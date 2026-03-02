Digital kolonisering. Det är vad de stora techbolagen i USA anklagas för av invånare i ett antal amerikanska delstater.
Infekterad strid om datacenter – anklagas för kolonisering
AI-utvecklingen sägs kunna bidra till rejäl tillväxt av ekonomin på sikt, inte minst i USA. Men just nu handlar rubrikerna mest om splittringar.
Utbyggnaden av stora datacenter i småstäder runt om i USA skapar nämligen växande konflikter mellan invånare och lokala beslutsfattare.
I orter som Wilmington i Ohio, Port Washington i Wisconsin och samhällen i Michigan och Georgia har planerade anläggningar lett till protester, rättsprocesser och politiska avhopp, skriver The Guardian.
Finns motståndare
I Wilmington planerar Amazon Web Services att investera omkring fyra miljarder dollar i ett datacenter på 200 hektar mark.
Bolaget har ansökt om ett 30-årigt skatteundantag på fastighetsskatt i utbyte mot satsningar på skolor och infrastruktur.
Förespråkare pekar på att projektet väntas skapa runt 100 permanenta arbetstillfällen samt byggjobb under uppförandet.
Motståndare menar dock att nyttan är begränsad jämfört med belastningen på elnät, miljö och närboende.
Stora motsättningar
Oro finns kring buller från reservgeneratorer, ökad energiförbrukning och förändrad markanvändning nära bostadsområden.
I Wilmington vill kommunledningen dessutom ändra detaljplanen för ytterligare hundratals hektar mark för att möjliggöra fler dataanläggningar.
Liknande motsättningar syns i Saline Township i Michigan, där en utvecklare kopplad till Oracle och OpenAI vill bygga ett datacenter värt omkring sju miljarder dollar.
Borgmästaren tvingades avgå
När kommunen först sade nej stämdes den för ”otillåten exkluderande planering”.
En förlikning öppnade senare för projektet, vilket väckt ilska bland invånare som anser att besluten fattats utan tillräcklig insyn.
I Ashville i Ohio avgick både borgmästaren och en fullmäktigeledamot efter starka reaktioner mot ett planerat projekt från EdgeConneX.
I Port Washington urartade ett möte om en datacenteretablering i handgemäng och flera personer greps.
Ser olika på saken
Avståndet är stort mellan parterna när det gäller retoriken.
Teknikföretagen framhåller investeringar, arbetstillfällen och skatteintäkter, medan invånare upplever att kostnaderna – i form av ökad energiförbrukning, förändrat landskap och minskat lokalt inflytande – tonas ned.
För många mindre samhällen, som tidigare förlorat stora arbetsgivare, framstår datacenter som en möjlighet till ekonomisk återhämtning.
Samtidigt växer en känsla av att besluten drivs fram i snabb takt av globala teknikbolag, vilket fördjupar misstron mot lokala politiker.
