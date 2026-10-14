Sveafastigheters vd lämnar – två veckor efter storfusionen

Vid 11-tiden på onsdagen kom beskedet. Erik Hävermark lämnar sin post som vd för Sveafastigheter samma dag.

Ny tillförordnad vd blir styrelseledamoten Sophia Mattsson-Linnala. Hon lämnar styrelsen så länge hon leder bolaget, och styrelsen har samtidigt börjat leta efter en permanent vd.

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Hävermark ska enligt bolaget hjälpa till under övergången.

Kom bara dagar efter fusionen

Tidpunkten är anmärkningsvärd. Bolagsverket registrerade fusionen mellan Sveafastigheter och KlaraBo den 30 september, och den 5 oktober började de nya aktierna handlas på Nasdaq Stockholm.

Som Realtid skrev förra veckan var Hävermark då kvar som vd för det sammanslagna bolaget. Bara tolv dagar före dagens besked, den 2 oktober, kommenterade han i ett pressmeddelande att kreditvärderaren Fitch höjt bolagets betyg till BBB efter fusionen.

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Någon konkret förklaring till bytet ger bolaget inte. Styrelseordföranden Lennart Sten säger i pressmeddelandet att det behövs en ny vd för att leverera på de högt ställda målen med fusionen och ta bolaget till nästa utvecklingsfas.

Han lyfter fram Mattsson-Linnalas erfarenhet av bostadsbolag som skäl till att hon ska skapa ”kontinuitet och handlingskraft” under rekryteringen, enligt Fastighetssverige.