Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), tillbakavisar anklagelserna från Hyresgästföreningen och menar att tvisten med Titania i grunden handlar om konkurrens om förhandlingsrätten, inte om hyresnivåerna.
Striden om hyror och makt trappas upp
Konflikten om hyrorna i Titanias nyproducerade lägenheter fortsätter att skärpas inför den kommande prövningen i Hyresnämnden.
Hyresgästföreningens säger att organisationen agerar på uppdrag av hyresgäster som självmant vänt sig till dem. Den bilden avvisas av Niclas Blåklinth, som företräder FSH.
”Det är de som har gått och knackat dörr hos hyresgästerna”, säger han till Realtid.
Missa inte: Här har det inte byggts en enda hyresrätt på tio år: “Olyckligt”. Dagens PS
”Hyresgästföreningen har knackat dörr och uppmanat hyresgäster att kämpa för sina rättigheter i över 103 år – och det är vi stolta över. Det är knappast en metod som bör få någon som gör anspråk på att leda en hyresgästägd förening att reagera negativt”, säger Adam Hillawi, försteförhandlare på Hyresgästföreningen Stockholm.
Blåklinth pekar på att Titania haft sina hyror oförändrade under många år utan att Hyresgästföreningen agerade, och att reaktionen kom först när FSH tillkännagav att de förhandlat hyrorna å hyresgästernas vägnar.
”Om hyrorna hade varit problemet borde de ha agerat för flera år sedan. Det kom som ett brev på posten när Titania meddelade att de ingått avtal med en ny hyresgästförening. Det är då de börjar sitt arbete”, säger han.
Han menar att Hyresgästföreningens inlagor i Hyresnämnden hittills inte innehåller ett enda argument om varför hyrorna skulle vara oskäliga.
”Det enda de har i sin argumentation är varför vår förening inte är legitim. Det är det enda de går till attack med”, säger Blåklinth.
”Vi har ännu inte yttrat oss i ärendena som finns nu, så jag förstår inte vad FSH menar med ”inlagor till Hyresnämnden” – några sådana finns ännu inte”, säger Hillawi.
Ifrågasätter beskrivningen av FSH
FSH har beskrivits som en förening bildad av fastighetsbolag i syfte att maximera bruksvärdeshyrorna. Blåklinth tillbakavisar den bilden.
”De säger att den här föreningen består av fastighetsbolag, vilket den absolut inte gör. Vi har 600 medlemmar. De grundande medlemmarna är från FBB (Företagsbostadsbolagen reds. anm) och Colive, men de 600 övriga är privatpersoner med precis lika stor demokratisk rätt som i vilken ideell förening som helst”, säger han.
Läs även: Här är de stora, billiga, aktierna många missar. Realtid
De bolag som grundade FSH 2024 är Forenom, Bostad direkt Stockholm, Företagsbostäder Sverige, Beautiful apartments, Apartdirekt long stay, Colive och Be resident.
Medlemmarna har kollektivanslutits där fastighetsägarna har betalat medlemsavgiften som en del i förhandlingen med FSH.
Blåklint påpekar att det inte finns något tvång att vara med i FSH och att föreningen aktivt informerat samtliga hyresgäster om möjligheten att gå ur.
”Senast jag kollade var det tre av 600 som valt att gå ur. De flesta är väldigt nöjda, nu får vi äntligen en representation, säger de”, säger Blåklinth.
En kritik som riktats mot FSH är att rösterna fördelas efter hur många lägenhetsobjekt man har vilket skulle ge grundarföretagen en orimligt stor röstfördel. Enligt Blåklinth skulle det handla om cirka 80 procent röster från privatpersoner som hyresgäster vid en fullsatt årsstämma, och 20 procent juridiska personer från grundarföretagen.
Hyresgästföreningen vill inte förhandla
Blåklinth menar att Hyresgästföreningen historiskt sett valt att inte förhandla Titanias hyror av taktiska skäl, och att det är hyresgästerna som fått betala priset.
”Hyresgästföreningen har haft möjlighet att förhandla där men har inte velat göra det. Anledningen är att de inte vill sätta en förhandlad hyra som drar upp jämförelsehyrorna för kollektivet som helhet. Så de har lämnat de här hyresgästerna orepresenterade”, säger han.
Missa inte: Så dyrt hyr studenter i andra hand inför terminsstarten. Dagens PS
Adam Hillawi på Hyresgästföreningen håller inte med om beskrivningen:
”De här husen har funnits lite olika länge – ett sedan i september och andra i ett par år. Titania har aldrig begärt förhandling om hyrorna med oss. Vi har agerat nu när våra medlemmar kontaktat oss”, säger han.
Blåklinth menar vidare att Hyresgästföreningens egna kalkyler visar att hyrorna är rimliga, men att föreningen ändå vägrat skriva under avtalen.
”Då har det funnits någon typ av tyst överenskommelse om att det här bråkar man inte om”, säger Blåklinth.
Välkomnar prövningen – men ifrågasätter nämndens sammansättning
FSH välkomnar att frågan prövas i Hyresnämnden, men Blåklinth är skeptisk till hur nämnden är sammansatt.
”Tyvärr är systemet till viss del riggat, eftersom det är Hyresgästföreningen som utser en av de tre ledamöterna. Skulle det bli ett negativt utfall där tillmäter vi inte det särskilt stor vikt”, säger han.
Läs även: Stockholmare betalar mest av lönen i hyra – i hela Norden. Realtid
Han menar att tvisten i grunden rör en grundlagsskyddad rättighet, föreningsfriheten, och rätten att ha alternativa hyresgästföreningar.
”Det måste finnas möjlighet att ha andra hyresgästföreningar. Det är väldigt konstigt att en förening tillåts vara så här dominerande. Inom alla andra områden tillåter man inte monopol. När det blir ett monopol glömmer man bort sitt ursprungliga uppdrag och det blir korrumperat”, säger Blåklinth.
Förhandlat 1 600 hyror
FSH har hittills förhandlat 1 600 hyror och är verksam hos flera fastighetsägare utöver Titania, uppger Blåklinth. Han menar att föreningen fyller ett påtagligt behov för hyresgäster som länge stått utan representation.
”Det är inte bara i Stockholm och inte bara för Titania. Det handlar om hyresgäster hos flera fastighetsägare där ingen förhandlat tidigare”, säger han.
Hyresnämndens beslut väntas dröja minst ett år och bedöms kunna få principiell betydelse för hyressättningen i nyproduktion.