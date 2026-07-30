Så många löner krävs för drömbostaden i Sverige

Euronews Business har utgått från ett typiskt lånescenario: 20 procents kontantinsats, 3,5 procents bunden ränta och 30 års amorteringstid, med antagandet att köparen lägger högst 33 procent av bruttoinkomsten på lånet.

Missa inte: Hemnets vinst rasar – vd: ”Vi är inte nöjda”. Realtid

Skatter, försäkringar och transaktionskostnader ingår inte, och där tillkommer betydande belopp.

Nästan 3 600 euro i månaden

Med de förutsättningarna innebär en miljonbostad en kontantinsats på 200 000 euro och ett lån på 800 000 euro.

Läs även: Nu kan du bo i New Yorks mest ikoniska byggnad. Dagens PS

Den årliga bolånekostnaden landar på 43 108 euro, motsvarande 3 592 euro i månaden.