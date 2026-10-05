KlaraBo är historia – så ser börsens nya bostadsjätte ut

Måndagen den 5 oktober är sista steget i en process som pågått sedan i maj. Då distribueras fusionsvederlaget till dem som ägde aktier i KlaraBo, och de nyemitterade B-aktierna i Sveafastigheter tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

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Formellt är fusionen redan klar. Bolagsverket registrerade den den 30 september, och då gick alla KlaraBos tillgångar och skulder över till Sveafastigheter. KlaraBo-aktien handlades för sista gången den 28 september.

Det som återstod var att få ut aktierna till ägarna. Det sker nu.

Över 105 miljoner nya aktier

KlaraBos aktieägare får nio nya aktier i Sveafastigheter för varje 22 KlaraBo-aktier de ägde. Det framgick när affären presenterades i maj.

Totalt har Sveafastigheter gett ut 20 004 545 nya A-aktier och 85 496 012 nya B-aktier som fusionsvederlag. Ägarna behöver inte göra något själva, eftersom aktierna fördelas automatiskt.

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Bara hela aktier delas ut. Delar av aktier slås ihop och säljs, och likviden betalas ut senast tio bankdagar efter försäljningen.