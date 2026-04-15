Striden om hyror och makt trappas upp

Konflikten om hyrorna i Titanias nyproducerade lägenheter fortsätter att skärpas inför den kommande prövningen i Hyresnämnden.

Hyresgästföreningens säger att organisationen agerar på uppdrag av hyresgäster som självmant vänt sig till dem. Den bilden avvisas av Niclas Blåklinth, som företräder FSH.

”Det är de som har gått och knackat dörr hos hyresgästerna”, säger han till Realtid.

”Hyresgästföreningen har knackat dörr och uppmanat hyresgäster att kämpa för sina rättigheter i över 103 år – och det är vi stolta över. Det är knappast en metod som bör få någon som gör anspråk på att leda en hyresgästägd förening att reagera negativt”, säger Adam Hillawi, försteförhandlare på Hyresgästföreningen Stockholm.

Blåklinth pekar på att Titania haft sina hyror oförändrade under många år utan att Hyresgästföreningen agerade, och att reaktionen kom först när FSH tillkännagav att de förhandlat hyrorna å hyresgästernas vägnar.

”Om hyrorna hade varit problemet borde de ha agerat för flera år sedan. Det kom som ett brev på posten när Titania meddelade att de ingått avtal med en ny hyresgästförening. Det är då de börjar sitt arbete”, säger han.

Han menar att Hyresgästföreningens inlagor i Hyresnämnden hittills inte innehåller ett enda argument om varför hyrorna skulle vara oskäliga.

ANNONS

”Det enda de har i sin argumentation är varför vår förening inte är legitim. Det är det enda de går till attack med”, säger Blåklinth.

”Vi har ännu inte yttrat oss i ärendena som finns nu, så jag förstår inte vad FSH menar med ”inlagor till Hyresnämnden” – några sådana finns ännu inte”, säger Hillawi.

Ifrågasätter beskrivningen av FSH

FSH har beskrivits som en förening bildad av fastighetsbolag i syfte att maximera bruksvärdeshyrorna. Blåklinth tillbakavisar den bilden.

”De säger att den här föreningen består av fastighetsbolag, vilket den absolut inte gör. Vi har 600 medlemmar. De grundande medlemmarna är från FBB (Företagsbostadsbolagen reds. anm) och Colive, men de 600 övriga är privatpersoner med precis lika stor demokratisk rätt som i vilken ideell förening som helst”, säger han.

De bolag som grundade FSH 2024 är Forenom, Bostad direkt Stockholm, Företagsbostäder Sverige, Beautiful apartments, Apartdirekt long stay, Colive och Be resident.

Medlemmarna har kollektivanslutits där fastighetsägarna har betalat medlemsavgiften som en del i förhandlingen med FSH.

ANNONS

Blåklint påpekar att det inte finns något tvång att vara med i FSH och att föreningen aktivt informerat samtliga hyresgäster om möjligheten att gå ur.

”Senast jag kollade var det tre av 600 som valt att gå ur. De flesta är väldigt nöjda, nu får vi äntligen en representation, säger de”, säger Blåklinth.

En kritik som riktats mot FSH är att rösterna fördelas efter hur många lägenhetsobjekt man har vilket skulle ge grundarföretagen en orimligt stor röstfördel. Enligt Blåklinth skulle det handla om cirka 80 procent röster från privatpersoner som hyresgäster vid en fullsatt årsstämma, och 20 procent juridiska personer från grundarföretagen.