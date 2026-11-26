Det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, förlorar även i hovrätten i den långdragna tvisten med byggentreprenören JSB Construction. Det framgår av en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge, som bland andra Byggvärlden rapporterar om.

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Utgången är ändå långt ifrån entydig. Hovrätten konstaterar att JSB hade funktionsansvaret för entreprenaden, att det finns ett väsentligt fel i byggnaderna och att felet beror på brister i både projektering och utförande.

Trots det får HFAB ingenting av de drygt 9,8 miljoner kronor som bolaget krävde.

Borde ha låtit JSB laga

Skälet är att JSB enligt hovrätten fortfarande hade rätt att själv åtgärda felen. HFAB borde därför ha låtit entreprenören fortsätta att avhjälpa felen innan bostadsbolaget satte in egna åtgärder.

HFAB invände att JSB:s föreslagna åtgärder främst var tillfälliga reparationer som inte skulle lösa grundproblemen i konstruktionen. Det argumentet gick hovrätten inte på.

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Därmed fastställer hovrätten tingsrättens dom. HFAB ska betala JSB:s rättegångskostnader på sammanlagt 6,3 miljoner kronor, enligt Nya Projekt, och dessutom stå för sina egna kostnader.

”Vi är naturligtvis besvikna över att vi inte får gehör för vårt ersättningskrav”, säger HFAB:s vd Christian Kylin enligt Byggvärlden.

Samtidigt framhåller han att domstolen slår fast både att felet finns och att ansvaret ligger hos JSB. Bolaget ska nu analysera domen innan det tar ställning till nästa steg. Något beslut om att gå vidare till Högsta domstolen är inte fattat.

Tre hus från 2013

Tvisten gäller tre flerbostadshus på Sofiebergsvägen i Halmstad som JSB byggde 2013. HFAB stämde entreprenören 2023 efter omfattande fuktinträngningar. Enligt en utredning som bostadsbolaget hänvisar till beror de på allvarliga fel i konstruktionen.

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För ett år sedan gick Blekinge tingsrätt helt på JSB:s linje, enligt advokatbyrån Foyen, som biträdde entreprenören. HFAB dömdes då att betala JSB:s rättegångskostnader på drygt 5,1 miljoner kronor och sina egna på cirka 2,4 miljoner kronor, skrev Byggnorden.

”Tingsrättens domskäl är oklara”, sa Christian Kylin när HFAB överklagade i december. I februari fick bolaget prövningstillstånd.

Nästa tvist väntar

Domen kommer i ett känsligt läge för HFAB. JSB har även byggt fastigheten Musköten på Hoppets väg 2–6 i Halmstad. Där har vatten gång på gång trängt in genom fasaderna i de tre husen, som stod klara 2015.

Eftersom parterna inte kunnat enas om vilka åtgärder som behövs beslutade HFAB i maj att själv totalrenovera husen, med NCC som entreprenör. Styrelsen har godkänt en investering på 55,9 miljoner kronor. HFAB uppgav då att bolaget tänker hålla JSB ekonomiskt ansvarigt för den renoveringen också.

Hovrättens resonemang om entreprenörens rätt att själv åtgärda fel är därför sannolikt något HFAB kommer att väga in.

JSB Construction har sitt säte i Asarum utanför Karlshamn. Enligt Syna omsatte bolaget drygt 2,1 miljarder kronor i fjol, 16 procent mindre än året innan, och redovisade ett resultat på drygt 5 miljoner kronor.

Dyra fel för samhället

Byggfel kostar mycket pengar. Boverket uppskattade 2018 att det kostar över 50 miljarder kronor om året att rätta till dem. I en senare uppföljning landade myndigheten på cirka 111 miljarder kronor.

Tvister i byggbranschen tenderar också att dra iväg i kostnader. I fjol fick Rodamco Projekt betala drygt 21 miljoner kronor i rättegångskostnader till Peab i striden om Mall of Scandinavia. Serneke dömdes 2022 att betala 52 miljoner kronor till Borås Energi efter en tvist om materialval.

För hyresgästerna på Sofiebergsvägen ändrar domen ingenting, enligt HFAB. Bolaget säger att ansvaret som hyresvärd och planerna på att åtgärda husen ligger fast.