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Fastigheter

Så många löner krävs för drömbostaden i Sverige

Hur mycket måste man tjäna för att ha råd med en bostad på 11 miljoner kronor i Sverige? (Foto: Monica Volpin /Pixabay)
Johan Colliander

Johan Colliander

En genomsnittlig svensk löntagare skulle behöva nära tre gånger sin lön för att ha råd med en bostad för en miljon euro, motsvarande drygt elva miljoner kronor. Trots det placerar sig Sverige i det övre skiktet i EU, i botten av tabellen krävs närmare åtta snittlöner.

Euronews Business har utgått från ett typiskt lånescenario: 20 procents kontantinsats, 3,5 procents bunden ränta och 30 års amorteringstid, med antagandet att köparen lägger högst 33 procent av bruttoinkomsten på lånet.

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Skatter, försäkringar och transaktionskostnader ingår inte, och där tillkommer betydande belopp.

Nästan 3 600 euro i månaden

Med de förutsättningarna innebär en miljonbostad en kontantinsats på 200 000 euro och ett lån på 800 000 euro.

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Den årliga bolånekostnaden landar på 43 108 euro, motsvarande 3 592 euro i månaden.

Sverige i nordisk mittfåra

För Sveriges del krävs en inkomst motsvarande 2,8 snittlöner.

Det placerar landet i en grupp nord- och västeuropeiska ekonomier som kommer närmast tröskeln: Luxemburg toppar med 1,6, följt av Danmark (2,1), Irland (2,3), Belgien (2,4), Österrike (2,5), Nederländerna (2,6), Tyskland (2,7), Finland (2,8) och Sverige (2,8).

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Inom Norden framstår alltså Danmark som mest överkomligt. I andra änden krävs enligt Euronews Business 7,8 snittlöner i Bulgarien, följt av Grekland (7,2), Ungern (6,7), Slovakien (6,3) och Polen (5,8). I elva EU-länder behövs minst fem snittlöner.

Skatten som inte syns i kalkylen

Att bolånekalkylen exkluderar skatter döljer stora skillnader mellan länderna.

En genomgång av de högsta och lägsta fastighetsskatterna i Europa visar att stämpelskatten vid köp i Belgien når 12,5 procent av köpeskillingen, medan Cypern och Malta helt saknar löpande fastighetsskatt.

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Sverige framstår här som förhållandevis lindrigt beskattat.

Sedan fastighetsskatten avskaffades 2008 betalar småhusägare en kommunal fastighetsavgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet, med ett tak på 10 425 kronor för 2026. Vid köp tillkommer stämpelskatt för lagfart på 1,5 procent, klart under Belgiens toppsats.

Två inkomster ändrar bilden

För ett par där båda tjänar snittlönen halveras kravet. Ett svenskt tvåinkomsthushåll skulle då behöva runt 1,4 gånger den gemensamma bruttolönen.

Längst kommer paren i Luxemburg, där den nödvändiga inkomsten enligt motsvarar 0,8 gånger den samlade bruttolönen, med Danmark strax efter.

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