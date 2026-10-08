Ägarstrid i Fastator – två vd:ar lämnar samma dag

Fastighetsinvestmentbolaget Fastator är på väg att stå utan ledning. På torsdagsmorgonen meddelade bolaget att vd Oscar Stibeck har sagt upp sig. Strax efter tre på eftermiddagen kom nästa besked: Magnus Åkesson, vd för det helägda dotterbolaget Point Properties, lämnar också.

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Stibeck anger två skäl. Han saknar förtroende för den styrelse som föreslås väljas på den extra bolagsstämman den 9 november. Han menar också att ägarbilden i Fastator är så oklar att den gör bolagets framtid osäker.

”Oscar Stibeck har under den korta tid han varit vd tillfört stadga och professionalism i bolagsledningen och jag beklagar att han nu väljer att lämna bolaget, men har samtidigt förståelse för att vd-skapet under nuvarande omständigheter kan upplevas som alltför otacksamt”, säger styrelseordförande Per von Wowern i en kommentar.

Åkesson uppger att han inte vill sitta kvar som vd i Point när Stibeck lämnar koncernen. Stibeck har tre månaders uppsägningstid och Åkesson en månad. Båda kan ändras genom överenskommelse. Rekryteringen av efterträdare har inte börjat.

Ägare vill avsätta ordföranden

Bakgrunden är en öppen konflikt mellan styrelsen och några av de största ägarna. Den extra stämman har begärts av FAHA Holding och Mats Invest, som tillsammans kontrollerar knappt 23 procent av aktierna.

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Ägarna vill entlediga Per von Wowern ur styrelsen och ersätta honom med fastighetsmannen Thomas Johnsson, som via sitt bolag äger cirka 11 procent av Fastator. Styrelseledamoten Michael Derk föreslås bli ny ordförande.

Ägargruppen vill också slopa den budget på upp till 3,6 miljoner kronor för särskilda uppdrag som årsstämman beviljade. Dessutom vill de begränsa styrelsens emissionsbemyndigande till högst tio procent av aktierna. Budgeten var enligt kallelsen till årsstämman avsedd för von Wowerns operativa arbete i bolaget, motsvarande högst ungefär halvtid, och skulle betalas via hans bolag Wowern Gruppen.