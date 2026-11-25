I dag är det kutym att butiker får fakturor för hyrestilläggen utan underlag eller verifikationer. Därmed kan de inte granska om kostnaderna är skäliga eller korrekta.

Tilläggen läggs ovanpå bashyran. Enligt branschorganisationens analys av hyresmarknaden utgör de mellan 25 och 38 procent av den totala hyran.

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Nu inleder Svenska Handelsfastigheter ett samarbete med Svensk Handel för att öka insynen. Bolaget äger över 320 handelsfastigheter i 150 kommuner.

”Det är en alldeles självklar och grundläggande princip att våra hyresgäster ska veta vad de betalar för”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter, i en kommentar.

Han kallar transparens för ”ytterst en förtroendefråga”.

Ensam om att svara

Bakgrunden är ett öppet brev som Svensk Handel skickade till fastighetsbranschen tidigare i år. Enligt bolagets pressmeddelande är Svenska Handelsfastigheter hittills den enda fastighetsägaren som har tackat ja till inbjudan till samtal.

”Vi har länge arbetat för en hyresmarknad där transparens är en självklarhet och revision inte ses som kritik utan som kvalitetssäkring”, säger Lina Sabadello, vd för Svensk Handel Juridik, i en kommentar.

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Sofia Larsen, vd för Svensk Handel, betonar att handeln och fastighetsägarna är beroende av varandra. Hon hoppas att samarbetet blir början på en bredare dialog med fler aktörer i fastighetsbranschen.

Exakt vad samarbetet innebär framgår dock inte. Ingen av parterna redovisar några konkreta åtgärder eller någon tidplan. De beskriver samarbetet som ett första steg och en dialog om hur hyresavtal och kostnadsredovisning kan utvecklas, skriver Dagens Handel.

Efterdebiteringar utan underlag

Kritiken mot hyrestilläggen är inte ny. I en krönika i Fastighetsvärlden i våras skrev Svensk Handel att tilläggen ofta debiteras à conto. Därefter kommer efterdebiteringar när kostnaderna har blivit andra än beräknat. Enligt organisationen slår tilläggen dessutom igenom starkare på totalhyran än tidigare.

”I vissa fall har vi sett att det förekommit felaktigheter i tilläggen”, sade Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel, till Market i våras.

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Enligt Svensk Handels hyresdatabas lägger en genomsnittlig klädbutik ungefär en femtedel av omsättningen på lokalhyra.

Konflikten mellan handeln och fastighetsägarna har pågått i flera år. År 2023 gav indexuppräkningen hyreshöjningar på 10,9 procent. Då sade bland andra Stadium upp hyresavtal i protest.

Samma år varnade Svensk Handel för ett hyresgästuppror, och höga lokalhyror pekades ut som en orsak till en konkursvåg bland butiker.

Växande hyresintäkter

Svenska Handelsfastigheter är inte börsnoterat. Fjärde AP-fonden och Kåpan Tjänstepension är huvudägare. Bolaget äger fastigheter för externhandel med en total handelsyta på över 1,2 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet var drygt 26 miljarder kronor vid utgången av september.

Under tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 8,5 procent till 504 miljoner kronor, enligt Finwire. Förvaltningsresultatet steg med 13 procent till 282 miljoner kronor.