Spaden i marken: Nu byggs Sveriges största fängelse

Anläggningen uppförs några kilometer öster om Trelleborg och kommer enligt Specialfastigheter att omfatta omkring 110 000 kvadratmeter när den står färdig.

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Den ska rymma både anstalt, häkte och lokaler för Kriminalvårdens nationella transportenhet. Totalt skapas drygt 800 platser för intagna och plats för cirka 600 medarbetare.

Ska skapa värde över tid

Vid byggstarten deltog bland andra justitieminister Gunnar Strömmer (M) och Kriminalvårdens nytillträdde generaldirektör Rikard Jermsten, tillsammans med Specialfastigheters vd Alexandra Laurén.

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”Det här är en betydande investering som kommer att skapa värde under lång tid framöver. Tillsammans med Kriminalvården och andra samarbetspartners utvecklar vi en modern anläggning som möter kundens behov och bidrar till dess samhällsviktiga verksamhet, säger Alexandra Laurén i en kommentar.