligt vissa branschbedömare är den globala privata förmögenheten ungefär fyra gånger så stor som det institutionella kapitalet, en verklighet som börjar förändra branschens struktur.
Sektorvis toppar datacenter och ny energiinfrastruktur rankingen för fjärde året i rad, drivna av AI-boomen och digitaliseringen. Studentbostäder ligger stabilt på tredje plats.
Noterbart är att fem av de tio högst rankade sektorerna är bostadsrelaterade, däribland serviced apartments, seniorboende och co-living.
Logistik har däremot fallit från fjärde till trettonde plats. Det är den lägsta noteringen på över ett decennium, i takt med att utbudet ökat och hyrestillväxten mattats av.
London och Madrid i topp – landval allt viktigare
London, Madrid, Paris och Berlin leder stadsrankingen för fjärde året i följd.
Marknadsstorlek och likviditet är avgörande, men rapporten visar att landval får allt större betydelse i en tid av geopolitisk osäkerhet.
Investerare söker sig till marknader med stark rättssäkerhet, demokratiska institutioner och solid tillväxt.
Missa inte: Världens fem största byggprojekt – så mycket kostar de. Realtid
Madrid beskrivs som en ”framväxande europeisk gateway-stad” som drar till sig kapital på bekostnad av traditionella marknader som Tyskland och Frankrike.
AI och klimat som dubbelverkande krafter
Användningen av AI och maskininlärning inom fastighetsverksamhet har ökat kraftigt: 75 procent av respondenterna uppger att de använder tekniken, jämfört med 51 procent året innan.
Samtidigt har klimatrisk blivit en central del av investeringsbeslut och due diligence, inte minst mot bakgrund av översvämningar och skogsbränder som drabbat Europa under det senaste året.
Däremot syns sprickor i ESG-engagemanget. Andelen som anser att ESG-meriter påverkar tillgångsvärderingar har fallit från 77 till 57 procent på ett år, och närmare hälften av respondenterna har justerat sina ESG-strategier till följd av makroekonomisk osäkerhet.
Läs även: Efter vd-exiten: Han bygger nytt imperium i Värmland. Dagens PS
Flera internationella aktörer tonar ned ESG-språket i sina presentationer, särskilt de med amerikansk exponering.
Sammanfattningsvis visar rapporten att den europeiska fastighetsbranschen befinner sig i en utdragen övergångsperiod där historiska medvindar, låga räntor och globalisering,har vänt.
De aktörer som lyckas är de som agerar trots osäkerheten och anpassar sig till en verklighet där operativt värdeskapande snarare än passivt ägande avgör avkastningen.