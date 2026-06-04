SBB gör sig av med sina sista helägda bostäder – fyller på kassan

Fastigheterna var bolagets sista helägda bostäder efter den pågående affären med Sveafastigheter och KlaraBo.

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De inkluderades inte i den transaktionen eftersom ombildningen till bostadsrätter ännu pågick, uppger SBB (börskurs SBB) i ett pressmeddelande.

Ger 210 miljoner i kassan

Fastigheterna obelånade och tillför SBB 180 miljoner kronor i likviditet direkt, samt ytterligare 30 miljoner kronor i takt med att fler hyresgäster blir bostadsrättsägare.

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Den uthyrbara arean uppgår till 5 194 kvadratmeter och genererar ett årligt driftnetto på 5,3 miljoner kronor. Fastighetsvärdet om 210 miljoner kronor överstiger den senaste externvärderingen med 2 procent. Frånträdet skedde den 3 juni 2026.

”Sedan maj 2025 har SBB och Sveafastigheter genomfört bostadsförsäljningar för 2 miljarder kronor. Det visar att det finns en god marknad för attraktiva bostadstillgångar. Tendensen är att marknaden förbättras successivt”, säger SBB:s vd Leiv Synnes i en kommentar.

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De två fastigheterna ingick när SBB köpte sex fastigheter av Wallenstam för närmare 1,2 miljarder kronor 2021.

Efter försäljningen består SBB:s kärninnehav av bostadsbolaget Sveafastigheter, samhällsfastighetsbolaget Public Property Invest och utbildningsinriktade Nordiqus.