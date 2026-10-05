I dag får KlaraBos tidigare ägare sina aktier i Sveafastigheter, och de nya aktierna börjar handlas på Stockholmsbörsen. Därmed är sammanslagningen i praktiken helt genomförd. Kvar står börsens överlägset största bostadsbolag.
KlaraBo är historia – så ser börsens nya bostadsjätte ut
Måndagen den 5 oktober är sista steget i en process som pågått sedan i maj. Då distribueras fusionsvederlaget till dem som ägde aktier i KlaraBo, och de nyemitterade B-aktierna i Sveafastigheter tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
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Formellt är fusionen redan klar. Bolagsverket registrerade den den 30 september, och då gick alla KlaraBos tillgångar och skulder över till Sveafastigheter. KlaraBo-aktien handlades för sista gången den 28 september.
Det som återstod var att få ut aktierna till ägarna. Det sker nu.
Över 105 miljoner nya aktier
KlaraBos aktieägare får nio nya aktier i Sveafastigheter för varje 22 KlaraBo-aktier de ägde. Det framgick när affären presenterades i maj.
Totalt har Sveafastigheter gett ut 20 004 545 nya A-aktier och 85 496 012 nya B-aktier som fusionsvederlag. Ägarna behöver inte göra något själva, eftersom aktierna fördelas automatiskt.
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Bara hela aktier delas ut. Delar av aktier slås ihop och säljs, och likviden betalas ut senast tio bankdagar efter försäljningen.
Mer än dubbelt så stor som tvåan
Resultatet är ett bolag med cirka 26 500 lägenheter och fastigheter värda runt 47 miljarder kronor. Det gör Sveafastigheter mer än dubbelt så stort som det näst största noterade bostadsbolaget på Nasdaq Stockholm.
Affären gjordes i två steg. Först köpte KlaraBo en portfölj med cirka 4 100 lägenheter från SBB och betalade med nyemitterade aktier. Sedan slogs KlaraBo ihop med Sveafastigheter.
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Bolagen räknar med besparingar på minst 120 miljoner kronor per år, främst genom att samla förvaltning, administration och finansiering.
För SBB (börskurs), som är storägare i Sveafastigheter, innebar affären också att ett dyrt samarbetsavtal med Morgan Stanley upphörde. Avtalet hade kostat 13 procent i årlig ränta.
Grundaren tar plats i styrelsen
KlaraBo grundades 2017 i Malmö av Andreas Morfiadakis och börsnoterades i december 2021. Vid noteringen var bolaget värt cirka 4,5 miljarder kronor.
Morfiadakis följer med in i det nya bolaget. Sedan den 30 september sitter han i Sveafastigheters styrelse, tillsammans med Lennart Sten, som är ny ordförande, och Sophia Mattsson-Linnala.
Samtidigt har SBB:s vd Leiv Synnes, Peder Johnsson och Jenny Wärmé lämnat styrelsen. Synnes avgång sker medan SBB fortsätter att städa i sin struktur. Bolaget har just nu revolt bland D-aktieägarna, som anser att budet för deras aktier är för lågt.
Erik Hävermark fortsätter som vd för Sveafastigheter.
Rapporten skjuts upp
Den första rapporten för det sammanslagna bolaget dröjer något. Sveafastigheter har skjutit upp delårsrapporten för januari–september till den 18 november.
Rapporten kommer att belastas av engångskostnader på cirka 55 miljoner kronor för fusionen, kopplade till transaktion och integration.
KlaraBos tillgångar och skulder finns med i balansräkningen per 30 september. Men eftersom fusionen registrerades just den dagen kommer KlaraBos intäkter och kostnader inte med i resultaträkningen för perioden. I stället ska bolaget redovisa en proformaresultaträkning och en intjäningsförmåga för det sammanslagna bolaget.