Spaden i marken: Nu byggs Sveriges största fängelse

Bygget av vad som ska bli Sveriges största kriminalvårdsanläggning har inletts utanför Trelleborg. På torsdagen togs det första spadtaget för anläggningen, som blir ett av det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheters mest omfattande utvecklingsprojekt.
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Anläggningen uppförs några kilometer öster om Trelleborg och kommer enligt Specialfastigheter att omfatta omkring 110 000 kvadratmeter när den står färdig.
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Den ska rymma både anstalt, häkte och lokaler för Kriminalvårdens nationella transportenhet. Totalt skapas drygt 800 platser för intagna och plats för cirka 600 medarbetare.
Ska skapa värde över tid
Vid byggstarten deltog bland andra justitieminister Gunnar Strömmer (M) och Kriminalvårdens nytillträdde generaldirektör Rikard Jermsten, tillsammans med Specialfastigheters vd Alexandra Laurén.
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”Det här är en betydande investering som kommer att skapa värde under lång tid framöver. Tillsammans med Kriminalvården och andra samarbetspartners utvecklar vi en modern anläggning som möter kundens behov och bidrar till dess samhällsviktiga verksamhet, säger Alexandra Laurén i en kommentar.
Tas i drift om fyra år
Projektet genomförs etappvis och verksamheterna öppnar successivt.
Målbilden är att anläggningen ska tas i drift från början av 2030-talet, enligt Specialfastigheter, som i dagsläget är en av landets största byggherrar med en beslutad investeringsvolym på cirka 30 miljarder kronor i säkerhetsfastigheter.
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Trelleborg är en del av en historiskt stor utbyggnad av svensk kriminalvård. Beläggningstrycket på landets anstalter och häkten är högt, och Kriminalvården planerar enligt myndighetens egen kapacitetsrapport att utöka till omkring 29 000 anstalts- och häktesplatser fram till 2034 – en kraftig ökning från knappt 9 000 platser för bara några år sedan.
Flera projekt runtom i landet
Bakom expansionen ligger regeringens skärpta kriminalpolitik, som väntas leda till att fler döms till fängelse och under längre tid.
I april beslutade regeringen om upp till 1 818 nya platser på sex orter, däribland Trelleborg och Värnamo, där helt nya anstalter etableras.
Drygt 1 800 nya platser motsvarar enligt justitieminister Gunnar Strömmer mer än två Kumlaanstalter.
Kriminalvården bygger samtidigt ut och förtätar befintliga anläggningar runt om i landet och uppför tillfälliga byggnader för att hantera den akuta platsbristen på kort sikt.