Kraftig resultatökning för Specialfastigheter

Det statliga fastighetsbolaget redovisar totala intäkter på 1 677 (1 902) miljoner kronor för perioden januari–juni 2026, en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet föll med 11 procent till 908 (1 024) miljoner kronor.

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Nedgången förklaras enligt rapporten främst av fastighetsavyttringar under 2025 samt lägre volym avseende kundanpassningar i stora projekt.

Tredubblat resultat

Trots detta mer än tredubblades periodens resultat efter skatt, som uppgick till 1 849 (566) miljoner kronor.

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Ökningen är i huvudsak hänförlig till orealiserade värdeförändringar på fastigheterna om 1 446 (-170) miljoner kronor, vilket bolaget kopplar till lägre avkastningskrav och justerade antaganden om normaliserade hyror. Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -23 (-151) miljoner kronor.

Det bedömda marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna steg till 51 469 (47 368) miljoner kronor, och belåningsgraden sjönk till 45,3 (50,4) procent.