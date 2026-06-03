Klarabos två största ägare, Spiltan och finansmannen Anders Pettersson, föredrar ett kontantbud på bolaget framför det planerade samgåendet med SBB-kontrollerade Sveafastigheter.
Klarabos storägare är kritiska mot fusionsupplägg
Den 18 maj meddelade SBB-kontrollerade Sveafastigheter och Klarabo att de ska gå samman och bilda börsens största bostadsfastighetsbolag.
Samgåendet ska ske i två steg där Klarabo förvärvar först cirka 4 100 lägenheter från SBB betalt med nyemitterade aktier, varefter bolaget absorberas av Sveafastigheter genom en fusion där Klarabos aktieägare får nio Sveafastigheter-aktier för varje 22 Klarabo-aktier.
Läs även: Engelbert misstänks för grova ekobrott – hot om fängelse. Realtid
Resultatet blir ett bolag med ett fastighetsvärde på cirka 47 miljarder kronor och runt 26 500 lägenheter. Bolagen räknar med årliga besparingar på minst 120 miljoner kronor, och affären väntas vara klar i september 2026.
Hoppas på en annan lösning
Men trots att Klarabos två största ägare, Spiltan och finansmannen Anders Pettersson, har förbundit sig att acceptera affären, hoppas de på en annan lösning, det skriver Dagens industri.
De båda huvudägarna står fria att tacka ja till ett konkurrerande erbjudande, och det har tidigare förekommit rykten om ett kontantbud på bolaget.
”Vi hoppas ju att det ska komma ett annat bud”, säger Spiltans vd och huvudägare Per H Börjesson till Di.
Missa inte: I dag slutar miljardären Erik Selin som vd för Balder. Dagens PS
Spiltan kontrollerar 13 procent av aktierna och 12,5 procent av rösterna i Klarabo, medan Anders Pettersson kontrollerar 4,7 procent av aktierna och 12,7 procent av rösterna.
Skulle de båda nappa på ett konkurrerande bud faller Sveafastigheters samgående med Klarabo.
Kan dyka upp en joker
Anders Pettersson, som tidigare var storägare i fastighetsbolaget Victoria Park, där en budstrid drev upp aktiekursen inför en kontantförsäljning, ser möjligheten till en liknande utveckling.
”Även om det hittills bara varit snack så kan det ju dyka upp en joker”, säger han till Di.
Per H Börjesson riktar också kritik mot att värdet på Klarabos innehav av Episurf-aktier inte tas med i uppgörelsen.
Missa inte: Fastighetsutvecklare i konkurs – halv miljard saknades. Realtid
De båda storägarna har även varit förhindrade att delta i styrelsens beslut om affären, då de enligt take-over-reglerna betraktats som jäviga.
Detsamma gällde styrelseordföranden Lennart Sten, som även är ordförande i Sveafastigheters huvudägare SBB. Beslutet fattades därmed av övriga fyra styrelseledamöter.