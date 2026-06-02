Bolånetaket höjdes – men priserna står nästan stilla

Kritikerna varnade för att ändrade bolåneregler skulle få bostadspriserna att skjuta i höjden. Två månader efter ändringarna märks dock ingen större effekt.

Den 1 april trädde de nya bolånereglerna i kraft för den svenska bostadsmarknaden. Kortfattat innebär förändringarna att det skärpta amorteringskravet slopades.

Dessutom höjdes bolånetaket från 85 till 90 procent. Avsikten har varit att få fart på bostadsmarknaden och underlätta för bland annat förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

Kritiker har dock varnat för att förändringarna i stället skulle leda till stigande bostadspriser och göra det ännu svårare för exempelvis unga köpare att vinna budgivningar.

Utebliven effekt

Två månader efter regelförändringarna har effekten uteblivit. Statistik från SBAB och bostadssajten Booli visar att bostadspriserna steg med 1 procent i maj medan specifikt lägenhetspriserna stod stilla.

Dessutom, när normala säsongseffekter och andra tillfälliga effekter har rensats bort, så ökade priserna med modesta 0,4 procent. SBAB:s chefsekonom Robert Boije ser den oroliga omvärldssituationen som en förklaring:

”Det som sker i omvärlden kan påverka bostadspriserna men det är svårt att veta”, säger han, och syftar bland annat på osäkerheten kopplad till energikrisen i Mellanöstern.