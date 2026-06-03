Klarabos storägare är kritiska mot fusionsupplägg

Den 18 maj meddelade SBB-kontrollerade Sveafastigheter och Klarabo att de ska gå samman och bilda börsens största bostadsfastighetsbolag.

Samgåendet ska ske i två steg där Klarabo förvärvar först cirka 4 100 lägenheter från SBB betalt med nyemitterade aktier, varefter bolaget absorberas av Sveafastigheter genom en fusion där Klarabos aktieägare får nio Sveafastigheter-aktier för varje 22 Klarabo-aktier.

Läs även: Engelbert misstänks för grova ekobrott – hot om fängelse. Realtid

Resultatet blir ett bolag med ett fastighetsvärde på cirka 47 miljarder kronor och runt 26 500 lägenheter. Bolagen räknar med årliga besparingar på minst 120 miljoner kronor, och affären väntas vara klar i september 2026.

Hoppas på en annan lösning

Men trots att Klarabos två största ägare, Spiltan och finansmannen Anders Pettersson, har förbundit sig att acceptera affären, hoppas de på en annan lösning, det skriver Dagens industri.

De båda huvudägarna står fria att tacka ja till ett konkurrerande erbjudande, och det har tidigare förekommit rykten om ett kontantbud på bolaget.

”Vi hoppas ju att det ska komma ett annat bud”, säger Spiltans vd och huvudägare Per H Börjesson till Di.

ANNONS

Missa inte: I dag slutar miljardären Erik Selin som vd för Balder. Dagens PS

Spiltan kontrollerar 13 procent av aktierna och 12,5 procent av rösterna i Klarabo, medan Anders Pettersson kontrollerar 4,7 procent av aktierna och 12,7 procent av rösterna.

Skulle de båda nappa på ett konkurrerande bud faller Sveafastigheters samgående med Klarabo.