Förhandlingarna om 2027 års hyror har kört fast på bred front. Från Skåne till Stockholm landar skiljemännens beslut nu runt 3 procent. Hyresgästföreningen kallar nivån orimlig, Fastighetsägarna säger att den inte räcker.
Hyrorna höjs med 3 procent – båda sidor rasar
För fjärde året i rad avgörs hyrorna för tiotusentals hushåll hos privata hyresvärdar inte vid förhandlingsbordet, utan av en ensam skiljeman utsedd av hyresnämnden.
Senast är det södra Skåne. Där har skiljemannen Cecilia Isgren, tidigare hyresråd och i dag rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping, beslutat om 2027 års hyror. Beslutet gäller drygt 24 000 lägenheter i tolv sydskånska kommuner, och höjningarna ligger på mellan 2,5 och 3,1 procent från den 1 januari 2027, enligt ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen.
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Malmö, där 18 000 av lägenheterna finns, får 2,8 procent. Svedala får den högsta höjningen på 3,1 procent, medan Vellinge och Burlöv hamnar lägst på 2,5 procent, rapporterar Hem & Hyra.
Samma nivå över hela landet
Mönstret går igen i flera regioner. I Göteborg har en skiljeman beslutat om en höjning på 2,95 procent för drygt 26 000 privatägda hushåll. Där lämnade Fastighetsägarna GFR förhandlingarna i samtliga 13 kommuner i region Västra Sverige, sedan Hyresgästföreningen sagt nej till ett krav på 4,90 procent i Göteborg.
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I Skaraborg har två skiljemän beslutat om höjningar på mellan 2,3 och 3,2 procent. I Stockholmsregionen kom de första besluten den 2 oktober, med höjningar på omkring 3 procent i tre kommuner, Gotland, Tyresö och Vaxholm.
”De här besluten är ett slag i ansiktet på hyresgästerna i vår region, säger Susanne Sjöblom, ordförande för Hyresgästföreningen i region Stockholm, i en kommentar.
”Räcker inte”
Parterna står långt ifrån varandra. Fastighetsägarna Stockholm hävdar att fastighetsägarnas kostnader ökat med cirka 55 procent under det senaste decenniet, medan hyresintäkterna ökat med knappt 30 procent. Därför räcker inte ens de beslutade höjningarna, enligt organisationen.
Hyresgästföreningen gör en helt annan bedömning. Föreningens analys av de parametrar som används i förhandlingarna pekar mot att höjningarna i riket bör halveras jämfört med i fjol, och att de i region Stockholm bör hamna kring 1 procent.
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Bilden av branschens ekonomi är omstridd. Hyresgästföreningens egna granskning visar att av 25 stora fastighetsbolag att driftnettot per kvadratmeter ökat med 40 procent sedan 2015.
Hyreshöjningarna har samtidigt mattats av. Enligt SCB höjdes hyrorna i år med i snitt 3,3 procent, efter 4,6 procent 2025 och 5,0 procent året innan, skriver TT. Som Dagens PS rapporterat var höjningen 2024 den största sedan 1993.
Undantaget blev regel
Möjligheten att låta en skiljeman avgöra hyran när Hyresgästföreningen och privata fastighetsägare inte kommer överens infördes den 1 januari 2023. Lagstiftarna räknade med 50–200 ärenden per år. I stället registrerade hyresnämnderna 1 464 ärenden 2023, 6 027 året därpå och 4 852 under 2025, enligt Fastighetstidningen. Skiljemannen behöver inte motivera sitt beslut.
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Hem & Hyra, som är Hyresgästföreningens medlemstidning, har i flera granskningar hävdat att systemet gynnar värdarna. År 2025 gav skiljemännens beslut i snitt 5,3 procent, mot 4,8 procent för förhandlade hyror. Den slutsatsen ifrågasätts dock. Fastighetstidningen pekar på att en stor del av jämförelsematerialet kommer från allmännyttiga bolag, som ofta accepterat lägre höjningar efter signaler från politiken.
Båda vill ändra lagen
Hyresgästföreningen vill avskaffa systemet med oberoende skiljeman i sin nuvarande form.
”Lagen och skiljemännen bidrar till ett system som belönar den som lämnar förhandlingsbordet”, säger Håkan Björkenklev, regionordförande för Hyresgästföreningen i södra Skåne, i pressmeddelandet.
Fastighetsägarna försvarar systemet men vill också se förändringar.
”När parterna inte kan komma överens måste det finnas en väg till ett avgörande, sa Anders Holmestig”, vd för Fastighetsägarna Sverige, i slutet av september enligt Hem & Hyra.
Organisationen föreslår sju lagändringar, bland annat kortare förhandlingstid innan skiljeman kan kopplas in, tydliga kriterier för hyresjusteringen och krav på att besluten motiveras. Fastighetsägarna har tidigare kritiserat hyresgästerna för att undergräva förhandlingarna, medan hyresvärdarna själva fått utstå protester från butikskedjor över höjda lokalhyror.