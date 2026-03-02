Infekterad strid om datacenter – anklagas för kolonisering

AI-utvecklingen sägs kunna bidra till rejäl tillväxt av ekonomin på sikt, inte minst i USA. Men just nu handlar rubrikerna mest om splittringar.

Utbyggnaden av stora datacenter i småstäder runt om i USA skapar nämligen växande konflikter mellan invånare och lokala beslutsfattare.

I orter som Wilmington i Ohio, Port Washington i Wisconsin och samhällen i Michigan och Georgia har planerade anläggningar lett till protester, rättsprocesser och politiska avhopp, skriver The Guardian.

Finns motståndare

I Wilmington planerar Amazon Web Services att investera omkring fyra miljarder dollar i ett datacenter på 200 hektar mark.

Bolaget har ansökt om ett 30-årigt skatteundantag på fastighetsskatt i utbyte mot satsningar på skolor och infrastruktur.

Förespråkare pekar på att projektet väntas skapa runt 100 permanenta arbetstillfällen samt byggjobb under uppförandet.

Motståndare menar dock att nyttan är begränsad jämfört med belastningen på elnät, miljö och närboende.