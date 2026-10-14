Fusionen med KlaraBo är knappt två veckor gammal när Sveafastigheter byter vd. Erik Hävermark lämnar med omedelbar verkan, och en styrelseledamot tar över tills vidare.
Sveafastigheters vd lämnar – två veckor efter storfusionen
Vid 11-tiden på onsdagen kom beskedet. Erik Hävermark lämnar sin post som vd för Sveafastigheter samma dag.
Ny tillförordnad vd blir styrelseledamoten Sophia Mattsson-Linnala. Hon lämnar styrelsen så länge hon leder bolaget, och styrelsen har samtidigt börjat leta efter en permanent vd.
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Hävermark ska enligt bolaget hjälpa till under övergången.
Kom bara dagar efter fusionen
Tidpunkten är anmärkningsvärd. Bolagsverket registrerade fusionen mellan Sveafastigheter och KlaraBo den 30 september, och den 5 oktober började de nya aktierna handlas på Nasdaq Stockholm.
Som Realtid skrev förra veckan var Hävermark då kvar som vd för det sammanslagna bolaget. Bara tolv dagar före dagens besked, den 2 oktober, kommenterade han i ett pressmeddelande att kreditvärderaren Fitch höjt bolagets betyg till BBB efter fusionen.
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Någon konkret förklaring till bytet ger bolaget inte. Styrelseordföranden Lennart Sten säger i pressmeddelandet att det behövs en ny vd för att leverera på de högt ställda målen med fusionen och ta bolaget till nästa utvecklingsfas.
Han lyfter fram Mattsson-Linnalas erfarenhet av bostadsbolag som skäl till att hon ska skapa ”kontinuitet och handlingskraft” under rekryteringen, enligt Fastighetssverige.
Har lett Rikshem
Sophia Mattsson-Linnala, född 1966, valdes in i Sveafastigheters styrelse i samband med fusionen. Hon har tidigare varit vd för bland annat Rikshem och Huge Fastigheter, skriver Privata Affärer.
”Mitt fokus blir att säkerställa fortsatt framdrift i verksamheten och skapa goda förutsättningar för nästa fas”, säger hon i en kommentar.
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Hävermark själv säger att han är stolt över vad bolaget åstadkommit och ser fram emot att bidra till en ordnad övergång. Styrelsen tackar honom för hans arbete med att bygga upp Sveafastigheter, börsnoteringen, listbytet och fusionen med KlaraBo.
Börsens största bostadsbolag
Hävermark kom till Sveafastigheter från SBB, där han var chef för projektutveckling. SBB är fortfarande storägare i bolaget.
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Sammanslagningen, som presenterades i maj, skapade ett bolag med cirka 26 500 lägenheter och fastigheter värda runt 47 miljarder kronor. Det är mer än dubbelt så stort som näst största noterade bostadsbolag på Stockholmsbörsen.
Bolagen räknar med att spara minst 120 miljoner kronor per år, främst genom att samla förvaltning, administration och finansiering. Fusionen beräknas samtidigt kosta runt 55 miljoner kronor i engångskostnader.
När Mattsson-Linnala kliver av styrelsen tillfälligt består den av fem ledamöter: Lennart Sten, Peter Wågström, Christer Nerlich, Jens-Fredrik Jalland och KlaraBos grundare Andreas Morfiadakis.
Den första rapporten för det sammanslagna bolaget, för januari–september, kommer den 18 november. Den presenteras alltså av en tillförordnad vd.