Enligt Svensk Handel får butiker ofta fakturor för hyrestillägg utan underlag som gör det möjligt att granska kostnaderna. Svenska Handelsfastigheter, med en fastighetsportfölj värd 26 miljarder kronor, aviserade i går ett samarbete för att öka insynen.
38 procent av hyran är tillägg – bara en jätte har svarat
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