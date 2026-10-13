Hyrorna höjs med 3 procent – båda sidor rasar

För fjärde året i rad avgörs hyrorna för tiotusentals hushåll hos privata hyresvärdar inte vid förhandlingsbordet, utan av en ensam skiljeman utsedd av hyresnämnden.

Senast är det södra Skåne. Där har skiljemannen Cecilia Isgren, tidigare hyresråd och i dag rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping, beslutat om 2027 års hyror. Beslutet gäller drygt 24 000 lägenheter i tolv sydskånska kommuner, och höjningarna ligger på mellan 2,5 och 3,1 procent från den 1 januari 2027, enligt ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen.

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Malmö, där 18 000 av lägenheterna finns, får 2,8 procent. Svedala får den högsta höjningen på 3,1 procent, medan Vellinge och Burlöv hamnar lägst på 2,5 procent, rapporterar Hem & Hyra.

Samma nivå över hela landet

Mönstret går igen i flera regioner. I Göteborg har en skiljeman beslutat om en höjning på 2,95 procent för drygt 26 000 privatägda hushåll. Där lämnade Fastighetsägarna GFR förhandlingarna i samtliga 13 kommuner i region Västra Sverige, sedan Hyresgästföreningen sagt nej till ett krav på 4,90 procent i Göteborg.

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I Skaraborg har två skiljemän beslutat om höjningar på mellan 2,3 och 3,2 procent. I Stockholmsregionen kom de första besluten den 2 oktober, med höjningar på omkring 3 procent i tre kommuner, Gotland, Tyresö och Vaxholm.

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”De här besluten är ett slag i ansiktet på hyresgästerna i vår region, säger Susanne Sjöblom, ordförande för Hyresgästföreningen i region Stockholm, i en kommentar.