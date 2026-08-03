Lägenhetspriserna rasar i Stockholm – oväntat stort fall i juli

Enligt nya siffror från SBAB och Booli, som Fastighetsnytt rapporterat om, sjönk bostadspriserna i Sverige med 2,4 procent under månaden.

Prisfallet på lägenheter var betydligt större än på hus och sticker ut i statistiken.

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I Storstockholm föll lägenhetspriserna mest

Lägenhetspriserna föll med 4,6 procent i Sverige som helhet, medan huspriserna backade med 1,4 procent.

I Storstockholm var nedgången dramatisk. För lägenheter uppgick fallet till hela 7,1 procent.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, beskriver fallet som oväntat.

”Prisnedgången i Storstockholm sticker verkligen ut”, säger han, och konstaterar att fallet inte drivs av centrala Stockholm utan av hela länet.

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