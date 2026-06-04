Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har avyttrat sina två sista helägda bostadsfastigheter. Det handlar om Stockholm Barlasten 6 och 8 i Gröndal, som säljs till en bostadsrättsförening för totalt 210 miljoner kronor.
SBB gör sig av med sina sista helägda bostäder – fyller på kassan
Fastigheterna var bolagets sista helägda bostäder efter den pågående affären med Sveafastigheter och KlaraBo.
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De inkluderades inte i den transaktionen eftersom ombildningen till bostadsrätter ännu pågick, uppger SBB (börskurs SBB) i ett pressmeddelande.
Ger 210 miljoner i kassan
Fastigheterna obelånade och tillför SBB 180 miljoner kronor i likviditet direkt, samt ytterligare 30 miljoner kronor i takt med att fler hyresgäster blir bostadsrättsägare.
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Den uthyrbara arean uppgår till 5 194 kvadratmeter och genererar ett årligt driftnetto på 5,3 miljoner kronor. Fastighetsvärdet om 210 miljoner kronor överstiger den senaste externvärderingen med 2 procent. Frånträdet skedde den 3 juni 2026.
”Sedan maj 2025 har SBB och Sveafastigheter genomfört bostadsförsäljningar för 2 miljarder kronor. Det visar att det finns en god marknad för attraktiva bostadstillgångar. Tendensen är att marknaden förbättras successivt”, säger SBB:s vd Leiv Synnes i en kommentar.
De två fastigheterna ingick när SBB köpte sex fastigheter av Wallenstam för närmare 1,2 miljarder kronor 2021.
Efter försäljningen består SBB:s kärninnehav av bostadsbolaget Sveafastigheter, samhällsfastighetsbolaget Public Property Invest och utbildningsinriktade Nordiqus.
Pressad situation för SBB
Försäljningen sker mot bakgrund av en fortsatt pressad skuldsituation.
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Låneförfall på nära 12,7 miljarder kronor väntas nästa år, varav 8 miljarder är direkt kopplade till moderbolaget.
Huvudspåret för att hantera förfallen är tillgångsförsäljningar om totalt cirka 10 miljarder kronor, snarare än att förlänga obligationslån till 7–8 procents ränta.
Blankningen i aktien har samtidigt stigit till 15,4 procent av kapitalet, den högsta nivån på ett år.