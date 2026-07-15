Specialfastigheter redovisar minskade intäkter men kraftigt högre resultat för årets andra kvartal, drivet av stora orealiserade värdeuppgångar i fastighetsbeståndet. Samtidigt fortsätter bolaget sin historiskt stora investeringsvolym i kriminalvårdsfastigheter.
Kraftig resultatökning för Specialfastigheter
Det statliga fastighetsbolaget redovisar totala intäkter på 1 677 (1 902) miljoner kronor för perioden januari–juni 2026, en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet föll med 11 procent till 908 (1 024) miljoner kronor.
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Nedgången förklaras enligt rapporten främst av fastighetsavyttringar under 2025 samt lägre volym avseende kundanpassningar i stora projekt.
Tredubblat resultat
Trots detta mer än tredubblades periodens resultat efter skatt, som uppgick till 1 849 (566) miljoner kronor.
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Ökningen är i huvudsak hänförlig till orealiserade värdeförändringar på fastigheterna om 1 446 (-170) miljoner kronor, vilket bolaget kopplar till lägre avkastningskrav och justerade antaganden om normaliserade hyror. Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -23 (-151) miljoner kronor.
Det bedömda marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna steg till 51 469 (47 368) miljoner kronor, och belåningsgraden sjönk till 45,3 (50,4) procent.
Stor projektvolym och nya hyresavtal
Under kvartalet färdigställde Specialfastigheter investeringsprojekt som tillför omkring 30 000 kvadratmeter nya lokaler, bland annat ett nytt polishus i Vintrie utanför Malmö och nya byggnader vid Skogomeanstalten.
Bolagets beslutade investeringsvolym uppgår nu till närmare 30 miljarder kronor.
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Nya hyresavtal har tecknats med Kriminalvården avseende kapacitetsutbyggnader vid anstalterna Hall och Karlskoga om sammanlagt 21 000 kvadratmeter kontrakterbar area, samt en omförhandling om ytterligare 5 000 kvadratmeter. Samtliga avtal löper på 25 år.
”De tecknade hyresavtalen avser om- och tillbyggnader vilket ökar projektvolymen och stärker fastighetsportföljen. Därmed förbättras bolagets intjäningsförmåga ytterligare”, säger vd Alexandra Laurén.
Bland de större pågående projekten finns kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg, där det första spadtaget togs i juni.
Med en total yta om 78 500 kvadratmeter och plats för drygt 800 intagna är den Specialfastigheters största investering hittills, skrev Realtid i samband med byggstarten. Anläggningen, som väntas tas i drift i början av 2030-talet, ingår i den kraftiga utbyggnad av svensk kriminalvård som följer av regeringens skärpta kriminalpolitik.
Nytt obligationsprogram
Under kvartalet etablerade Specialfastigheter även ett EMTN-program med en ram på 4,5 miljarder euro, som successivt ska ersätta bolagets tidigare MTN-program.
Programmet ger tillgång till den internationella kapitalmarknaden och syftar till att bredda finansieringsbasen inför den fortsatt stora investeringsvolymen. Bolaget tecknade även nya revolverande kreditfaciliteter om totalt 3 miljarder kronor under perioden.
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftade i december betyget AA+/Stable outlook för bolagets långa upplåning.