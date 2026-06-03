Ny förening utmanar Hyresgästföreningens monopol

Riktar in sig på trepartsöverenskommelsen

Han vänder sig särskilt mot den så kallade trepartsöverenskommelsen mellan parterna på marknaden.

”Du kan inte ingå ett samarbetsavtal som ger exklusivitet till din motpart som du ska förhandla med. Det är ju något grundläggande fel”, säger han.

Missa inte: Bolånetaket höjdes – men priserna står nästan stilla. Realtid

Fastighetsägarna, som den nya föreningen delvis riktar sin kritik mot, säger sig dela bilden av att hyresmarknaden behöver reformeras.

”Det viktigaste är att vi får en fungerande bostadsmarknad med fler bostäder, en bättre fungerande hyresmarknad och långsiktigt hållbara villkor för både hyresgäster och fastighetsägare. Fokus behöver ligga på reformer som ger fler hyresrätter. Det står alla fritt att organisera sig och driva sina frågor, men för oss är det avgörande att förändringarna leder till en bättre fungerande bostadsmarknad”, säger Anna Waxin, vd Fastighetsägarna Stockholm, och Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, i en gemensam kommentar till Realtid.

Vill se fler hyresgästföreningar

ANNONS

Strategin för den nya föreningen är att aktivt uppmuntra framväxten av nya hyresgästföreningar. Enligt Janson har Titania redan tecknat avtal med andra hyresbostadsägare, och föreningen ska erbjuda gratis mallar och hjälp till den som vill starta en förening som kan agera som förhandlingspart.

Läs även: Oro och frustration när äldreboendets hyra höjs med 58 procent. E55

Poängen, menar han, är att förhandlingarna då kan handla om mer än bara hyra per kvadratmeter, exempelvis servicenivå och standard.

På frågan om en uppsplittring i många aktörer riskerar att göra marknaden spretig drar Janson en parallell till arbetsmarknaden.

”Jag tror att det är så marknadsekonomi funkar och det funkar ju bra på fackliga området att man har olika fackförbund”, säger han.

Ska driva flera frågor

Föreningen ska bedriva opinionsbildning, delta i lagstiftningsprocesser och driva strategiska rättsprocesser kring hyressättning.

Medlemsförmånerna ska omfatta juridiskt stöd, representation vid hyresförhandlingar, juridiska mallar och AI-baserad avtalshantering samt områdesbaserade hyresdata.

ANNONS

Medlemskapet kosta hälften av motsvarande erbjudande hos Fastighetsägarna. Reformförslag för en mer transparent hyresmarknad ska presenteras inom kort, skriver Bostadspolitik.se.

Stor strid pågår mellan parterna

Under våren har en tvist mellan bolaget och Hyresgästföreningen om hyrorna i nyproducerade lägenheter i bland annat Rågsved, Vallentuna och Täby hänskjutits till Hyresnämnden.

Titania menar att hyrorna redan är förhandlade genom ett avtal med den alternativa hyresgästföreningen FSH, medan Hyresgästföreningen hävdar att tvisten enbart handlar om de höga hyrorna, något som FSH inte håller med om.

Hyresnämndens beslut väntas dröja minst ett år och bedöms kunna bli principiellt vägledande för hyressättningen i nyproduktion.