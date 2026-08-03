Bostadspriserna föll brett i juli, men framför allt var det lägenheterna som tappade mark.
Lägenhetspriserna rasar i Stockholm – oväntat stort fall i juli
Enligt nya siffror från SBAB och Booli, som Fastighetsnytt rapporterat om, sjönk bostadspriserna i Sverige med 2,4 procent under månaden.
Prisfallet på lägenheter var betydligt större än på hus och sticker ut i statistiken.
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I Storstockholm föll lägenhetspriserna mest
Lägenhetspriserna föll med 4,6 procent i Sverige som helhet, medan huspriserna backade med 1,4 procent.
I Storstockholm var nedgången dramatisk. För lägenheter uppgick fallet till hela 7,1 procent.
Robert Boije, chefsekonom på SBAB, beskriver fallet som oväntat.
”Prisnedgången i Storstockholm sticker verkligen ut”, säger han, och konstaterar att fallet inte drivs av centrala Stockholm utan av hela länet.
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Mer än en vanlig sommareffekt
Bostadspriserna brukar dämpas under sommaren när omsättningen går ned, men den effekten är redan inräknad i index, enligt Boije. Han avfärdar också makroekonomiska förklaringar.
”I så fall hade vi sett ett lika stort prisras på villor”.
Bostadspriserna kan vara på väg mot en normalisering
Trots julifallet är Stockholm och Malmö de regioner där priserna sjunkit minst sedan våren 2022, då marknaden vände efter en lång uppgång.
Boije ser därför en möjlig normalisering, men vill avvakta augustisiffrorna.
”Det är då när många börjar jobba och plugga och byter bostad som priserna hoppar upp”.
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Göteborg och Malmö går mot strömmen
Prisfallet i juli var störst i Norra Sverige (–2,9 procent) och Storstockholm (–2,5 procent).
Storgöteborg gick mot strömmen – där steg huspriserna med 1,4 procent. På samma sätt ökade lägenhetspriserna med 2,4 procent i Stormalmö.
Prognosen: Uppgång väntas 2026–2027
SBAB räknar med att bostadspriserna stiger med 4–5 procent per år både 2026 och 2027.
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